Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Grupa Allegro zwolniła kilkadziesiąt osób w Czechach, nie komentuje pogłosek o planach zwolnień w Polsce - wynika z wypowiedzi dla PAP Biznes rzecznika spółki Marcina Gruszki. Z nieoficjalnych informacji PAP Biznes wynika, że zwolniono około 50 osób z Grupy Mall, na rynku pojawiły się pogłoski o planach zwolnień w Polsce.

KI Chemistry, spółka z grupy Kulczyk Investments, do której należy ponad 51 proc. akcji Ciech, ogłosiła wezwanie do sprzedaży pozostałych 25.747.857 akcji Ciechu, po 49 zł za papier - poinformował pośredniczący Santander Biuro Maklerskie.

Develia rozważa emisję obligacji w ramach istniejącego programu emisji obligacji - podała spółka w komunikacie.

Prezes UOKiK postawił spółce eBilet zarzut wprowadzania konsumentów w błąd, co do rzeczywistej ceny oferowanych biletów - podał UOKiK w komunikacie. eBilet od 2019 roku należy do grupy Allegro.

PGE i ZE PAK złożyły do UOKiK wniosek o koncentrację polegającą na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, który będzie prowadzić działalność w ramach projektu mającego na celu budowę elektrowni jądrowej w Pątnowie - podał UOKiK na stronie internetowej.

Polish Enterprise Fund VIII, fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors, zainwestuje w Renters. pl, spółkę działającą na rynku zarządzania krótkoterminowym najmem nieruchomości - poinformował fundusz w czwartkowym komunikacie. PEF VIII obejmie do 80 proc. akcji Renters. pl.

Czterech akcjonariuszy Dębicy, w tym OFE NN i OFE PKO, podpisało porozumienie dotyczące prowadzenia trwałej polityki wobec spółki celem wspólnego podjęcia działań prowadzących do uchylenia możliwego naruszenia praw i interesów akcjonariuszy mniejszościowych - poinformowała Dębica w komunikacie.

Analitycy Argus Research Company, w raporcie z 8 marca, wycenili akcje dystrybutora, dewelopera i dostawcy produktów, rozwiązań i usług IT oraz IoT, Asbis Enterprises, na 71 zł za sztukę.

Oferta LUG Light Factory o wartości 39,44 mln zł brutto została wybrana w postępowaniu przetargowym na dostawę nowych opraw oświetleniowych LED w Warszawie - poinformowała spółka w komunikacie.

Dom Maklerski INC zgodnie z przyjętymi kierunkami rozwoju grupy poszerza zakres prowadzonej działalności o usługę depozytariusza funduszy inwestycyjnych zamkniętych - podało INC w komunikacie prasowym.

Spółka AB, polski dystrybutor IT i elektroniki użytkowej, planuje wypłacić w tym roku dywidendę akcjonariuszom i podtrzymuje, że chce być spółką dywidendową - poinformował na konferencji prasowej prezes, Andrzej Przybyło. Spółka nie zauważa dużego spowolnienia konsumpcji.

