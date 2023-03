Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Dom Development odnotował w IV kw. 2022 roku 150,7 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom j.d. oraz 191,5 mln zł zysku operacyjnego - wynika z raportu rocznego. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 150,9 mln zł, a zysk operacyjny 185,7 mln zł.

Dom Development oczekuje, że 2023 r. pod względem sprzedaży nie będzie gorszy niż ubiegły - napisał prezes Jarosław Szanajca w liście do akcjonariuszy.

Dom Development wróci na rynek obligacji, jeśli marże będą atrakcyjne, ale obecnie nie widzi dużych potrzeb, które by wymagały takiego zaangażowania kapitałowego - ocenił wiceprezes i dyrektor finansowy Leszek Stankiewicz.

Dom Development ocenia, że 2023 r. rozpoczął się zgodnie z oczekiwaniami, zauważa też więcej potencjalnych klientów kredytowych - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas wideokonferencji. Zarząd rozważa wejście do kolejnego miasta, ale nie spodziewa, by miało się to stać już w tym roku.

IMS podpisał z grupą inwestorów porozumienie term sheet dotyczące pozyskania kapitału w wysokości 6 mln zł dla spółki zależnej Closer Music - podał IMS w komunikacie.

Brand24 rozpoczął przegląd opcji strategicznych, spółka chce przeanalizować możliwość pozyskania partnera, który przyspieszyłby rozwój firmy na rynkach zagranicznych - podał Brand24 w komunikacie prasowym.

Nakłady inwestycyjne grupy Boryszew mogą w 2023 roku przebić 250 mln zł, z czego około 150 mln zł przypadnie na segment motoryzacyjny - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes Wojciech Kowalczyk. Dodał, że Boryszew rozgląda się za akwizycjami m.in w Polsce i w Czechach.

Virtual Software LLC, spółka pośrednio zależna od Ailleronu, wraz z podmiotami powiązanymi uzyskała dostęp do swojego konta w Silicon Valley Bank, w którym posiadała środki pieniężne w łącznej wysokości ok. 4,5 mln USD i zrealizowała przelewy środków do innych banków w łącznej wysokości 2,3 mln USD - poinformował Ailleron w komunikacie.

PZ Cormay rozpoczyna przegląd opcji strategicznych dla projektu analizatora biochemicznego Equisse 400i, który ma się zakończyć w tym roku - podała spółka w komunikacie. Rozpoczęcie sprzedaży Equisse powinno nastąpić nie później niż do końca 2024 r.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej zgodziło się w czwartek na ustanowienie zabezpieczeń, które mogą być potrzebne w związku z pozyskaniem przez Grupę JSW 1,65 mld zł finansowania dłużnego. Przeciwko zadłużaniu firmy są największe działające w niej związki.

Producent wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych Alumetal zakłada publikację w II kw. lub w połowie 2023 roku nowej strategii - poinformowała podczas czwartkowej wideokonferencji prezes Agnieszka Drzyżdżyk.

PGE Energia Odnawialna zamierza uruchomić instalacje ze źródeł odnawialnych o łącznej mocy blisko 100 MW na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola - podała PGE EO w komunikacie prasowym.

Orlen Synthos Green Energy, spółka joint venture utworzona przez PKN Orlen i Synthos Green Energy, podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę w sprawie współpracy w zakresie budowy w Polsce małych elektrowni jądrowych, opartych na technologii SMR. NFOŚiGW miałby wejść kapitałowo w to przedsięwzięcie.

Grupa Żywiec otrzymała od spółki Manufaktura Piwa Wódki i Wina ofertę zakupu browaru w Leżajsku - poinformowała MPWiW w komunikacie prasowym. Spółka ocenia, że do ewentualnej transakcji mogłoby dojść pod koniec drugiego lub na początku trzeciego kwartału.

Nextbike Polska ma umowę z Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej Katowice na uruchomienie i kompleksowe zarządzanie systemem wypożyczalni rowerów miejskich w Katowicach - podała spółka w komunikacie. Umowa została zawarta w trybie prawa zamówień publicznych.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Urteste, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E oraz praw do akcji serii E - poinformował KNF w komunikacie.

Advanced Graphene Products, spółka zajmująca się produkcją grafenu i rozwojem jego zastosowań, chce wprowadzić swój produkt na rynek USA - poinformowali PAP Biznes w wywiadzie przedstawiciele spółki. Firma ogłosiła ostatnio strategię pozyskania finansowania z emisji nowych akcji. Spółka rozwija kolejne produkty.

Volvo Buses zamknie fabrykę autobusów we Wrocławiu w I kwartale 2024 roku - podała spółka w komunikacie prasowym.

