Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Zysk netto grupy PZU w IV kwartale 2022 roku wzrósł do 1.234 mln zł z 963 mln zł rok wcześniej - poinformował ubezpieczyciel w raporcie. Zysk PZU okazał się 19 proc. wyższy od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie 1.038 mln zł.

Utrzymanie niskich cen na rynku OC, przy jednoczesnym dalszym wzroście wartości średniej szkody, może przełożyć się na dalsze obniżenie rentowności ubezpieczycieli - ocenia PZU. Ubezpieczyciel spodziewa się w 2023 roku kontynuacji wzrostu przypisu składki z autocasco.

Przejście PZU na nowy standard rachunkowości MSSF 17 nie wpływa na zmianę strategii grupy, ubezpieczyciel nie spodziewa się również zmian w poziomie wypłacanej dywidendy - podało w czwartek PZU.

Skorygowana EBITDA Allegro w całym 2022 roku dla działalności w Polsce wzrosła o 11,6 proc do 2,31 mld zł wobec przewidywanej zwyżki o 10-12 proc. - podała spółka w komunikacie prasowym.

Skorygowana EBITDA Allegro w czwartym kwartale 2022 roku w Polsce wzrosła rdr o 41,2 proc. do 708 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 670,5 mln zł.

Allegro przechodzi na kwartalny cykl publikowania prognoz i oczekuje w pierwszym kwartale 2023 roku wzrostu GMV z działalności w Polsce o 13-14 proc. r/r, a przychodów o 20-22 proc.r/r. Skorygowana EBITDA powinna się zwiększyć o 20-23 proc. r/r, zaś oczekiwany CAPEX ma wynieść 100-110 mln zł - podała spółka w komunikacie prasowym.

Grupa Allegro przeprowadziła pierwsze redukcje zatrudnienia w I kwartale 2023 roku w Grupie Mall oraz w zespołach Delivery Experience i Recruiting - podała spółka w prezentacji.

Allegro nie planuje w 2023 roku emisji obligacji - poinformował PAP Biznes w wywiadzie Jon Eastick, dyrektor finansowy spółki. Allegro dotychczas nie wyemitowało obligacji w ramach ustanowionego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 3 mld zł.

Allegro ocenia swoje prognozy na I kwartał 2023 roku jako optymistyczne na tle trudnego otoczenia makro i malejącego popytu - poinformował w wywiadzie dla PAP Biznes dyrektor finansowy Jon Eastick. Dodał, że spółka chce skupić się na poprawie ekonomicznych wyników dla każdego z 2.500 automatów paczkowych, zamiast na ich ilości.

Allegro planuje wiosną 2023 roku uruchomić w Czechach platformę handlową 3P - wynika z wypowiedzi prezesa Allegro Roya Perticucciego podczas czwartkowej telekonferencji dla analityków.

Konieczne jest wypracowanie rozwiązań systemowych i zrównoważonego rozwiązania sprawy kredytów frankowych - także dlatego, że w przeciwnym razie wzrośnie ryzyko zainfekowania ryzykiem prawnym również kredytów złotowych - ocenia w rozmowie z PAP Biznes przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski

Namsen Limited wzywa do sprzedaży 52.057.219 akcji Kernela, stanowiących 61,95 proc. kapitału zakładowego, po 18,50 zł za akcję - poinformował pośredniczący w wezwaniu Trigon Dom Maklerski.

Bumech, właściciel kopalni Silesia, chce w tym roku zwiększyć sprzedaż węgla do ponad 2 mln ton. Liczy na podobne lub nieznacznie lepsze wyniki finansowe niż w 2022 roku - poinformował PAP Biznes prezes Bumechu Marcin Sutkowski.

Grupa Bumech, która ma za sobą najlepszy rok w historii, chce wypłacić dywidendę - poinformował PAP Biznes prezes Marcin Sutkowski. Prezes skłania się ku rekomendowaniu 4-8 zł dywidendy na akcję. Wskazuje jednak, że sytuacja na rynku jest zmienna, nie jest też jasna kwestia tzw. podatku od nadmiarowych zysków.

Zarząd Budimeksu rekomenduje ZWZ wypłatę dywidendy w wysokości 17,99 zł brutto na jedną akcję - podała spółka w komunikacie.

Grupa Tauron zakłada na ten rok wzrost raportowanego wyniku EBITDA - podała spółka w prezentacji przed wideokonferencją. Grupa przewiduje spadek raportowanego wyniku w obszarze OZE, wzrost w wytwarzaniu i w dystrybucji oraz stabilny wynik w sprzedaży.

Infini ASI chce sprzedać do 150 tys. akcji Bioceltix w ramach procesu budowy przyspieszonej księgi popytu - podała spółka Bioceltix w komunikacie.

Selvita szacuje, że rentowność EBITDA grupy w pierwszym kwartale 2023 roku będzie w przedziale 19-21 proc., a rentowność na działalności operacyjnej wyniesie 8-10 proc. - podała spółka w komunikacie.

Zysk netto Selvity wyniósł w czwartym kwartale 2022 roku 12 mln zł, a EBITDA 23,5 mln zł. EBITDA bez wpływu programu motywacyjnego wyniosła 26,5 mln zł - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał 9,1 mln zł zysku netto, 22,2 mln zł EBITDA i 27,4 mln zł EBITDA skorygowanej.

Zysk netto działającego w branży przetwarzania odpadów Mo-Bruku w czwartym kwartale 2022 r. wyniósł 24,1 mln zł - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego spółki. Konsensus PAP Biznes zakładał 25,8 mln zł zysku netto w tym okresie.

Mirbud szacuje, że w 2022 roku miał 119 mln zł skonsolidowanego zysku netto, 270 mln zł zysku brutto ze sprzedaży i 3.319 mln zł przychodów - podała spółka w komunikacie.

Tomasz Piotrowski dołączy od 1 czerwca do zespołu zarządzających w Investors TFI. Będzie zarządzał nowym subfunduszem Investor Value, który będzie koncentrował się na inwestycjach w akcje spółek o atrakcyjnej wycenie w porównaniu do bezpośrednich konkurentów, branży czy też szerokiego rynku akcji.

Tauron zakłada, że nakłady inwestycyjne grupy w 2023 roku mogą wynieść 4-4,6 mld zł - poinformował wiceprezes Krzysztof Surma.

Wysoki współczynnik wypłacalności grupy PZU umożliwia dalszy dynamiczny wzrost biznesu i kontynuowanie polityki dywidendowej - poinformowała prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła.

PZU podtrzymuje plan strategiczny na lata 2020-2024 pozyskania 3 mld zł skumulowanego przypisu składki ze współpracy ubezpieczeniowo-bankowej z Bankiem Pekao i Alior Bankiem. Kontrybucja banków do wyniku netto grupy także powinna być na poziomie określonym w strategii - poinformowało w czwartek w PZU podczas konferencji prasowej.

Kurs akcji Frozen Way, producenta i wydawcy gier, wzrósł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku NewConnect o 12,2 proc. do 66,2 zł.

Juroszek Holding, spółka kontrolowana przez prezesa Atalu Zbigniewa Juroszka, nabyła 300 tys. akcji Atalu za łącznie ok. 12,27 mln zł - wynika z komunikatu Atalu.

Oferta konsorcjum firm, w skład którego wchodzi Torpol została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na modernizację infrastruktury kolejowej prowadzonym przez KGHM Polska Miedź - podała spółka w komunikacie. Cena złożonej przez konsorcjum oferty to ok. 288,7 mln zł brutto (234,7 mln zł netto).

Selvita planuje intensyfikację działań sprzedażowych i oczekuje odbudowy backlogu w drugim półroczu - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas czwartkowej wideokonferencji. Grupa chce wzmocnić sprzedaż do klientów typu Big Pharma. Na 2023 r. planuje CAPEX na poziomie 96 mln zł.

Atende ocenia, że w 2023 r. nastąpi wyhamowanie presji płacowej w branży IT w wyniku większej dostępności specjalistów - poinformowali przedstawiciele spółki na konferencji prasowej. W 2022 r. zysk EBITDA grupy wyniósł 12,9 mln zł wobec 9,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Spółka zależna Echo Investment zawarła umowę z TAL Poland Sp. z o.o. na sprzedaż nieruchomości przy ulicy J. P. Dziekońskiego 3 w Warszawie za ok. 40.270.423 euro powiększone o VAT - poinformowało Echo Investment w komunikacie.

Rada nadzorcza Budimeksu odwołała w czwartek z Artura Pielecha ze składu zarządu spółki - podał Budimex w komunikacie.

Szacowana wartość obrotów Polwaksu ze spółką Jeronimo Martins Polska, właścicielem sieci Biedronka, wyniesie w 2023 roku około 114 mln zł - poinformował Polwax w komunikacie.

Santander Bank Polska szacuje wpływ ryzyka prawnego zw. z kredytami hipotecznymi na skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem w I kwartale na 287 mln zł - poinformowano w komunikacie.

