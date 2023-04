Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Cyfrowy Polsat miał w IV kw. 2022 roku zgodnie z szacunkami 858 mln zł EBITDA - podała spółka w raporcie.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Cyfrowy Polsat miał w IV kw. 2022 roku zgodnie z szacunkami 858 mln zł EBITDA - podała spółka w raporcie.

Grupa Cyfrowy Polsat oczekuje, że rynek reklamy telewizyjnej i sponsoringu w 2023 roku będzie rósł w niskim jednocyfrowym tempie - podała spółka w komunikacie.

Cyfrowy Polsat chce utrzymać wszystkie marże w 2023 roku - poinformowali przedstawiciele spółki podczas telekonferencji z mediami.

Pepco Group miało w II kwartale roku obrotowego 2022/23, zakończonym 31 marca tego roku, 1.184 mln euro przychodów, co oznacza wzrost o 19,7 proc. rdr, przy założeniu stałego kursu walutowego - podała spółka w komunikacie. Grupa podtrzymuje całoroczne cele dla wyniku EBITDA i dla zakładanej liczby otwarć nowych sklepów.

Pepco Group obserwuje pewne osłabienie sentymentu konsumentów w Europie Środkowej - poinformowali przedstawiciele grupy.

CCC zakończyło proces przyspieszonego budowania księgi popytu na akcje serii L oraz serii M. Złoży inwestorom oferty objęcia łącznie 14 mln akcji nowej emisji - podała spółka w komunikacie.

Grupa Kęty w drugim kwartale koncentruje się na optymalizacji kosztów działalności - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas czwartkowej wideokonferencji. Ocenili, że 2023 r. to kumulacja wydatków inwestycyjnych, które mają wynieść ok. 390 mln zł.

Grupa Kęty spodziewa się trudnego roku. Nie oczekuje, żeby popyt na produkty w Polsce wzrósł, więc chce poszukać dodatkowych zamówień eksportowych - poinformowali przedstawiciele spółki podczas czwartkowej wideokonferencji.

PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy PGE, prowadzi postępowanie przetargowe na budowę farmy fotowoltaicznej PV Pokrzywnica o mocy 7 MW - poinformowała PGE EO w komunikacie prasowym.

Zarząd Banku Pekao rekomenduje, by na dywidendę z zysku osiągniętego w 2022 roku przeznaczyć 958 mln zł, co daje 3,65 zł dywidendy na akcję - poinformował bank w komunikacie.

KI Chemistry nabyła w ramach wezwania 3.729.852 akcji Ciechu, stanowiących 7,08 proc. kapitału zakładowego. Tym samym udział KI Chemistry w Ciechu wzrósł z dotychczasowych 51,14 proc. do 58,22 proc. - poinformował KI Chemistry w komunikacie prasowym.

Zarząd Stalproduktu chce przeznaczyć blisko 81 mln zł z zysku netto za 2022 rok na wypłatę dywidendy, co oznacza 15 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Fega & Schmitt Elektrogroßhandel wzywa do sprzedaży wszystkich wyemitowanych przez TIM akcji, po 50,69 zł za akcję - podał pośredniczący w wezwaniu Santander BM.

Zarząd Pekabeksu proponuje wypłatę dywidendy za 2022 rok w wysokości 0,41 zł na akcję - poinformował prezes Robert Jędrzejowski w liście do akcjonariuszy.

Grupa Wielton wypracowała w 2022 roku wynik EBITDA na poziomie 203 mln zł wobec szacunków na poziomie ok. 201,2 mln zł - podała spółka w raporcie rocznym.

Na koniec grudnia 2022 r. portfel zamówień grupy Pekabex wynosił ok. 1,126 mld zł, w tym wartość zamówień do realizacji w 2023 r. wynosiła 1,04 mld zł - podała spółka w raporcie.

Przychody BoomBit w 2022 roku wyniosły zgodnie z szacunkami 294 mln zł i były o 23 proc. wyższe rdr.,a zysk netto wyniósł 9,2 mln zł - podała spółka w komunikacie. Skorygowany wynik netto segmentu gier mobilnych za rok 2022 wyniósł 18,4 mln zł o 11 proc. więcej rdr, a skorygowana EBITDA wyniosła 31,0 mln zł o ok. 6 proc. mniej rdr.

W ramach zaproszenia do zapisywania się na sprzedaż akcji Gobarto, Cedrob osiągnął 90,46 proc. akcji i głosów na WZA spółki - poinformował Gobarto w komunikacie.

Medinice do końca roku chce zakończyć badania kliniczne w projekcie PacePress i liczy na jego szybką komercjalizację - w najbliższych miesiącach po certyfikacji - poinformował zarząd. W 2024 r. zakończone mają być procesy certyfikacji dla MiniMax i CoolCryo. Wpływy z komercjalizacji spółka przeznaczy m.in. na dywidendę.

Grupa Kęty spodziewa się trudnego roku. Nie oczekuje, żeby popyt na produkty w Polsce wzrósł, więc chce poszukać dodatkowych zamówień eksportowych - poinformowali przedstawiciele spółki podczas czwartkowej wideokonferencji.

PGE i Ørsted wybrały Siemens Gamesa Renewable Energy na dostawcę turbin wiatrowych dla MFW Baltica 2 - poinformowała PGE w komunikacie.

Premiera trzech gier Saboteur (Saboteur!, Saboteur II: Avenging Angel, Saboteur SiO) na komputery PC w sklepie Epic Games została wyznaczona na dzień 28 kwietnia 2023 r. - poinformował SimFabric w komunikacie.

Grupa Ferrum szacuje, że jej przychody w 2022 roku wyniosły 885 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 46 proc. rdr. Wynik netto grupy za 2022 r. wyniósł ok. 10 mln zł i był wyższy o ok. 3,6 mln zł od zysku netto za 2021 r. - podała spółka w komunikacie.

PKN Orlen miał na koniec I kwartału 2023 roku 1.919 stacji paliw wobec 1.920 na koniec 2022 roku - podał POPiHN.

Creepy Jar chce wydać "Chimerę" w early acces (wczesnym dostępie) w drugiej połowie 2024 roku - poinformował na konferencji prezes, Krzysztof Kwiatek. Akcja marketingowa tytułu ma wystartować w II kwartale 2023 roku.

Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną Komisji Nadzoru Finansowego na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie nałożenia przez KNF kary pieniężnej na Raiffeisen Bank Polska w wysokości 5 mln zł - poinformowała KNF w komunikacie.

Przychody BoomBit w 2022 roku wyniosły zgodnie z szacunkami 294 mln zł i były o 23 proc. wyższe rdr.,a zysk netto wyniósł 9,2 mln zł - podała spółka w komunikacie. Skorygowany wynik netto segmentu gier mobilnych za rok 2022 wyniósł 18,4 mln zł o 11 proc. więcej rdr, a skorygowana EBITDA wyniosła 31,0 mln zł o ok. 6 proc. mniej rdr.

Boryszew w dalszym ciągu przygląda się możliwościom przejęć, np. w sektorze energetycznym, który w ocenie prezesa spółki Wojciecha Kowalczyka, rozwija się obecnie bardzo dynamicznie. CAPEX grupy w 2023 roku planowany jest na poziomie około 300 mln zł.

Comp planuje w 2023 roku poprawić rentowność, podtrzymuje plan wzrostu zysku EBITDA do co najmniej 95 mln zł. Tempo wzrostu sprzedaży wysokomarżowych usług w modelu abonamentowym w 2023 roku nie powinno być niższe niż 43 proc. odnotowane w 2022 roku - poinformował prezes spółki Robert Tomaszewski.

ATM Grupa zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę dodatkowo 0,16 zł dywidendy na akcję. Łącznie z zaliczką wypłaconą w grudniu 2022 r., dywidenda z zysku za ubiegły rok wyniesie 0,24 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

W 2023 roku harmonogram zmian produktowych w Brand24 zostanie zdominowany przez AI - poinformował na GPWInnovationDay prezes spółki, Michał Sadowski. Nowe rozwiązania mają zostać wdrożone za ok. 2 tyg. i mają pomóc przetransformować spółkę w firmę dostarczającą wnioski i rekomendacje w oparciu o AI.

=============================================================

Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl

=============================================================

osz/

Rozmawiamy z Krzysztofem Pawińskim, największym producentem żywności w Polsce

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl