Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

PKN Orlen zaproponuje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 6,4 mln zł zysku za 2022 r. na dywidendę, co daje 5,50 zł na akcję - poinformował spółka w komunikacie.

Zysk netto grupy Banku Pekao w pierwszym kwartale 2023 roku wzrósł do 1.446,4 mln zł z 907,2 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 11 proc. powyżej konsensusu PAP Biznes, który zakładał zysk na poziomie 1.304,4 mln zł.

Bank Pekao spodziewa się w 2023 roku wzrostu kosztów ryzyka kredytowego, ale podtrzymuje, że nie powinny one przekroczyć określonego w strategii poziomu 50-60 pb. - poinformował prezes banku Leszek Skiba.

Bank Pekao spodziewa się, że koszty osobowe wzrosną w 2023 roku w tempie zbliżonym do inflacji. Rezerwa na portfel kredytów w CHF jest wystarczająca i w kolejnych kwartałach może dochodzić jedynie do niewielkiej zmiany jej wielkości - poinformował wiceprezes banku Paweł Strączyński.

Bank Pekao w kolejnych miesiącach spodziewa się umiarkowanego wzrostu kosztów ryzyka kredytowego. W kolejnych kwartałach bank oczekuje pogorszenia marży odsetkowej ze względu na rosnący udział lokat terminowych i kont oszczędnościowych - poinformował bank w prezentacji.

Bank Pekao planuje w 2023 roku przeprowadzić jeszcze jedną emisję w PLN w celu spełnienia wymogu MREL, nie wyklucza jednak emisji w euro - poinformował wiceprezes banku Paweł Strączyński.

LPP chce utrzymywać w tym roku dyscyplinę kosztową. Widzi większą ostrożność klientów i brak akceptacji dla wyższych cen w środowisku inflacyjnym - poinformował wiceprezes LPP Przemysław Lutkiewicz. Od kwietnia widać poprawę sprzedaży w marce Sinsay.

LPP skupia się na rozwoju w Europie Południowej, chce w drugim półroczu otworzyć centrum dystrybucyjne w Rumunii - poinformował wiceprezes LPP Przemysław Lutkiewicz.

PKN Orlen odda w tym roku farmy wiatrowe o mocy 110 MW - poinformował prezes spółki Daniel Obajtek.

PKN Orlen obniża ceny gazu dla klientów biznesowych do 301 zł/MWh od 1 maja - poinformował prezes koncernu Daniel Obajtek.

Seko, spółka działająca w sektorze przetwórstwa rybnego, w pierwszym kwartale kilkakrotnie podwyższyła ceny swoich produktów, jednak obecnie nie widzi już potrzeby dalszych podwyżek - powiedział w wywiadzie dla PAP Biznes wiceprezes spółki Tomasz Kustra. Dodał, że Seko planuje w tym roku dywidendę na poziomie do 50 proc. zysku za 2022 r.

Warimpex, spółka dewelopersko-inwestycyjna, stawia na rozwój na rynkach w Polsce i Niemczech. Tegoroczne nakłady inwestycyjne firmy mogą wynieść ok. 10 mln euro - poinformował PAP Biznes prezes Franz Jurkowitsch.

Firma windykacyjna Kruk ocenia, że sytuacja na rynkach, na których działa, pod względem podaży nowych portfeli jest dobra i kolejne kwartały powinny przynosić dalsze wzrosty nakładów inwestycyjnych. Wyzwaniem jest jedynie Polska, gdzie konkurencja jest najmocniejsza - poinformował prezes spółki Piotr Krupa.

Maciej Formanowicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa w zarządzie Fabryk Mebli Forte z dniem 31 sierpnia 2023 r. - poinformowała spółka w komunikacie. Z dniem 1 września zastąpi go Maria Florczuk.

Premiera Brewpub Simulator na platformie Steam nastąpi 12 czerwca - podało Movie Games w komunikacie.

Mercator Medical utworzył odpis aktualizujący wartość aktywów trwałych w wysokości 127,5 mln zł. Dokonanie tego odpisu obniży o tę kwotę EBIT grupy za 2022 rok - poinformowała spółka w komunikacie.

Biomed Lublin zawarł z firmą farmaceutyczną Majorelle umowę dotyczącą współpracy w zakresie rejestracji, dostawy i dystrybucji produktu Onko BCG 50 oraz Onko BCG 100 we Francji oraz w Księstwie Monako - podał Biomed w komunikacie.

XTB czeka na zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na przeprowadzenie skupu akcji własnych w celu umorzenia. Jeśli ją uzyska, to na skup akcji spółka przeznaczy 25 proc. zeszłorocznego zysku netto, a 50 proc. trafi na dywidendę - poinformował Paweł Szejko, członek zarządu ds. finansowych XTB.

XTB zapowiada na wrzesień-październik 2023 roku wprowadzenie nowego produktu o charakterze inwestyjno-oszczędnościowym - poinformował prezes XTB Omar Arnaout.

Portfel zamówień grupy Asseco South Eastern na 2023 r. wynosi 283 mln euro, co oznacza wzrost o 18 proc. rdr - poinformowali przedstawiciele spółki na konferencji prasowej. Portfel zamówień grupy na II kw. 2023 r. wynosi natomiast 81,1 mln euro, co oznacza wzrost o 6 proc. w stosunku do I kwartału 2022.

Mirbud oczekuje niewielkiego spadku przychodów rdr w pierwszym kwartale 2023 r. i utrzymania rentowności na poziomie z końca 2022 r. - poinformowali podczas czwartkowej konferencji przedstawiciele spółki. W całym 2023 r. Mirbud celuje w ok. 3 mld zł przychodów.

JHM Development, spółka zależna Mirbudu, w 2023 r. planuje co najmniej utrzymać poziom sprzedaży lokali z 2022 r. Oczekuje, że sprzedaż w 2023 r. przekroczy 350 mieszkań - poinformowali przedstawiciele Mirbudu podczas czwartkowej konferencji.

Shoper, którego przychody wzrosły w I kwartale 2023 roku o 33 proc., obserwuje w kwietniu utrzymanie dobrych dynamik - poinformował podczas telekonferencji dla mediów i analityków członek zarządu ds. handlowych Paweł Rybak.

Genomtec zakończył rundę finansowania i z emisji 1,637 mln akcji pozyska 13,1 mln zł. Środki te pozwolą na realizację kamieni milowych związanych z rozwojem, walidacją, certyfikacją i skalowaniem produkcji platformy diagnostycznej Genomtec ID - podała spółka w komunikacie.

Po czterech rundach wzrostu cen produktów spowodowanych kosztami surowców i energii prezes Maspeksu Krzysztof Pawiński nie planuje obecnie kolejnych podwyżek. W najbliższych trzech latach wydatki inwestycyjne grupy Maspex wyniosą 1,2 mld zł. Wyzwaniem na 2023 r. jest utrzymanie zeszłorocznych wolumenów.

Energa Wytwarzanie, spółka zależna Energi z grupy Orlen, uruchomiła dwie farmy fotowoltaiczne - PV Wielbark (woj. warmińsko-mazurskie) o mocy 62 MW i PV Gryf (woj. wielkopolskie) o mocy 25 MW - podała spółka w komunikacie prasowym. Koszt inwestycji wyniósł ok. 260 mln zł.

Orlen Synthos Green Energy, spółka, która ma budować małe reaktory jądrowe (SMR) w amerykańskiej technologii BWRX-300, złożyła w czwartek wnioski o decyzję zasadniczą dla pierwszych lokalizacji - poinformowała spółka na Twitterze.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny ustalił dla BNP Paribas Bank Polska składkę roczną na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należną za 2023 r. w wysokości 123,9 mln zł - poinformował bank w komunikacie.

Oferta Unibep najkorzystniejsza w przetargu PGNiG Termika na realizację zadania pn.: "Zabudowa układu kondensacji spalin za kotłem K1 w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie" - podał Unibep w komunikacie. Cena złożonej oferty to ok. 140,3 mln zł brutto, tj. ok. 114,1 mln zł netto.

EBITDA grupy eSky, właściciela platformy do organizacji podróży, wzrosła w 2022 roku o 42 proc. do 90,2 mln zł, a sprzedaż wyrażona wskaźnikiem TTV (Total Transaction Value - całkowita wartość transakcji) zwiększyła się o 78 proc. do 2,9 mld zł - podała spółka w komunikacie prasowym.

Develia zawarła ze spółką należącą do funduszu inwestycyjnego, zarządzanego przez Adventum Group, umowę sprzedaży biurowca Wola Retro w Warszawie za 69,3 mln euro - podała Develia w komunikacie prasowym.

Grupa Inpro w 2023 r. planuje wprowadzić do oferty pięć nowych projektów obejmujących 424 mieszkania - podała spółka w komunikacie prasowym. Decyzje o wprowadzeniu kolejnych inwestycji uzależnione będą od sytuacji gospodarczej i możliwości popytowych potencjalnych nabywców.

Zarząd Suneksu rekomenduje, by spółka wypłaciła 5,68 mln zł dywidendy z zysku netto za 2022 rok, czyli 0,28 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Zarząd Decory rekomenduje wypłatę 21,1 mln zł dywidendy z zysku wypracowanego w 2022 roku - podała spółka w komunikacie.

Śnieżka wypłaci w formie dywidendy za 2022 rok łącznie 25,2 mln zł, czyli 2 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Wcześniej zarząd rekomendował wypłatę 1,45 zł dywidendy na akcję.

Zarząd Ten Square Games zarekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy za 2022 rok w łącznej kwocie 52,3 mln zł, czyli 7,20 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Getin Holding wypłaci w formie dywidendy za 2022 rok łącznie 110,1 mln zł z kapitału zapasowego w części utworzonej z zysku netto osiągniętego w latach ubiegłych, czyli 0,58 zł na akcję - podała spółka w komunikacie po WZA.

