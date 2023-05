Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w pierwszym kwartale 2023 roku wzrósł do 908,7 mln zł z 792,8 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie kwartalnym. Wynik okazał się o 12 proc. wyższy od oczekiwań rynku na poziomie 811,4 mln zł.

Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w pierwszym kwartale 2023 roku wzrósł do 908,7 mln zł z 792,8 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie kwartalnym. Wynik okazał się o 12 proc. wyższy od oczekiwań rynku na poziomie 811,4 mln zł.

ING Bank Śląski liczy na dalszy wzrost udziałów rynkowych, ocenia, że na rynku nie ustalił się trend cenowy w ofertach depozytowych banków i że nie należy się obawiać o jakość portfela kredytów nieruchomości komercyjnych. ING ma szereg wątpliwości dot. rządowego programu mieszkaniowego, nie zdecydował, czy do niego przystąpi - poinformował prezes Brunon Bartkiewicz.

Zysk netto grupy Banku Handlowego w pierwszym kwartale 2023 roku wzrósł do 603,8 mln zł z 282 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 16 proc. wyższy od konsensusu na poziomie 521,2 mln zł.

Citi podtrzymuje plan wyjścia z biznesu detalicznego w Polsce. Koszty Banku Handlowego w I kwartale uwzględniały przeprowadzoną w styczniu podwyżkę płac dla pracowników - poinformowali w czwartek przedstawiciele Banku Handlowego.

CD Projekt odwróci 21,5 mln zł z odpisu aktualizującego projektu Syriusz, który wyniósł pierwotnie 33,4 mln zł i obciążył wynik finansowy spółki i grupy kapitałowej za rok 2022 - poinformowała spółka w komunikacie.

Unibep oczekuje, że 2023 r. może być trudniejszy niż 2022 r. Krótkoterminowo zarząd chce pracować m.in. nad poprawą działalności Unihouse - poinformowali przedstawiciele zarządu. W perspektywie najbliższych 3-4 lat celem jest m.in. poprawa rentowności EBIT w wybranych obszarach.

Mo-Bruk rozpoczął procesy due diligence w trzech spółkach, które są przedmiotem zainteresowania inwestycyjnego grupy - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas wideokonferencji. Dokonanie akwizycji możliwe jest jeszcze w 2023 r.

Zysk netto działającego w branży przetwarzania odpadów Mo-Bruku w pierwszym kwartale 2023 r. wyniósł 19,6 mln zł - wynika z raportu kwartalnego spółki. Konsensus PAP Biznes zakładał 20,5 mln zł zysku netto w tym okresie.

Mo-Bruk spodziewa się, że wartość CAPEXU w 2023 r. przekroczy 90 mln zł - podała spółka w komunikacie prasowym. W 2023 r. działania w ramach realizowanego programu inwestycyjnego będą się koncentrować na modernizacji instalacji w Karsach.

Przychody T-Mobile Polska w pierwszym kwartale 2023 roku wzrosły o 10,3 proc. rok do roku, do 1,72 mld zł, a wynik EBITDA po kosztach leasingu (EBITDAaL) zmniejszył się o 2,9 proc. do 439 mln zł - podała spółka w komunikacie prasowym.

Polityka klimatyczna UE zachwiała równowagą podażowo - popytową na europejskim rynku chemicznym - ocenił w rozmowie z PAP prezes Grupy Azoty Tomasz Hinc. Dodał, że import nawozów za Wschodu i tworzyw z Chin do UE uderza w rentowność europejskich producentów, którzy zmuszeni są ograniczać produkcję w UE.

Ultimate Games szacuje, że zysk netto w pierwszym kwartale 2023 roku wyniesie 1,8, mln zł, a EBIT 1,73 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Rada dyrektorów CEZ proponuje wypłatę 117 CZK dywidendy na akcję za 2022 rok - podała spółka w komunikacie.

Grupa CEZ zmieniła prognozę EBITDA w 2023 roku do 105-115 mld CZK i skorygowanego zysku netto do 33-37 mld CZK - podała spółka w raporcie.

Spółka Draw Distance zatwierdziła pierwszy prototyp nowego projektu - gry pod nazwą kodową "Atlas" - i skierowała go do dalszej produkcji. Premiera gry planowana jest wstępnie na 2025 r. i zakłada możliwość rozszerzenia jej o odpłatne, popremierowe dodatki - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd Novity rekomenduje, by z zysku netto za 2022 roku spółka wypłaciła 8,54 zł dywidendy na akcję - poinformowała Novita w komunikacie.

Asbis Enterprises w 2023 r. ogranicza aktywność inwestycyjną - poinformowali przedstawiciele spółki na konferencji prasowej. W pierwszym kwartale 2023 r. EBIT wzrósł o 18 proc. i osiągnął 28,7 mln USD, w porównaniu do 24,3 mln USD w I kw. 2022 r.

Neuca wypłaci z zysku za 2022 rok 13 zł dywidendy na akcję. Łącznie na ten cel trafi 57,22 mln zł - wynika z podjętych przez ZWZ uchwał.

Zarząd Arctic Paper będzie rekomendował ZWZ wypłatę dywidendy z zysku netto za 2022 r. w wysokości 2,7 zł brutto na akcję - podała spółka w komunikacie. Na dywidendę zostanie przeznaczonych 187 mln zł z zysku netto z 2022 roku.

Walne zgromadzenie CD Projekt, zwołane na 6 czerwca, ma zdecydować o wprowadzeniu programu skupu akcji własnych za maksymalną kwotę 500 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Akcje będą nabywane w celu ich umorzenia.

NWZ Capital Park będzie decydować w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych i utworzenia kapitału rezerwowego na jego potrzeby - wynika z projektu uchwał na NWZ zwołane na 6 czerwca. Akcje miałyby być nabywane przez spółkę w procesie przymusowego wykupu.

Torpol podpisał umowę z PKP PLK o wartości ok. 783,7 mln zł netto - ok. 963,95 mln zł brutto - na rozbiórkę, przebudowę i budowę linii kolejowej 104 Chabówka - Nowy Sącz na odc. E - podała spółka w komunikacie.

Aplisens szacuje, że w I kw. 2023 roku grupa wypracował 8 mln zł zysku netto, o 66,3 proc. więcej rdr, a zysk EBITDA wyniósł 11,3 mln zł, o 44,4 proc. więcej rdr. - podała spółka w komunikacie.

Budimex podpisał umowę z PKP PLK na budowę linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz na odc. A1 wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii o wartości - 366 mln zł netto - podała spółka w komunikacie.

=============================================================

Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl

=============================================================

ana/

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl