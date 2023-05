Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Zysk netto grupy PKO BP w pierwszym kwartale 2023 roku wzrósł do 1.454 mln zł z 1.426 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku jest 6 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 1.369,7 mln zł.

Kredytobiorcy PKO BP złożyli 48,1 tys. wniosków o mediację umów kredytów hipotecznych w CHF, zawarto ponad 27 tys. ugód - poinformował w czwartek PKO BP.

PKO BP chce utrzymywać koszty ryzyka na niskim poziomie i ocenia, że I kwartał mógł przynieść szczyt marży odsetkowej, a w dalszej części roku spodziewa się jej stabilizacji. Niekorzystny dla banków czerwcowy wyrok TSUE dotyczący kredytów CHF nie zagrozi stabilności funkcjonowania banku - poinformowali w czwartek przedstawiciele banku.

PKO BP obserwuje odbicie na rynku kredytów mieszkaniowych, nie wyklucza dalszego wzrostu udziału banku w rynku sprzedaży tych kredytów. PKO BP od lipca przystąpi do rządowego programu mieszkaniowego - poinformował wiceprezes PKO BP kierujący pracami zarządu, Dariusz Szwed.

PKO BP spełnia wymogi MREL na 2023 rok i nie planuje w tym roku kolejnych emisji pod ten wymóg. Pierwszy produkt oparty o WIRON bank chce zaoferować klientom korporacyjnym w IV kwartale 2023 roku - poinformowali w czwartek przedstawiciele banku.

Dom Development odnotował w I kw. 2023 roku 158,8 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom j.d. oraz 197,3 mln zł zysku operacyjnego - wynika z raportu kwartalnego. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 169,5 mln zł, a zysk operacyjny 211,6 mln zł.

Popyt jest mocny, a kwiecień i maj to dobre miesiące pod względem sprzedażowym - ocenili przedstawiciele Dom Development podczas wideokonferencji. Zdaniem zarządu spółka nie będzie dużym beneficjentem programu "Bezpieczny kredyt", a rynek mógłby stopniowo się odbudować także bez takiego wsparcia.

Medicalgorithmics otrzymał certyfikat CE dopuszczający system PocketECG IV wraz z oprogramowaniem do użytkowania na rynkach Unii Europejskiej - podała spółka w komunikacie prasowym.

Grupa Atal planuje w 2023 roku wprowadzić do sprzedaży 18 projektów na ok. 3,3 tys. lokali - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

CI Games ustalił datę premiery gry "Lords of the Fallen" na 13 października 2023 r. - podała spółka w komunikacie.

Zarząd Benefit Systems wkrótce przedstawi rekomendację w sprawie podziału zysku za ubiegły rok. Mógłby rekomendować wypłatę dywidendy na poziomie 100 mln zł - poinformował członek zarządu Bartosz Józefiak.

Benefit Systems liczy na dobry wynik drugiego kwartału, podtrzymuje założenia na cały rok - poinformował członek zarządu Bartosz Józefiak.

PKN Orlen szacuje, że zaawansowanie prac nad budową elektrowni gazowej o mocy 560 MW, zlokalizowanej w Grudziądzu, są na poziomie niemal 20 proc. - poinformowała spółka w komunikacie. Prezes spółki Daniel Obajtek poinformował, że koszt inwestycji to 2 mld zł.

PKN Orlen prowadzi analizy i rozmowy ze stroną saudyjską na temat potencjalnej inwestycji petrochemicznej w Gdańsku wspólnie z Saudi Aramco - poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek. Wstępne kierunki tej inwestycji mogą być ogłoszone do końca 2023 roku.

PKN Orlen jest zwolennikiem powstania specjalnej ustawy ułatwiającej budowę małych i średnich instalacji jądrowych (SMR-ów) w Polsce - poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Orlen Neptun, spółka PKN Orlen zajmująca się rozwojem morskiej energetyki wiatrowej, utworzyła swój oddział na Litwie - poinformowała we czwartek agencja BNS. Według danych litewskiego Centrum Rejestrów, Orlen Neptunas została zarejestrowana 10 maja z kapitałem zakładowym w wysokości 2,5 tys. euro.

PKN Orlen zbudował stację paliw, która sama wytworzy 86 proc. prądu potrzebnego do jej działania. Pilotaż systemu przeprowadzono w Bydgoszczy. Już wkrótce koncern rozpocznie jego wdrażanie na kolejnych stacjach w całym kraju - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

KGHM pracuje nad koncepcją zwiększania możliwości przerobowych w chilijskiej kopalni Sierra Gorda - poinformował wiceprezes KGHM Mirosław Kidoń.

KGHM prowadzi rozmowy w sprawie akwizycji w obszarze OZE - poinformował wiceprezes Mateusz Wodejko.

ZWZ Budimeksu zdecydowało o wypłacie dywidendy za 2022 r. w wysokości 17,99 zł brutto na jedną akcję - podała spółka w komunikacie. Na dywidendę trafi łącznie 459,3 mln zł.

Apator miał w pierwszym kwartale 2023 roku 8,5 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec ok. 4 mln zł straty netto rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP Biznes zakładał 7,9 mln zł zysku netto.

Grupa DataWalk miała w pierwszym kwartale 2023 roku 4,3 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 7,3 mln zł straty rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Przychody ze sprzedaży spadły w tym okresie do 3,2 mln zł z 4,2 mln zł przed rokiem.

Grupa DataWalk w perspektywie 1-2 lat chce wrócić do wzrostów przychodów powyżej 50 proc. - podano w prezentacji podczas konferencji prasowej spółki. Wskazano, że w pierwszym kwartale '23 wystąpił bardzo mały udział sprzedaży do nowych klientów na poziomie 18,6 proc.

Przychody ZUE w I kw. 2023 r. wzrosły o 62,3 proc. rdr do 249,3 mln zł, a zysk netto spadł do 1,2 mln zł z 3,8 mln zł przed rokiem - podała spółka w komunikacie. Grupa posiada portfel zamówień o wartości ok. 1,6 mld zł. Zarząd oczekuje, że po spowolnieniu w 2022 r. rynek kolejowy w Polsce przyspieszy.

Zakłady Azotowe Puławy, spółka zależna Grupy Azoty, zdecydowały o wznowieniu produkcji melaminy w segmencie agro i rozpoczęciu prac związanych z uruchomieniem instalacji Melamina III - poinformowała Grupa Azoty w komunikacie.

MLP Group w I kwartale 2023 r. przekazało do użytkowania projekty o łącznej powierzchni blisko 30 tys. m kw., na koniec minionego kwartału grupa dysponowała łącznie 1,02 mln m kw. gotowej powierzchni - przekazało MLP Group w komunikacie prasowym.

STS Holding zakłada dobry II kw. '23 pod względem NGR i obrotów - poinformowali przedstawiciele spółki na konferencji prasowej. Wskazali, że rynek bukmacherski w Polsce cały czas rośnie. Skorygowana EBITDA grupy STS w pierwszym kwartale wyniosła 80 mln zł, czyli o 12 proc. więcej rdr.

Notowana na NewConnect spółka Urteste przeniesie się 22 maja na rynek główny GPW - podała giełda.

Zarząd Image Power, notowanego na NewConnect producenta gier wideo z grupy PlayWay, zdecydował o odwołaniu oferty publicznej akcji serii F - poinformowała spółka w komunikacie. Spółka planowała emisję do 150.000 akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zarejestrował opracowane przez spółkę ML System wzory przemysłowe dotyczące czterech rozwiązań zastosowanych w ceramicznej dachówce fotowoltaicznej - poinformowano w komunikacie prasowym ML System.

Columbus Energy, dostawca usług na rynku energetyki, zawarł umowę joint-venture, której celem jest rozpoczęcie prowadzenia działalności Columbus na Słowacji - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Fasing proponuje, by dniem ustalenia prawa do dywidendy był 21 czerwca 2023 r., a dniem jej wypłaty 30 czerwca 2023 r. - podał Fasing w projektach uchwał na WZA, które odbędzie się 15 czerwca br.

Zarząd spółki Bowim rekomenduje przeznaczenie 20,45 mln zł z zysku za 2021 r. na wypłatę dywidendy, czyli 1,2 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Pod koniec grudnia Bowim wypłacił już zaliczkę na poczet dywidendy w wysokości 0,6 zł za akcję.

Akcjonariusze Atalu zdecydują w sprawie upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału o kwotę nie większą niż 25 mln zł w ramach kapitału docelowego - poinformowała spółka w projektach uchwał na ZWZ zwołane na 14 czerwca.

Spółka Big Cheese Studio skupia się na grze "Cooking Simulator 2" i podtrzymuje datę premiery gry w 2023 roku, ale w przypadku ewentualnych niedociągnięć po wrześniowych testach, może przełożyć premierę na I kw. 2024 roku - poinformował podczas czatu inwestorskiego prezes Łukasz Dębski.

Zarząd Ferro rekomenduje, by spółka wypłaciła w formie dywidendy z zysku za 2022 rok łącznie 32,9 mln zł, czyli 1,5 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Mirbud szacuje, że miał w I kw. 2023 roku 13 mln zł skonsolidowanego zysku netto, 43 mln zł zysku brutto ze sprzedaży i 515 mln zł przychodów - podała spółka w komunikacie.

Bloober Team wyda grę "Layers of Fear" w wersji cyfrowej na komputery Apple MAC 15 czerwca 2023 roku - poinformował producent gier video w komunikacie.

Skorygowany zysk na akcję Walmart, jednego z największych przedsiębiorstw w branży detalicznej USA, wyniósł w I kwartale 1,47 USD - podała spółka w raporcie kwartalnym. Rynek oczekiwał 1,30 USD.

