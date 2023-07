Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Kernel szacuje, że naprawa zniszczeń w porcie Czarnomorsk po ataku rakietowym wojsk rosyjskich potrwa co najmniej 12 miesięcy - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Agencja Moody's wycofała rating Cyfrowego Polsatu z przyczyn biznesowych - poinformowała agencja w komunikacie.

Należąca do grupy PKO BP platforma internetowa do zakupu samochodów Automarket w ciągu trzech lat swojej działalności sprzedała ponad 10 tys. samochodów i do końca 2023 roku chce sprzedać 4,5 tys. aut. Platforma w ciągu roku planuje otworzyć pierwsze stacjonarne punkty sprzedaży - poinformował PKO Leasing w komunikacie.

PGE oddała do eksploatacji niskoemisyjną kotłownię gazową w należącej do PGE Energia Ciepła Elektrociepłowni Bydgoszcz I - podała grupa PGE w komunikacie prasowym. Koszt realizacji inwestycji o łącznej mocy ok. 40 MW wyniósł ponad 23 mln zł.

PGE Gryfino, spółka zależna PGE, zawarła aneks do umowy na budowę dwóch nowych bloków energetycznych w PGE Gryfino realizowanej przez konsorcjum firm General Electric Global Services, General Electric International oraz Polimex Mostostal - podała PGE w komunikacie. Termin przekazania bloków do eksploatacji został przesunięty z 11 grudnia 2023 roku na dzień nie późniejszy niż 30 kwietnia 2024 roku.

Kruk chce zaoferować w trybie oferty publicznej do 750 tys. niezabezpieczonych obligacji serii AO1, o łącznej wartości nominalnej do 75 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Raiffeisen Bank International spodziewa się w II kwartale znacznego wzrostu rezerw w związku ze sporami sądowymi dotyczącymi kredytów walutowych w Polsce - poinformowała w czwartek agencja Bloomberg.

SimFabric podpisał umowę wydawniczą z Robot Cache - platformą cyfrową opartą o technologię blockchain, na współpracę przy wydaniu 6 gier z portfolio polskiej spółki na komputery PC w sklepie cyfrowym Robot Cache - podała spółka w komunikacie.

Platforma streamingowa Viaplay planuje zamknąć, sprzedać lub znaleźć partnera dla działalności w Polsce - podała Viaplay Group w prezentacji. Podobne plany grupa ma wobec działalności w USA, Kanady, Wielkiej Brytanii i krajów bałtyckich.

Grenevia kupiła pakiet ok. 75 proc. akcji Total Wind PL za ok. 4,5 mln euro - podała spółka w komunikacie prasowym. Akwizycja ma pozwolić uzupełnić kompetencje Famuru, segmentu Grenevii, w obszarze rozwiązań i usług dla sektora wiatrowego.

BTC Studios ma umowę na stworzenie kolejnej z planowanej serii gry mobilnej typu Hidden Object (ukryte obiekty), która zostanie wydana przez BoomBit na platformie Google Play, a następnie na Apple AppStore - podało BTC Studios w komunikacie.

APS Energia ma umowę z firmą Enter Engineering Pte. na dostawę przemysłowych systemów zasilania gwarantowanego prądem stałym i przemiennym. Wynagrodzenie ryczałtowe spółki z tytułu realizacji umowy wyniesie ok. 2,9 mln euro - podała spółka w komunikacie.

Muza szacuje, że miała w II kw. 21.319 tys. zł przychodów, wobec 8.011 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody ze sprzedaży za pierwsze pół. 2023 r. wyniosły 36.256 tys. zł, wobec 14.360 tys. zł rok wcześniej - podała spółka w komunikacie.

