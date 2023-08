Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Zysk netto grupy Banku Pekao SA w drugim kwartale 2023 roku wzrósł do 1.693 mln zł z 468 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 3 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 1.648 mln zł.

Bank Pekao podtrzymuje, że w kolejnych miesiącach spodziewa się umiarkowanego kosztów ryzyka kredytowego. W kolejnych kwartałach bank oczekuje pogorszenia marży odsetkowej ze względu na rosnący udział lokat terminowych i kont oszczędnościowych - poinformował bank w prezentacji.

Bank Pekao SA do końca 2023 roku chce podpisać około 5 tys. umów kredytów mieszkaniowych w ramach programu "Pierwsze Mieszkanie" i założyć około 2,5 tys. kont mieszkaniowych w ramach tego programu - poinformował wiceprezes banku Wojciech Werochowski.

Wzrost kosztów osobowych Banku Pekao SA w II kwartale wynikał głównie z indeksacji płac, bank obserwuje pozytywne efekty zmiany systemu motywacyjnego dla sprzedawców - poinformował wiceprezes banku Paweł Strączyński.

Bank Pekao SA w kolejnych kwartałach spodziewa się umiarkowanych kosztów ryzyka kredytowego, ale nie powinny one przekroczyć określonego w strategii poziomu 50-60 pb. - poinformował wiceprezes banku Paweł Strączyński.

Grupa Kęty przy dobrych czynnikach makroekonomicznych może powrócić do rocznego zysku EBITDA na poziomie 1 mld zł - ocenił prezes Dariusz Mańko podczas czwartkowej wideokonferencji. Grupa Kęty zdecydowała o obniżce cen w Segmencie Systemów Aluminiowych od trzeciego kwartału.

Grupa Kęty w połowie przyszłego roku może przedstawić nową strategię - poinformował prezes Dariusz Mańko podczas czwartkowej wideokonferencji.

Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w drugim kwartale 2023 roku wzrósł do 1.099,4 mln zł z 573 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Wynik okazał się 8 proc. wyższy od oczekiwań rynku na poziomie 1.017 mln zł.

ING Bank Śląski udzielił pierwszych kredytów hipotecznych opartych o wskaźnik WIRON, w sierpniu planuje wprowadzić do oferty kredyty dla firm oparte o ten nowy wskaźnik. Bank obserwuje, że sytuacja finansowa niektórych klientów korporacyjnych się pogorszyła, ale na razie nie przekłada się to wyraźnie na spłacalność kredytów - poinformowali w czwartek przedstawiciele banku.

Łączne nakłady na modernizację urządzeń produkcyjnych i sieci ciepłowniczych w PGE Energia Ciepła planowane są w całym 2023 roku na poziomie ok. 380 mln zł - poinformowało w komunikacie biuro prasowe PGE.

Grupa PKP Cargo szacuje, że odnotowała w II kw. 2023 r. ok. 251,8 mln zł EBITDA i 53,5 mln zł EBIT - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie komunikatu spółki. Konsensus zakładał 238,8 mln zł EBITDA i 57,6 mln zł EBIT.

Arctic Paper szacuje skonsolidowany przychód ze sprzedaży w drugim kwartale 2023 r. na ok. 836 mln zł, a EBITDA na 60-70 mln zł - podała spółka w komunikacie. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali 903-908,4 mln zł przychodów i 96,6-130 mln zł EBITDA.

Hydro Aluminium AS ogłasza przymusowy wykup akcji Alumetalu od akcjonariuszy mniejszościowych, posiadających akcje stanowiące 3,22 proc. ogólnej liczby głosów na WZ - wynika z ogłoszenia w gazecie "Parkiet".

LUG zanotował w II kw. 2023 r. 2,07 mln zł zysku netto, czyli o 144 proc. więcej rdr i 65,61 mln zł przychodów ze sprzedaży, więcej o 9,8 proc. - poinformował producent rozwiązań oświetleniowych w komunikacie prasowym. Na całoroczny wynik może przełożyć się niekorzystna koniunktura w europejskim przemyśle.

Na Litwę dotarł zaprojektowany we Włoszech reaktor, który stanowi kluczowy element instalacji hydrokrakingu w należącej do grupy Orlen rafinerii w Możejkach. Nowa instalacja w 2025 roku pozwoli wytwarzać więcej produktów wysokomarżowych, co zwiększy rentowność litewskiego zakładu - poinformował Orlen w komunikacie prasowym.

Bank Ochrony Środowiska zdecydował o zwiększeniu rezerwy na ryzyko prawne kredytów hipotecznych w walucie obcej i obecnie szacuje, że w I półroczu 2023r. wyniesie ona łącznie ok. 162 mln zł - poinformował bank w komunikacie.

DataWalk chce mieć co najmniej 50 proc. przychodów z sektora komercyjnego - poinformowali przedstawiciele spółki na konferencji prasowej. Głównym celem spółki jest skalowanie biznesu.

KBJ ma umowę nabycia 68 proc. udziałów w BTech - poinformowała spółka w komunikacie.

