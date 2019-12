Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

- Sprzedaż miedzi w grupie KGHM w listopadzie 2019 roku wyniosła 65,6 tys. ton i była wyższa o 18 proc. niż przed rokiem. Produkcja miedzi płatnej w grupie wyniosła w tym czasie 56,4 tys. ton, co oznacza wzrost o 4 proc. rdr - poinformował KGHM w komunikacie, dotyczącym wstępnych wyników produkcyjnych i sprzedażowych.

- Czechy są pierwszym zagranicznym rynkiem, na którym grupa CCC uruchomiła platformę ccc.eu. Grupa planuje start e-commerce w pierwszym kwartale 2020 roku również w Rumunii, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii - poinformowało CCC w komunikacie prasowym.

- Zarząd Polnord rozpoczął negocjacje z węgierską firmą Cordia International oraz ma udostępnić potencjalnemu inwestorowi dokumentację dotyczącej spółki. Cordia przeprowadzi badanie due diligence Polnordu - podała giełdowa spółka w komunikacie.

- Boryszew analizuje zakup zagranicznego zakładu z branży stalowej. Decyzja dotycząca akwizycji może zapaść w pierwszej połowie 2020 roku - poinformował PAP Biznes prezes spółki Piotr Lisiecki.

- Grupa Boryszew rozważa uruchomienie w pierwszym półroczu 2020 roku dwóch pilotażowych farm solarnych kosztem kilkudziesięciu mln zł - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes Boryszewa Piotr Lisiecki. Dodał, że inwestycja w farmę wiatrową to raczej perspektywa 2021 roku i koszt rzędu 180 mln zł. Grupa analizuje jeszcze inne projekty redukujące koszty prądu.

- Prezes Boryszewa Piotr Lisiecki ocenia, że termin zamknięcia transakcji sprzedaży Impexmetalu szwedzkiej spółce Gränges AB w kwietniu 2020 roku jest aktualny.

- Zakłady Chemiczne Police zaoferują wybranym inwestorom do 60.824.232 akcji serii C nowej emisji nieobjętych zapisami w wykonaniu prawa poboru lub zapisami dodatkowymi i nieprzydzielonych w ramach oferty - poinformowały Police w komunikacie. Akcje będą oferowane po cenie nie niższej niż 10,20 zł za jedną.

- Spółka Orlen Lietuva z Grupy Orlen przejęła Mażeikiu Nafta Trading House, podmiot, działający od 2003 r. jako przedstawiciel handlowy litewskiej rafinerii w krajach bałtyckich i na rynkach ościennych. Celem jest m.in. optymalizacja organizacyjna w Grupie Orlen - podała Orlen Lietuva.

- Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi kontrolę w spółce Tauron Wydobycie - dowiedziała się PAP w źródłach bliskich sprawy. Kontrola ma dotyczyć zamówień publicznych na drążenie wyrobisk górniczych i eksploatację złóż węgla kamiennego.

- Amica zawarła z mBankiem umowę gwarancyjną, zgodnie z którą bank zobowiązał się nabywać obligacje kuponowe Amiki do łącznej kwoty 70 mln zł - podała Amica w komunikacie. Bank ma nabywać obligacje, emitowane w ramach programu do 200 mln zł, w okresie od 10 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

- Asbis spodziewa się, że wyniki spółki w 2019 roku będą zbliżone do górnej granicy prognozy, która wynosi 13-14 mln USD dla zysku netto oraz 1,7-1,9 mld USD w przypadku przychodów - podała firma w komunikacie prasowym.

- Elektrotim zawarł z Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej w Przemyślu umowę o wartości 22,7 mln zł brutto na rozbudowę systemów ochrony technicznej granicy zewnętrznej UE w zakresie urządzeń nadzoru - podała spółka w komunikacie.

- Getin Holding uzyskał zgodę rady nadzorczej na zbycie akcji Idea Bank Ukraina i udziału w New Finance Service - podał Getin Holding w komunikacie.

- Grupa Izoblok otrzymał od Audi Hungaria szereg nominacji do projektów na produkcję seryjną części samochodowych z tworzywa EPP - poinformował Izoblok w komunikacie.

- W ramach oferty skupu maksymalnie 120 tys. akcji własnych, stanowiących 9,47 proc. kapitału zakładowego Izobloku nie złożono żadnej oferty - podała spółka w komunikacie.

- Polwax skierował do Orlen Projekt wezwanie do zapłaty łącznie 139,6 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. W wezwaniu wyznaczono 14-dniowy termin na dokonanie zapłaty.

- Generalny wykonawca Elektrociepłowni Stalowa Wola, hiszpańska firma Abener Energia, domaga się prawie 160 mln zł wraz z odsetkami odszkodowania - poinformował w komunikacie Tauron, który przez spółkę Tauron Wytwarzanie ma 50 proc. akcji ECSW. Drugim akcjonariuszem Stalowej Woli jest PGNiG Termika.

- Prospekt Elektrimu trafił do Komisji Nadzoru Finansowego - poinformował KNF na stronie internetowej, nie podając więcej szczegółów.

- PGE Polska Grupa Energetyczna i Ørsted podpisały wstępne porozumienie opisujące ramy współpracy przy nabyciu przez duński koncern 50 proc. udziałów w dwóch projektach budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku o łącznej mocy do 2,5 GW oraz przy realizacji tych projektów - poinformowała PGE w komunikacie prasowym.

- Elemental Holding poprzez spółkę celową Elemental USA zawarł umowę, na podstawie której kupił 66 proc. udziałów w amerykańskiej spółce PGM of Texas LLC (PGM USA) - poinformował ELemental w komunikacie.

