Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Alior Bank planuje, że poprzez należący do niego fundusz venture capital RBL_VC do 2022 roku zainwestuje łącznie kilkadziesiąt milionów złotych w 12 spółek technologicznych z branży finansowo-ubezpieczeniowej. W nowej strategii Alior Bank skupi się na rozwoju organicznym, nie wyklucza jednak potencjalnych akwizycji - poinformował PAP Biznes wiceprezes Alior Banku, Marcin Jaszczuk.

Alior Bank planuje, że poprzez należący do niego fundusz venture capital RBL_VC do 2022 roku zainwestuje łącznie kilkadziesiąt milionów złotych w 12 spółek technologicznych z branży finansowo-ubezpieczeniowej. W nowej strategii Alior Bank skupi się na rozwoju organicznym, nie wyklucza jednak potencjalnych akwizycji - poinformował PAP Biznes wiceprezes Alior Banku, Marcin Jaszczuk.

Rada nadzorcza Polskiej Grupy Energetycznej ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na członków zarządu kolejnej XI wspólnej kadencji - wynika z ogłoszenia na stronie Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Decyzja w sprawie ewentualnej zmiany projektu budowy elektrowni w Ostrołęce musiałaby zapaść jak najszybciej - poinformował wiceminister aktywów państwowych Adam Gawęda.

Synektik liczy, że przychody grupy w pierwszej połowie roku finansowego 2019/2020 będą zbliżone rdr - poinformował PAP Biznes wiceprezes Dariusz Korecki. Spółka spodziewa się w kolejnych kwartałach dalszych wzrostów sprzedaży w segmencie radiofarmaceutyków.

Agora może dokonać korekty wyceny aktywów spółki GoldenLine oraz udziałów w tej spółce - podała Agora w komunikacie. Szacowany wpływ odpisu aktualizującego wartość udziałów na wynik netto Agory SA to około 11,2 mln zł, wpływ odpisu aktualizującego wartości aktywów GoldenLine na skonsolidowany wynik netto w czwartym kwartale 2019 r. to ok. 6,5 mln zł, a na skonsolidowany wynik operacyjny ok. 7,4 mln zł.

Lentex rozważa kontynuację ogłoszonego programu skupu akcji własnych - poinformowała spółka w komunikacie.

Kurs akcji Drageus Games, producenta i dystrybutora gier, wzrósł w debiucie na NewConnect o 3,3 proc. do 6,2 zł.

Produkcja węgla w Jastrzębskiej Spółce Węglowej w czwartym kwartale 2019 roku wyniosła łącznie 3,90 mln ton i była wyższa o około 4,5 proc. niż rok wcześniej - podała spółka w komunikacie. Sprzedaż węgla JSW sięgnęła 3,70 mln ton i była wyższa o ok. 0,4 proc. niż przed rokiem.

Elektrotim zawarł warunkową umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz z prawem własności posadowionych na nich budynków, zlokalizowanych we Wrocławiu przy ulicy Stargardzkiej o łącznej powierzchni 1,841 ha - podała spółka w komunikacie. Cenę ustalono na 13,5 mln zł.

UOKiK wydał warunkową zgodę na koncentrację i przejęcie Multimedia Polska przez Vectrę - podał Urząd na stronie internetowej. Vectra musi sprzedać sieć należącą do niej lub Multimediów w ośmiu miastach, a w 13 kolejnych dać konsumentom możliwość zmiany operatora bez ponoszenia kosztów, aby - w ocenie regulatora - nie doszło do ograniczenia konkurencji.

UOKiK wydał warunkową zgodę na koncentrację i przejęcie Multimedia Polska przez Vectrę - podał Urząd na stronie internetowej. Vectra musi sprzedać sieć należącą do niej lub Multimediów w ośmiu miastach, a w 13 kolejnych dać konsumentom możliwość zmiany operatora bez ponoszenia kosztów, aby - w ocenie regulatora - nie doszło do ograniczenia konkurencji.

UOKiK sprawdza kancelarie odszkodowawcze, które pomagają w dochodzeniu roszczeń z umów o tzw. polisolokaty, kredyty hipoteczne oraz obligacje korporacyjne GetBack. Urząd postawił zarzuty sześciu podmiotom, w tym czterem kancelariom odszkodowawczym m.in. Votum - poinformował urząd w komunikacie. Votum podał, że nie stosuje już zapisów, do których UOKiK miał wątpliwości.

================================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

================================

gor/