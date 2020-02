Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

- Mercator Medical obserwuje zwiększony popyt na rękawice jednorazowe oraz maseczki i spodziewa się, że nawet po wygaśnięciu epidemii koronawirusa popyt utrzyma się na podwyższonym poziomie. Grupa chciałaby w 2020 roku osiągnąć dwucyfrową dynamikę wzrostu przychodów - poinformował dziennikarzy członek zarządu ds. finansowych Witold Kruszewski.

- Ciech i Gaz-System podpisały term sheet oraz porozumienie precyzujące warunki współpracy przy budowie kopalni soli i dostawach solanki - podały spółki w komunikatach. Szacunkowa wartość inwestycji w infrastrukturę może wynieść ok. 450 mln zł.

- Zmodernizowana sieć Netii o prędkości przesyłu danych do 1 Gb/s dociera do ponad 1,4 mln gospodarstw domowych - poinformował członek zarządu Tomasz Dakowski. W piątek spółka przedstawiła nowe pakiety usług internetu i telewizji: cena nowej podstawowej oferty wzrosła do 60 zł miesięcznie z 50 zł wcześniej, ale w zamian pakiet wzbogacono o dwie dodatkowe usługi.

- Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Monnari Trade w styczniu 2020 roku wyniosły ok. 25,3 mln zł i były wyższe od przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku poprzedniego o 25,25 proc. - poinformowała spółka w komunikacie.

- Alinda Capital Partners planuje ofertę publiczną i debiut na GPW spółki Emitel, największego operatora naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce - poinformowała agencja Reuters, powołując się na dwa źródła rynkowe. Według informacji agencji, IPO może odbyć się jeszcze w pierwszej połowie 2020 roku, a jego wartość ma sięgnąć 150 mln euro.

