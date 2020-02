Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

PKN Orlen odwróci w jednostkowym raporcie za 2019 rok część odpisów aktualizujących wartość inwestycji w grupę Orlen Lietuva w kwocie około 1 mld zł - podała spółka w komunikacie. Kwota powiększy jednostkowy wynik finansowy Orlenu, ale nie wpłynie na wysokość skonsolidowanego zysku EBITDA za 2019 rok.

Zysk netto sektora bankowego w 2019 roku wzrósł o 12,5 proc. do 14,68 mld zł - poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego w raporcie.

Alumetal obserwuje lekki optymizm u części klientów w I kw. i stabilizację zamówień. W 2020 roku producent aluminiowych wtórnych stopów odlewniczych dla motoryzacji chce znacznie przekroczyć wolumen 200 tys. ton sprzedaży - poinformowała PAP Biznes prezes Agnieszka Drzyżdżyk. Dodała, że polityka dywidendowa zakładająca przeznaczenie 70 proc. znormalizowanego zysku netto na dywidendę pozostaje aktualna.

Alumetal planuje podwojenie nakładów inwestycyjnych w 2020 roku - poinformowała PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Agnieszka Drzyżdżyk. Producent aluminiowych wtórnych stopów odlewniczych dla motoryzacji szacował wcześniej ubiegłoroczny CAPEX na około 40 mln zł.

Zielona Góra Copper, należąca do Miedzi Copper Corp., otrzymała decyzję o zatwierdzeniu dokumentacji geologicznej nowego złoża rud miedzi i srebra "Nowa Sól" - podała spółka w komunikacie prasowym.

Ares Management i Griffin Real Estate przejęły 98,04 proc. akcji spółki deweloperskiej Murapol - poinformowały spółki w komunikacie. Wartości transakcji nie ujawniono.

11 bit studios podpisało umowę ze spółką branży growej z sektora mobilnego na produkcję gry "Frostpunk" na urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi iOS i Android - poinformowała spółka w komunikacie.

Mo-Bruk chce przeznaczyć 12,33 mln zł z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co daje 3,51 zł na akcję - wynika z projektów uchwał NWZ zwołanego na 3 marca.

Oferta konsorcjum Mirbudu i PBDiM Kobylarnia została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu - poinformował Mirbud w komunikacie. Wartość oferty to 164,7 mln zł brutto.

Elektrownia Ostrołęka przekazała generalnemu wykonawcy elektrowni Ostrołęka C polecenie zawieszenia wykonywania całości prac związanych z kontraktem - podała Energa w komunikacie. Grupa GE potwierdza gotowość dalszej współpracy ze swoimi klientami i polskim rządem.

Polska Grupa Górnicza utworzyła odpis aktualizujący wartość posiadanych aktywów trwałych, w efekcie którego PGG zanotowało w 2019 roku stratę netto - poinformowała Energa, która jest jednym z akcjonariuszy PGG. Jej udział w stracie netto wyniesie 65 mln zł. Szacowany wpływ odpisu na skonsolidowany wynik netto Grupy PGE za 2019 rok wynosi 79 mln zł.

Jedynie Newag złożył ofertę SKM na zakup 21 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z siedmioletnim okresem utrzymania dla warszawskiej Szybkiej Kolei Miejskiej. Otwarcie ofert odbyło się w piątek.

Cordia International ogłasza wezwanie na 33.501.018 akcji Polnordu, oferując za jeden papier 3,55 zł - poinformował pośredniczący w wezwaniu BM PKO BP. W wyniku wezwania Cordia chce mieć 100 proc. akcji Polnordu.

UPC Polska zwiększyło liczbę świadczonych usług o 32,4 tys. w czwartym kwartale 2019 roku - na koniec ubiegłego roku liczba ta wzrosła o 4 proc. rok do roku, do 3,167 mln. Liczba klientów operatora wzrosła IV kw. o 13,2 tys. do 1,484 mln - podała spółka w komunikacie prasowym.

