Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Grupa Jeronimo Martins ocenia, że Biedronka może utrzymać w tym roku stabilną marżę EBITDA, choć wyzwaniem będzie m.in. wzrost kosztów płac - poinformowali przedstawiciele spółki. Grupa zakłada, że w drugiej połowie roku spowolni w Polsce inflacja żywności.

Grupa Jeronimo Martins ocenia, że Biedronka może utrzymać w tym roku stabilną marżę EBITDA, choć wyzwaniem będzie m.in. wzrost kosztów płac - poinformowali przedstawiciele spółki. Grupa zakłada, że w drugiej połowie roku spowolni w Polsce inflacja żywności.

Biedronka, należąca do portugalskiej Jeronimo Martins, zamierza w 2020 r. otworzyć w Polsce ponad 100 nowych sklepów netto, z czego około 60 proc. w standardowym formacie, a pozostałe sklepy będą mniejsze - poinformowało Jeronimo Martins w komunikacie. Grupa chce wypłacić 0,345 euro dywidendy na akcję.

Skorygowana EBITDA węgierskiego koncernu MOL w czwartym kwartale 2019 roku spadła o 13 proc. rok do roku, do 598 mln USD - poinformowała spółka w raporcie. Wynik w całym 2019 roku spadł o 9 proc. do 2,44 mld USD. MOL prognozuje, że zysk wyniesie ok. 2,5 mld USD w 2020 roku.

Przychody Asbisu w styczniu wzrosły rok do roku o 49 proc. do ok. 175 mln USD - podała spółka w komunikacie.

Firma Oponiarska Dębica szacuje, że miała w 2019 roku 112,7 mln zł zysku netto przy przychodach na poziomie prawie 2,06 mld zł - podała spółka w komunikacie.

Everest Investments kupi od Dawida Kmiecika spółkę Nexity, działającą w branży elektromobilności - podał Everest w komunikacie. Kapitał Everest ma zostać podwyższony, a nowe akcje objąć ma m.in. Columbus Energy.

Związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej (PGG) podpisali w piątek porozumienie płacowe z zarządem spółki, zakładające wzrost wynagrodzeń pracowników tej największej górniczej firmy o 6 proc. począwszy od stycznia tego roku. Podwyżka będzie kosztować spółkę ok. 270 mln zł.

Prezes i dwaj członkowie zarządu 11 bit studios sprzedali łącznie w czwartek w transakcjach pakietowych 15,7 tys. akcji spółki po 460 zł za papier - podała spółka w komunikatach.

Ministerstwo Aktywów Państwowych zawnioskowało o zwołanie NWZ Enei i umieszczenie w porządku obrad punktu dotyczącego zmian w radzie nadzorczej - podała spółka w komunikacie.

Bank Millennium planuje zatrzymać zysk netto za rok 2019 w kapitałach własnych w celu wzmocnienia wskaźników kapitałowych - poinformował bank w projektach uchwał na ZWZ, zwołanego na 20 marca.

Alior Bank przedstawi nową strategię banku na lata 2020-2022 w piątek, 28 lutego - poinformował w piątek bank.

Producent gier Draw Distance chce pozyskać z emisji akcji 3 mln zł. Środki mają posłużyć m.in. jako wkład własny przy projekcie z dofinansowaniem GameINN - poinformował prezes Michał Mielcarek. Spółka pracuje obecnie nad dwiema nowymi grami, których budżety mają być wyższe niż nakłady na poprzednie produkcje.

Enea Wytwarzanie zawarła pozasądową ugodę w związku ze sporem dotyczącym nabycia udziałów spółki Eco-Power, która jest właścicielem farmy wiatrowej Skoczykłody - podała Enea w komunikacie. Enea będzie mogła rozwiązać rezerwę na kwotę 129 mln zł.

================================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

================================

ana/