Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Nowa strategia Alior Banku na lata 2020-2022 oparta jest na wzroście organicznym, w horyzoncie strategii bank nie przewiduje wypłaty dywidendy, ani konieczności dokapitalizowania. Alior spodziewa się w 2020 poprawy wyniku odsetkowego oraz spadku kosztów ryzyka, co przełożyć się ma na wyższą rentowność - poinformował PAP Biznes wiceprezes banku Tomasz Biłous.

Nowa strategia Alior Banku na lata 2020-2022 oparta jest na wzroście organicznym, w horyzoncie strategii bank nie przewiduje wypłaty dywidendy, ani konieczności dokapitalizowania. Alior spodziewa się w 2020 poprawy wyniku odsetkowego oraz spadku kosztów ryzyka, co przełożyć się ma na wyższą rentowność - poinformował PAP Biznes wiceprezes banku Tomasz Biłous.

Alior Bank zakłada, że po 2022 roku będzie mógł wypłacać dywidendę - poinformował Krzysztof Bachta, prezes banku.

Alior Bank w horyzoncie nowej strategii zakłada redukcję liczby placówek własnych i agencyjnych o 25 proc., nie przewiduje przeprowadzania zwolnień grupowych - poinformował Krzysztof Bachta, prezes banku.

Alior Bank planuje, że do 2022 roku wskaźnik ROE wzrośnie do powyżej 10 proc. z 8,4 proc. w 2019 roku, aktywa banku wzrosną w tym okresie do 95 mld zł z 77 mld zł, a liczba klientów indywidulanych zwiększy się o 420 tys. - poinformował bank w strategii na lata 2020-2022.

Strata netto grupy Alior Banku w czwartym kwartale 2019 roku wyniosła 19,9 mln zł - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego. Konsensus oczekiwań zakładał wypracowanie przez bank zysku netto na poziomie 5,1 mln zł.

Agora chce ustanowić dla członków zarządu oraz kluczowych pracowników grupy program motywacyjny, którego cele obejmują okres do połowy 2023 roku. Łącznie w ramach programu do uprawnionych osób miałoby trafić do 1,86 mln akcji Agory, stanowiących ok. 4 proc. kapitału zakładowego spółki - podała spółka w projektach uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 27 marca.

Kruk zaktualizował szacunek zysku netto grupy za 2019 rok do 277 mln zł z 304 mln zł szacowanych wcześniej - podała spółka w komunikacie.

Energa rozpoczęła weryfikację opcji strategicznych, w tym przeprowadzenia pogłębionego rozpoznania rynkowego i wystąpienia do podmiotów zewnętrznych zainteresowanych partnerstwem strategicznym lub zakupem spółek celowych realizujących projekty budowy bloków gazowo-parowych (CCGT) w Gdańsku i Grudziądzu - poinformowała Energa w komunikacie.

Asseco Business Solutions jest zadowolone z wyników za 2019 rok; poprawę zanotowały wszystkie segmenty - poinformował członek zarządu Asseco BS Mariusz Lizon. Jego zdaniem, utrzymanie wyników w 2020 roku będzie wyzwaniem ze względu na wysoką bazę. Backlog grupy na 2020 sięga na razie 153 mln zł.

W związku z epidemią koronawirusa grupa Apator przewiduje ryzyka związane z potencjalnymi opóźnieniami w dostawie komponentów i możliwość zakłóceń realizacji dostaw niektórych grup produktowych - poinformował PAP Biznes prezes spółki Mirosław Klepacki.

Ciech Soda Polska podpisała list intencyjny z Remondis Energy & Services w sprawie nawiązania współpracy w zakresie budowy spalarni odpadów komunalnych lub odpadów pochodzenia komunalnego - podał Ciech w komunikacie. Szacowana minimalna wartość umowy w okresie 25 lat wyniesie 350 mln zł.

Zarząd BoomBit zdecydował o dokonaniu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2019 r. odpisów aktualizujących nakłady na prace rozwojowe w łącznej wysokości 5,9 mln zł (w tym 3,9 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym) - podała spółka w komunikacie.

Ukraiński producent olejów jadalnych i zboża, Kernel, zmniejszył w drugim kwartale roku obrotowego 2019/2020 netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej o 54 proc., do 41 mln USD - poinformowała spółka w komunikacie. EBITDA spadła o 15 proc., do 109 mln USD.

Kernel Holding nie odczuwa dużego spadku popytu z Azji na zboża i olej słonecznikowy - poinformował podczas telekonferencji z analitykami prezes spółki Andrey Verevskiy.

Spółki z grupy Echo Investment podpisały przedwstępne umowy zakupu zabudowanych nieruchomości w Poznaniu, Łodzi i Krakowie za łączną cenę co najmniej 42,5 mln euro netto - podała spółka w komunikacie. Umowy zostały zawarte ze spółkami z grupy Tesco.

Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł w styczniu do 37,7 proc. całego rynku wobec 42,64 proc. w analogicznym okresie ub. roku - podał Urząd Transportu Kolejowego.

PKP Cargo liczy na polepszenie koniunktury w przewozach w okolicach półrocza 2020 r. - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Po osiągnięciu rekordowych wyników finansowych w zeszłym roku, kancelaria odszkodowawcza Votum zamierza w 2020 roku skoncentrować się przede wszystkim na dochodzeniu roszczeń w imieniu klientów banków, posiadających kredyty frankowe - poinformował na konferencji prasowej prezes Votum Bartłomiej Krupa. W 2020 roku z tego tytułu Votum zmierza wytoczyć 8 tys. powództw.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny akcji producenta gier Games Operators - wynika z datowanej na 28 lutego decyzji Komisji.

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań podjął decyzję o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych, w tym sposobu refinansowania istniejącego zadłużenia finansowego grupy - poinformowała spółka w komunikacie.

Newag dostarczy stołecznej SKM 21 nowych pociągów. Nowosądecka fabryka - jako jedyna - złożyła ofertę, po tym, jak w ubiegłym roku Szybka Kolej Miejska odstąpiła od umowy z bydgoska Pesą.

Spyrosoft, wrocławski dostawca oprogramowania, zadebiutował w piątek na rynku NewConnect. Do godziny 14.45 nie przeprowadzono żadnej transakcji na akcjach spółki.

Zarząd Intersport Polska przyjął strategię na lata 2020-2024, która zakłada m.in. wypracowanie w roku obrotowym 2023/24 obrotu na poziomie 300 mln zł, marży EBITDA na poziomie 8 proc. oraz 15 proc. udziału e-commerce w ogólnej sprzedaży - podała spółka w prezentacji.

Zarząd mBanku zarekomendował walnemu zgromadzeniu, aby zysk netto z 2019 r. pozostawić niepodzielonym, tym samym nie zarekomendował wypłaty dywidendy - poinformował bank w komunikacie.

Zysk netto grupy mBanku w 2019 roku spadł do 1,01 mld zł z 1,3 mld zł rok wcześniej - podał bank w raporcie. Wynik jest zgodny ze wstępnymi danymi przedstawionymi na początku lutego.

Zapowiedziana przez niemiecki Commerzbank sprzedaż akcji mBanku nie będzie łatwą transakcją, gdyż wiąże się m.in. z potrzebą zabezpieczenia ryzyk powiązanych z portfelem kredytów walutowych - ocenił w dorocznym liście do akcjonariuszy prezes mBanku Cezary Stypułkowski.

Apator zanotował w czwartym kwartale 2019 roku 9,8 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej - poinformowała spółka w komunikacie. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy spodziewali się zysku w wysokości 16,8 mln zł. Rok temu w IV kw. Apator miał 16,2 mln zł zysku netto.

Komisja Europejska wydłużyła do 30 czerwca 2020 roku, termin na rozpatrzenie wniosku PKN Orlen w sprawie planowanego połączenia z Grupą Lotos - poinformowała Komisja na stronie internetowej.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej zdecydował o rozwiązaniu w całości odpisu utworzonego w 2015 roku dla CGU Koksownia Radlin w wysokości 189,8 mln zł - podała spółka w komunikacie. Rozwiązanie odpisu ma powiększyć wynik operacyjny JSW KOKS oraz grupy kapitałowej JSW, ale nie wpłynie na sytuację płynnościową.

Głównym zadaniem dla zarządu spółki informatycznej Sygnity będzie dalsza poprawa wyników finansowych i sytuacji bilansowej - poinformował prezes Sygnity Bogdan Zborowski.

================================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

================================

asa/