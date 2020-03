Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

CCC zakłada wzrost przychodów o 20-25 proc. oraz zwiększenie sprzedaży porównywalnej o 5 proc. w 2020 roku - podała spółka w prezentacji.

Grupa CCC miała w 2019 roku 27,4 mln zł straty netto jednostki dominującej wobec 59,3 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie rocznym. Zysk operacyjny wyniósł 133,1 mln zł wobec 372,5 mln zł przed rokiem.

Wśród celów grupy CCC na 2020 rok są m.in. wzrost rentowności i ograniczenie poziomu zadłużenia - podała spółka w raporcie.

Dom Development chce przekazać w 2020 r. ok. 3,1 tys. lokali i liczy na lepszy rdr zysk netto - powiedział podczas konferencji wiceprezes i dyrektor finansowy Janusz Zalewski.

Grupa Dom Development miała w IV kw. 85,7 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 128,8 mln zł przed rokiem - poinformowała spółka w raporcie rocznym. Konsensus PAP Biznes zakładał zysk netto na poziomie 82,3 mln zł, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 77,5 - 90,8 mln zł.

Zarząd Dom Development rekomenduje wypłatę 9,5 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.

Ronson Development liczy, że rok 2020 będzie przełomowy dla spółki, a liczba sprzedanych mieszkań wzrośnie względem poprzedniego roku o 20-30 proc. - poinformował PAP Biznes Andrzej Gutowski, wiceprezes i dyrektor ds. sprzedaży i marketingu.

ING Bank Śląski zaktualizował politykę dywidendową, dostosowując ją do stanowiska KNF poprzez rezygnację ze wskazania dodatkowego bufora 1,5 p.p. w kryteriach kapitałowych - poinformował ING BSK w komunikacie.

Oddział Operatorski Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Pakistanie rozpoczął odwiert eksploatacyjny Rehman-7, na złożu Rehman, w prowincji Sindh (dystrykt Dadu) - podał PGNiG w komunikacie prasowym.

Partner Ryvu Therapeutics zakończył pierwszą fazę badania klinicznego SEL24 - podała spółka w komunikacie. Firma ma w związku z tym otrzymać 7,52 mln zł.

Zarząd Vivid Games zdecydował o emisji dwuletnich obligacji o wartości do 5 mln zł - podała spółka w komunikacie. Oferta publiczna ma rozpocząć się 9 marca.

BioMaxima rozpoczęła oferowanie testów do wykrywania koronawirusa i zwiększyła zamówienia u producenta - podała spółka w komunikacie. BioMaxima zauważa istotne zwiększenie zainteresowania testami immunochromatograficznymi mającymi wykrywać inne aniżeli koronawirus 2019-nCoV wirusy, w szczególności wirusy grypy sezonowej, a także pozostałym wyposażeniem niezbędnym w diagnostyce chorób zakaźnych.

Kruk liczy, że w 2020 roku jego zysk będzie wyższy, a poziom 1 mld zł inwestycji w portfele jest realny - poinformował prezes Piotr Krupa.

Sąd Apelacyjny w Katowicach podwyższył kwotę ogólną zasądzonego roszczenia na rzecz Polimeksu Mostostal z 17,5 mln zł do 26,1 mln zł - podała spółka w komunikacie. Kwota zasądzona na rzecz Polimeksu łącznie z odsetkami wynosi ok. 40,4 mln zł.

Mirbud podpisał z Przedsiębiorstwem Państwowym "Porty Lotnicze" umowę na wykonanie w formule "projektuj i wybuduj" budynku terminala na terenie lotniska Radom-Sadków, wraz z wyposażeniem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie - podała spółka w komunikacie. Wartość umowy to 280,5 mln zł brutto.

Mercator Medical, w związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia o zmianie wykazu produktów i wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium, analizuje potencjalny wpływ ograniczenia wywozu niektórych wyrobów medycznych poza granice RP na wyniki działalności grupy kapitałowej - podała spółka w komunikacie.

OncoArendi Therapeutics podpisało z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę określającą zasady dofinansowania projektu "Poszukiwanie i rozwój inhibitorów deubikwitynaz do zastosowania w immunoterapii przeciwnowotworowej" - podała spółka w komunikacie. Koszt projektu wynosi ok. 31 mln zł, a kwota dofinansowania ok. 22 mln zł.

MedApp, notowana na NewConnect spółka technologiczna, pozyskała w ofercie publicznej 1,34 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

W Sądzie Okręgowym w Poznaniu zapadł w piątek pierwszy wyrok ws. obligacji GetBack. Zdaniem sądu, umowa jaką zawarła poszkodowana kobieta była nieważna. Sąd nadał wyrokowi klauzulę natychmiastowej wykonalności; poszkodowana ma odzyskać pieniądze.

Votum podpisał umowę, w wyniku której nabędzie prawo własności 51 proc. udziałów w spółce Ekosynergia sp. z o.o. - poinformowało Votum w komunikacie.

Efektywna marża rafineryjna Grupy Lotos w I kw. 2020 roku może być niższa od zakładanej - podała spółka w komunikacie. Lotos poinformował, że przerób ropy w lutym 2020 roku wyniósł 843 tys. ton, a produkcja razem wyniosła 957 tys. ton.

Grupa Selena pod koniec lutego wznowiła produkcję w fabryce w chińskim Foshan - poinformowała PAP Biznes spółka.

Sąd Okręgowy w Gdańsku uwzględnił powództwo spółki Talia, z grupy Polenergia, w części dotyczącej ustalenia bezskuteczności oświadczeń o wypowiedzeniu przez spółkę Polska Energia - Polska Kompania Handlowa umów zawartych w 2009 r. - podała Polenergia w komunikacie. Wyrok jest nieprawomocny.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Monnari Trade w lutym 2020 roku wyniosły ok. 20 mln zł i były wyższe od przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku poprzedniego o 10,5 proc. - poinformowała spółka w komunikacie.

Nowe Jaworzno Grupa Tauron szacuje, że blok energetycznego o mocy 910 MWe w Elektrowni Jaworzno zostanie oddany do eksploatacji do 31 lipca 2020 roku - podał Tauron w komunikacie.

PKN jest dobrze przygotowany na zagrożenia związane z epidemią koronawirusa. Koncern nie zauważa spadku popytu na paliwa na rynku detalicznym - powiedział dziennikarzom członek zarządu ds. finansowych Jan Szewczak. Dodał, że Orlen podtrzymuje politykę dywidendową.

Amica szacuje, że w 2019 roku zysk operacyjny wzrósł o 9,3 proc. do 166,1 mln zł. Marża EBIT zwiększyła się o 0,3 punktu proc. do 5,5 proc. Przychody grupy wzrosły w ubiegłym roku o 3,3 proc. do 3,023 mld zł - podała spółka w komunikacie prasowym

Torpol szacuje, że miał w 2019 roku 29,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 19,2 mln zł zysku przed rokiem - podała spółka w komunikacie. Według wyliczeń PAP Biznes, w samym czwartym kwartale zysk netto grupy wyniósł 7 mln zł wobec 14,5 mln zł przed rokiem. Portfel zamówień wynosi 3,09 mld zł netto.

ATM szacuje, że EBITDA wzrosła w 2019 roku do 59,7 mln zł, czyli 2,1 proc. powyżej prognozy i 24,1 proc. wzrostu rdr - poinformowała spółka w komunikacie.

CPI Property Group (CPIPG) sfinalizował zakup warszawskiego biurowca Equator I - podała spółka w komunikacie prasowym.

Ryvu Therapeutics spodziewa się, że druga faza badania klinicznego w projekcie SEL24 rozpocznie się w ciągu kilku tygodni lub miesięcy. Według planu, ten etap badania potrwać ma do 2021 roku - poinformował PAP Biznes prezes Paweł Przewięźlikowski. Zakończenie drugiej fazy badania stanowi kolejny kamień milowy w projekcie.

