Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

W ramach prac nad programem dla górnictwa Ministerstwo Aktywów Państwowych analizuje zasadność konsolidacji w sektorze węgla energetycznego; nie ma natomiast planów objęcia tym rozwiązaniem także Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która produkuje węgiel koksowy - poinformował wicepremier Jacek Sasin.

Wydatki inwestycyjne Grupy Lotos w 2020 roku mogą być do 25-30 proc. niższe niż wcześniej zapowiadane 1,4 mld zł - poinformował Wojciech Zengteler, szef biura relacji inwestorskich Lotosu. Koncern może opóźnić część projektów w oczekiwaniu na poprawę koniunktury w globalnej gospodarce.

Polkomtel z grupy Cyfrowego Polsatu złożył wstępną ofertę w aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,4-3,8 GHz, przeznaczonych do świadczenia usług telekomunikacyjnych - poinformowała spółka.

Zysk netto grupy Comarch w pierwszym kwartale 2020 roku wyniósł 14,2 mln zł i był dwukrotnie wyższy rok do roku. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk wyniesie 8,1 mln zł.

Producent aparatury kontrolno-pomiarowej Aplisens nie odczuł w znaczący sposób wpływu pandemii na wyniki, ale obserwuje spadek wartości zamówień - podała spółka w komunikacie prasowym.

Alumetal oczekuje, że w związku z utrzymującymi się przestojami w europejskim przemyśle motoryzacyjnym w drugim kwartale nastąpi spadek o około 50 proc. wolumenu sprzedaży i przychodów grupy oraz jeszcze bardziej znaczący spadek zysku netto i EBITDA rdr - poinformował Alumetal w komunikacie.

Alumetal spodziewa się, że II kwartał będzie najgorszym w 2020 roku dla europejskiej branży motoryzacyjnej i od III kw. liczy na powolną poprawę sytuacji rynkowej - wynika z wypowiedzi prezes Alumetalu Agnieszki Drzyżdżyk podczas telekonferencji

Grupa Torpol zanotowała w pierwszym kwartale 2020 roku 7,1 mln zł zysku netto wobec 3,9 mln zł zysku netto przed rokiem - wynika ze wstępnych szacunków spółki. Konsensus PAP Biznes zakładał zysk netto w pierwszych trzech miesiącach tego roku na poziomie 3,3 mln zł.

Grupa GPW zanotowała w pierwszym kwartale 50 mln zł zysku EBITDA oraz 29,3 mln zł zysku netto - poinformowała giełda w komunikacie. EBITDA jest o 10 proc. wyższa od konsensusu PAP Biznes, powyżej są też zysk operacyjny i przychody grupy, natomiast zysk netto jest 2 proc. niższy od oczekiwań analityków.

Z powodu pandemii koronawirusa Mangata Holding w II kwartale przewiduje spadek zamówień i pogorszenie wyników finansowych w stosunku do I kwartału 2020 roku. Grupa liczy na odbicie od III kw. - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Leszek Jurasz.

Fundusz zarządzany przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, w ramach transakcji pakietowej, sprzedał wszystkie posiadane akcje Rafametu - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd Bogdanki rekomenduje, by zysk netto w wysokości 306,18 mln zł osiągnięty w 2019 roku w całości przeznaczyć na kapitał rezerwowy - poinformowała spółka w komunikacie.

Best przedłuża termin na wybór inwestora, który mógłby objąć mniejszościowy, niekontrolny pakiet akcji nowej emisji - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Powodem są zawirowania na rynkach finansowych wywołane przez pandemię koronawirusa. Rozmowy z potencjalnymi inwestorami będą nadal kontynuowane.

Skarbiec Holding, właściciel Skarbiec TFI, odnotował po trzech kwartałach roku obrotowego 2019/2020 14,3 mln zł zysku netto wobec 20,4 mln zł przed rokiem. Przychody spadły w tym czasie do 62,8 mln zł z 83,9 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie.

Obserwowany przez Aplisens spadek zamówień na poziomie 15-20 proc. przełoży się na osiągane w drugim kwartale przychody grupy - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas piątkowej telekonferencji. Po wydatkach na poziomie 1,5 mln zł w pierwszym kwartale, zarząd zapowiada "skromne" inwestycje w całym roku.

Przesunięte o dwa miesiące, tj. do 31 sierpnia 2020 r., zwyczajne walne zgromadzenie spółki może między innymi podejmować uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty oraz udzieleniu członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków - poinformował Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w piątkowym komunikacie.

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka zarekomendował przeznaczenie 32,8 mln zł z zysku w 2019 roku na wypłatę dywidendy, czyli 2,6 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.

i2 Development ma potencjał, by oddać do użytkowania w 2020 roku co najmniej 500 lokali - poinformował w komunikacie prasowym prezes Marcin Misztal. Grupa odnotowała w pierwszym kwartale tego roku 60,6 mln zł przychodów i 24,4 mln zł zysku netto.

Walne zgromadzenie M.W. Trade podjęło uchwałę w sprawie wypłaty 2,1 zł dywidendy na akcję. Łącznie na ten cel trafi 17,6 mln zł - wynika z uchwał WZ.

Oferta konsorcjum Mostostalu Warszawa i Acciona Construcción o wartości 2,23 mld zł została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe do węzła Babica - podała GDDKiA w piątkowym komunikacie.

Zarząd Relpolu rekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto za 2019 rok w całości na kapitał zapasowy - podała spółka w komunikacie.

Zarząd Grupy Żywiec rekomenduje walnemu zgromadzeniu, aby spółka nie wypłacała dywidendy z zysku za 2019 rok, poza wypłaconą w październiku zaliczką na ten cel - poinformowała spółka w komunikacie. Pozostała część zysku, w kwocie 176,3 mln zł, ma zasilić fundusz rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidendy w przyszłości.

PZ Cormay odnotował w pierwszym kwartale 2020 roku 7,5 mln zł straty netto wobec 2,8 mln zł zysku przed rokiem. Przychody grupy wzrosły w tym czasie do 16,6 mln zł z 15,9 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie.

