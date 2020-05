Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Strata netto grupy Getin Noble Banku w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosła 109,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata wynosiła 159,6 mln zł - podał bank w raporcie. Wynik okazał się 17 poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się straty na poziomie 93,8 mln zł.

Strata netto grupy Getin Noble Banku w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosła 109,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata wynosiła 159,6 mln zł - podał bank w raporcie. Wynik okazał się 17 poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się straty na poziomie 93,8 mln zł.

Około 8 proc. umów kredytowych Getin Noble Banku o 14 proc. udziale w łącznym saldzie kredytowym banku jest objęta zawieszeniem spłaty rat kapitałowych lub rat kapitałowo-odsetkowych - poinformował w piątek bank w prezentacji.

Luka kapitałowa Getin Noble Banku do wymogu połączonego bufora wynosi 1,2 mld zł i bank szacuje, że spadek do 100 proc. wagi ryzyka dla portfela kredytów hipotecznych w CHF obniżyłby ją do ok 600 mln zł - poinformowali w piątek przedstawiciele banku.

Zarządy Tauron Dystrybucja oraz Tauron Dystrybucja Pomiary podpisały z organizacjami związkowymi porozumienia, które pozwolą na rozwiązanie rezerw w wysokości ok. 350 mln zł - podał Tauron w komunikacie. Pozytywny wpływ na wynik EBITDA grupy Tauron zostanie ujęty w raporcie za I półrocze 2020 r.

Skonsolidowany zysk netto LW Bogdanka w I kw. 2020 roku wyniósł 33,7 mln zł wobec 110 mln zł zysku rok wcześniej, a przychody wyniosły 464,1 mln zł wobec 540,8 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

W kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej potwierdzono 1.296 przypadków zarażenia koronawirusem - podała spółka w komunikacie prasowym. Dzień wcześniej JSW informowała o 1.199 przypadkach zarażenia. JSW nie widzi zagrożenia dla realizacji kontraktów handlowych - poinformowali przedstawiciele zarządu.

JSW nie ma w planach emisji akcji - poinformował prezes Włodzimierz Hereźniak podczas telekonferencji.

PGNiG dzięki umowie ze spółką Polskie LNG zwiększy moc zarezerwowanej regazyfikacji z obecnego poziomu 5 mld m3 gazu do około 6,2 mld m3 od 2022 roku, a następnie do poziomu około 8,3 mld m3 od 2024 roku- poinformowało spółka w komunikacie.

Grupa Ipopema Securities miała w I kw. 2020 r. 164 tys. zł straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej, wobec 853 tys. zł straty netto rok wcześniej - wynika z raportu kwartalnego spółki.

Energa utworzy w wynikach za 2019 rok 102 mln zł rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, która obniży o taką kwotę wynik netto grupy - podała spółka w komunikacie.

Zarząd spółki Novita rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy za rok 2019 w wysokości 5,20 zł na akcję oraz przeznaczenia pozostałej części zysku na kapitał zapasowy - podała spółka w komunikacie.

Wstępna, szacunkowa skonsolidowana strata netto grupy Kruk za pierwszy kwartał 2020 roku wynosi 62 mln zł i jest wyższa od straty prognozowanej przez rynek - podała spółka w komunikacie. Konsensus PAP Biznes zakładał stratę netto na poziomie 20,26 mln zł.

Rozwiązania dotyczące wakacji odsetkowych mogą obniżyć przychody banków o 1-1,5 mld zł przy pesymistycznym scenariuszu na rynku pracy - podano w ocenie skutków regulacji projektu ustawy.

Prezes Stelmetu Stanisław Bieńkowski nabył 1.461.940 akcji za łączną kwotę 12,28 mln zł - podał Stelmet w piątkowym komunikacie.

Kruk po uwzględnieniu oczekiwanego wpływu pandemii COVID-19 dokonał weryfikacji spodziewanych, przyszłych wpłat i szacuje, że w I kwartale strata grupy wyniosła 62 mln zł - podała spółka w komunikacie. Strata jest wyższa od prognozowanej przez rynek bowiem konsensus PAP Biznes zakładał stratę netto na poziomie 20,26 mln zł.

Alior Bank wypowiedział Nextbike Polska umowy kredytowe o łącznej wartości 39,9 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Immobile skupiło 414.031. akcji własnych, stanowiących 0,54 proc. kapitału zakładowego, po 2,2 zł za sztukę - poinformowała spółka w komunikacie.

Skonsolidowany zysk netto Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w I kwartale 2020 roku wyniósł 14,2 mln zł, czyli wzrósł o 1,3 proc. rok do roku - poinformowała spółka w rapocie. Analitycy przewidywali w tym okresie 13,1-14,5 mln zł zysku netto.

