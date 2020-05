Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Słabsza kondycja banków wynikająca między innymi z obniżek stóp procentowych przez RPP sprawia, że PZU będzie się zastanawiał, jaka powinna być jego docelowa obecność w segmencie bankowym. PZU nie widzi konieczności dokapitalizowania Alior Banku - poinformował wiceprezes ds. finansowych Grupy PZU Tomasz Kulik.

Słabsza kondycja banków wynikająca między innymi z obniżek stóp procentowych przez RPP sprawia, że PZU będzie się zastanawiał, jaka powinna być jego docelowa obecność w segmencie bankowym. PZU nie widzi konieczności dokapitalizowania Alior Banku - poinformował wiceprezes ds. finansowych Grupy PZU Tomasz Kulik.

Niższa szkodowość w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych była zjawiskiem krótkoterminowym i jednorazowym, a obecnie poziomy szkodowości wracają do stanu sprzed pandemii. PZU spodziewa się rosnących kosztów likwidacji szkód - poinformowała członek zarządu PZU SA Elżbieta Häuser-Schöneich.

Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej grupy PZU w pierwszym kwartale 2020 roku spadł do 116 mln zł z 747 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Zysk okazał się 80 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 573 mln zł. PZU zawiązało dodatkowy odpis na Alior Bank w wysokości 516 mln zł.

Grupa Energa prowadzi przegląd swojej strategii rozwoju w związku z wejściem do spółki PKN Orlen - poinformowali przedstawiciele zarządu Energi. Enea i Energa wkrótce poinformują o wynikach prowadzonych analiz dotyczących projektu budowy nowego bloku w Elektrowni Ostrołęka.

Energa spodziewa się negatywnego wpływu trwającej pandemii na wyniki grupy - poinformowali przedstawiciele zarządu Energi.

Grupa Energa szacuje, że miała w I kwartale 2020 r. 568 mln zł EBITDA wobec 554 mln zł rok wcześniej - podała spółka w komunikacie. Analitycy spodziewali się 580,5 mln zł EBITDA.

Fitch obniżył długoterminowe oceny ratingowe w walucie obcej i krajowej (IDR) Energi do "BBB-" z "BBB", z perspektywą stabilną - podały spółka oraz agencja w komunikatach. Fitch usunął rating spółki z negatywnej listy obserwacyjnej (RWN).

CD Projekt nie planuje w najbliższej przyszłości dual-listingu na giełdzie innej niż GPW, ale nie wyklucza, że w przyszłości mógłby rozważyć taki krok - poinformował prezes Adam Kiciński.

CD Projekt spodziewa się, że w związku ze skutkami pandemii, udział cyfrowej dystrybucji w sprzedaży nowej gry w pierwszym miesiącach po premierze będzie nieco wyższy niż spółka zakładała wcześniej - poinformował członek zarządu Michał Nowakowski.

Przedstawiciele mediów i inni liderzy opinii będą mogli w czerwcu po raz pierwszy wypróbować nową grę CD Projektu, "Cyberpunk 2077" - podali przedstawiciele spółki. Firma spodziewa się, że sytuacja na największych rynkach dystrybucji fizycznej gier podczas wrześniowej premiery "CP 2077" wróci do normy, po perturbacjach związanych z pandemią COVID-19.

Grupa Asseco Poland ma 20 proc. wyższy backlog niż przed rokiem, dlatego z optymizmem patrzy na kolejne kwartały, pomimo niepewności związanej z pandemią Covid-19. Grupa wchodzi na rynek niemiecki z ofertą dla banków, deklaruje też gotowość do kolejnych przejęć - poinformowali przedstawiciele spółki.

Kernel Holding w III kwartale roku obrotowego 2019/2020 miał 25 mln USD straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 26 mln USD zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie.

PGNiG zawarł ze spółką Polskie LNG umowę regazyfikacji w ramach przeprowadzonej procedury Open Season dla terminalu LNG w Świnoujściu - podał PGNiG w komunikacie.

Sierra Gorda zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę pożyczki o wartości 200 mln USD zabezpieczonej gwarancją właścicieli - podał KGHM w komunikacie.

Dla firm z sektora oil&gas czasy kryzysu są trudne, muszą dywersyfikować działalność i tą drogą pójdzie też PGNiG - powiedział prezes spółki Jerzy Kwieciński. Jako obszary zainteresowania wskazał m.in. na paliwa alternatywne, w tym wodór oraz ciepłownictwo.

mBank skierował zaproszenia do przedstawienia do wykupu obligacji trzech serii wyemitowanych przez mBank i mFinance France - podał bank w komunikacie.

Comp nie wyklucza wypracowania w 2020 roku zakładanych co najmniej 130 mln zł EBITDA, ale ocenia że jest to ambitny cel. By ocenić wpływ epidemii na całoroczne wyniki, grupa będzie potrzebowała minimum jednego miesiąca normalnego funkcjonowania - poinformował PAP Biznes prezes Robert Tomaszewski. Zdaniem prezesa, przesunięcie terminów fiskalizacji online nie musi mieć wpływu na wyniki grupy w całym 2020 roku.

Boryszew ocenia, że poziom produkcji w ponownie uruchomionych zakładach automotive nie jest jeszcze satysfakcjonujący, ale spodziewa się jego wzrostu w czerwcu i lipcu - wynika z wypowiedzi prezesa Piotra Lisieckiego podczas piątkowej wideokonferencji.

Boryszew spodziewa się finalizacji transakcji sprzedaży Impexmetalu Aluminium Konin w trzecim kwartale 2020 roku - poinformował prezes Piotr Lisiecki podczas piątkowej wideokonferencji.

Grupa Amica planuje zmniejszenie inwestycji w 2020 roku z ok. 100 mln zł planowanych wcześniej - poinformował podczas wideokonferencji członek zarządu spółki Michał Rakowski.

Grupa Amica widzi ożywienie w zamówieniach w maju i czerwcu. W kwietniu obroty spółki w Polsce spadły ponad 25 proc. - poinformowali podczas wideokonferencji członek zarządu Amiki Michał Rakowski.

Grupa Agora wypracowała w pierwszym kwartale 44,6 mln zł wyniku EBITDA, o 18 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniosła 42,7 mln zł wobec 5 mln zł straty przed rokiem.

Agora spodziewa, że spadki wydatków reklamowych w tym roku będą największe w przypadku reklamy zewnętrznej, prasowej oraz kinowej, a najmniejsze w internecie - podali przedstawiciele grupy podczas piątkowej wideokonferencji. Należąca do Agory sieć kin Helios nie podjęła jeszcze decyzji o terminie ponownego otwarcia obiektów.

Agora szacuje, że wskutek pandemii w 2020 r. przychody grupy mogą istotnie się zmniejszyć, a wynik operacyjny będzie ujemny - podała spółka w raporcie kwartalnym. Firma spodziewa się jednocześnie, że w drugim i trzecim kwartale wygeneruje 185 mln zł oszczędności.

Kruk liczy, że spłaty klientów w maju nie powinny być gorsze niż obserwowane w kwietniu. Spółka spodziewa się, że w kolejnych miesiącach nadal będzie niewiele inwestować w nowe portfele, do większych inwestycji dojść może pod koniec 2020 roku - poinformowali w piątek przedstawiciele spółki.

PlayWay wypracował w pierwszym kwartale 2020 roku 23,5 mln zł EBITDA, o 14,5 proc. mniej od oczekiwań analityków. Wynik wzrósł o 89 proc. rok do roku.

Zarząd Radpolu uważa, że cena 1,32 zł za akcję w wezwaniu ogłoszonym przez THC SICAV-RAIF nie odpowiada wartości godziwej - podał Radpol w komunikacie.

BoomBit patrzy na 2020 rok z bardzo dużym optymizmem, po tym jak w pierwszym kwartale zysk netto spółki wyniósł 6,4 mln zł wobec 0,5 mln zł straty rok wcześniej - podała spółka w komunikacie prasowym.

Projprzem Makrum chce wypłacić z zysku netto za 2019 rok 3,6 mln zł dywidendy, co daje 0,60 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd Hydrotoru rekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę 1 zł dywidendy na akcję za 2019 rok - podała spółka w komunikacie. Łącznie na ten cel miałoby trafić 2,4 mln zł.

Rada nadzorcza Feerum pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu w sprawie podziału zysku za 2019 r. Zarząd proponuje wypłatę 4,77 mln zł, co daje 0,5 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Bogdanka podpisała aneks do umowy sprzedaży węgla ze spółką Enea Elektrownia Połaniec - podała Bogdanka w komunikacie. Termin obowiązywania umowy został przedłużony o dwa lata, do 31 grudnia 2023 r.

Jeden z głównych akcjonariuszy Wadeksu Tomasz Skrzypczak złożył projekt uchwały na ZWZ, zakładający wypłatę przez spółkę 0,4 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie 1,32 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Atal wprowadza do sprzedaży 248 mieszkań w Krakowie w ramach inwestycji Atal Aleja Pokoju - podała spółka w komunikacie prasowym.

Zarząd MFO rekomenduje, by z zysku netto za 2019 rok nie wypłacać dywidendy z powodu niepewności gospodarczej wywołanej pandemią koronawirusa - poinformowała spółka w komunikacie. Całość zeszłorocznego zysku w wysokości 25,4 mln zł zarząd proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł w okresie styczeń-kwiecień do 36,55 proc. całego rynku wobec 41,52 proc. w analogicznym okresie ub. roku - podał Urząd Transportu Kolejowego.

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zwiększył zaangażowanie w akcje Play Communications do 5,58 proc. - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Decory zdecydowali, że spółka wypłaci 1,5 zł dywidendy na akcję z zysku wypracowanego w 2019 roku - podała spółka w komunikacie. Łącznie na dywidendę trafi 15,8 mln zł.

Akcjonariusze Decory zdecydowali o upoważnieniu zarządu do skupu akcji w celu umorzenia za maksymalnie 36 mln zł - podała spółka.

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex chce przeznaczyć zysk za 2019 r. w kwocie 7,3 mln zł w całości na kapitał zapasowy - wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia spółki zwołanego na 25 czerwca.

Spółki kontrolowane przez Auga Group podpisały umowy nabycia wszystkich akcji spółki Grybai, producenta konserw, za cenę ok. 1,5 mln euro - podała Auga Group w komunikacie.

Polski Bank Komórek Macierzystych szacuje, że po wprowadzeniu stanu pandemii oraz ograniczeń liczba nowo zawartych umów w segmencie B2C na poziomie grupy spadła o 15-20 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego - podała spółka w komunikacie prasowym. Zarząd ocenia, że utrzymanie tempa pozyskania nowych próbek, jak również rentowności na ubiegłorocznym poziomie będzie trudne do osiągnięcia.

Alior Bank szacuje, że decyzje Rady Polityki Pieniężnej o obniżkach stopy referencyjnej NBP oraz o obniżeniu stopy rezerwy obowiązkowej spowodują łącznie obniżenie wyniku netto grupy o około 116-133 mln zł kwartalnie - podał bank w komunikacie.

Spółki tworzące grupę PKP wypracowały zysk netto w wysokości ponad 550 mln zł, a wynik EBITDA ukształtował się na poziomie przekraczającym 1,2 mld zł - poinformowała w piątkowym komunikacie spółka PKP SA.

================================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

===============================

asa/