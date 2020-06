Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Grupa Enea zakłada, że jej nakłady inwestycyjne w 2020 roku wyniosą 2,768 mld zł i będą wyższe o 27 proc. rdr - poinformowała spółka.

Mirosław Kowalik złożył rezygnację z funkcji prezesa Enei oraz z członkostwa w zarządzie spółki z dniem 5 czerwca, nie podając przyczyn rezygnacji - poinformowała Enea w komunikacie. Rada nadzorcza spółki delegowała Pawła Szczeszka, członka RN, do czasowego wykonywania czynności prezesa na okres do trzech miesięcy.

Dywidenda PKN Orlen za 2019 r. wyniesie 1 zł na jedną akcję. Na jej wypłatę płocki koncern przeznaczy ponad 427,7 mln zł - zdecydowali w piątek akcjonariusze spółki, którzy obradują w Płocku. Podejmując uchwałę w sprawie dywidendy przyjęli tym samym rekomendację zarządu PKN Orlen.

Bloober Team zwarł umowę licencyjno-dystrybucyjną z chińską spółką Chongqing Singmaan Technology na dystrybucję gry "Blair Witch" w wersji cyfrowej na platformy PlayStation 4, Xbox, Nintendo Switch oraz PC na terytorium Chin Kontynentalnych, Hongkongu, Makau, Taiwanu - podała spółka w komunikacie.

PZU Życie kupiło obligacje wyemitowane przez Polski Fundusz Rozwoju o łącznej wartości 1,99 mld zł - poinformował ubezpieczyciel w piątkowym komunikacie.

Ringier Axel Springer ogłasza przymusowy wykup 253.068 akcji MZN Property po 1,97 zł za papier - wynika z opublikowanego w piątkowym "Parkiecie" ogłoszenia.

Livechat Software ma 30 tys. aktywnych i płacących klientów rozwiązania LiveChat - podała spółka w komunikacie.

Grupa Ursus szacuje, że miała w 2019 roku 87,2 mln zł straty netto, co oznacza jej o zmniejszenie o 63,5 mln zł rok do roku - podała spółka w komunikacie. Przychody grupy szacowane są na 95,6 mln zł, co oznacza spadek o ok. 55 proc. rdr.

Reino Capital odstąpił od planów nabycia wraz RF CorVal spółek operacyjnych Grupy Buma - poinformował Reino Capital w komunikacie.

