Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Akcjonariusze KGHM zdecydowali na piątkowym walnym zgromadzeniu o przekazaniu zysku za rok 2019 w kwocie 1.263,9 mln zł na kapitał zapasowy spółki, zgodnie z rekomendacją władz spółki.

Akcjonariusze KGHM zdecydowali na piątkowym walnym zgromadzeniu o przekazaniu zysku za rok 2019 w kwocie 1.263,9 mln zł na kapitał zapasowy spółki, zgodnie z rekomendacją władz spółki.

Enea Operator zamierza zainwestować w 2020 roku około 1,2 mld zł, z czego ponad 90 proc. to nakłady na budowę i modernizację infrastruktury sieciowej - poinformował p.o. prezesa Enei Paweł Szczeszek podczas piątkowej telekonferencji prasowej.

Enea zakończyła inwentaryzację swoich nieruchomości pod kątem potencjalnych instalacji fotowoltaicznych, chce też zwiększyć liczbę mikroinstalacji prosumenckich do 30 tys. docelowo - poinformowali przedstawiciele zarządu. W pierwszym kwartale 2020 roku grupa zwiększyła udział OZE w produkcji o 34 proc.

Akcjonariusze Auto Partner zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 r. 62,6 mln zł trafi na kapitał zapasowy - podała spółka w komunikacie dotyczącym uchwał podjętych podczas piątkowego walnego zgromadzenia. Decyzja jest zgodna z rekomendacją władz spółki.

Inpro planuje przekazać klientom w 2020 roku około 600-700 lokali - poinformował PAP Biznes wiceprezes Krzysztof Maraszek. Dodał, że zainteresowanie mieszkaniami wróciło do poziomu sprzed epidemii, a ceny mieszkań mogą spaść w krótkim okresie, ale długoterminowo spodziewa się kontynuacji wzrostu kilka procent rdr.

LUG spodziewa się spowolnienia w branży oświetleniowej w wyniku pandemii, ale chce utrzymać poziom przychodów dzięki rozwojowi obszarów oświetlenia medycznego, czy infrastrukturalnego. Planuje także poszerzanie działalności w Afryce - powiedział PAP Biznes prezes Ryszard Wtorkowski.

Sąd Apelacyjny w Warszawie zasądził od Opera FIZ na rzecz byłych akcjonariuszy Termisilu Huty Szkła Wołomin kwotę 19,4 mln zł wraz z odsetkami, co oznacza, że fundusz ma do zapłacenia niemal 35 mln zł - wynika z wyroku sądu, do którego dotarł PAP Biznes. Fundusz został postawiony w stan likwidacji, a bilans na dzień jej otwarcia wykazał aktywa netto w wysokości -24,7 mln zł. Zarządzająca funduszem Opera TFI zapowiada złożenie wniosku kasacyjnego.

ITR Dori BV, który posiada 66,1 proc. akcji Ronson Development, złożył wniosek o przegłosowanie podczas walnego zgromadzenia decyzji o wypłacie z zysku netto za 2019 rok 0,06 zł dywidendy na akcję - poinformował Ronson w komunikacie. Wcześniej zarząd spółki rekomendował, by nie wypłacać dywidendy za zeszły rok.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, która dotyczyła odmowy stwierdzenia nieważności decyzji środowiskowej dla odkrywki węgla brunatnego Tomisławice - poinformował ZE PAK w komunikacie.

Akcjonariusze Eko Export zdecydują o zmianach w statucie polegających na upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Podwyższenie miałoby nastąpić przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 160 tys. zł - wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia spółki zwołanego na 15 lipca.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Gaming Factory z związku z planową publiczną ofertą akcji serii A i B - poinformowała KNF na swojej stronie internetowej. Celem spółki jest debiut na rynku regulowanym GPW.

Akcjonariusze Gremi Media zdecydowali o przeznaczeniu 3,7 mln zł na wypłatę dywidendy , co stanowi 2,16 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

================================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

===============================

ana/