Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

mBank zaskarżył postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi, który zdecydował, że część jego klientów w ramach pozwu zbiorowego może skorzystać z zabezpieczenia polegającego na zawieszeniu spłaty rat kredytowych - poinformował bank w komunikacie prasowym.

genXone, biotechnologiczna spółka specjalizująca się w analizach sekwencjonowania DNA oraz diagnostyce molekularnej, złożyła dokument informacyjny i planuje wkrótce zadebiutować na rynku NewConnect - podała spółka w informacji prasowej. genXone rozpoczęła także przygotowania do wdrożenia projektu Nanobiome.

Play Communications rozważa sprzedaż swoich stacji bazowych. Wartość transakcji może wynieść ok. 800 mln euro - podała agencja Bloomberg, powołując się na źródła zbliżone do sprawy. Play współpracuje z doradcą nad przeglądem strategicznym ok. 8 tys. stacji, z których ok. połowa to wieże.

Zarząd Grupy Kęty w ciągu dwóch tygodni przedstawi rekomendację w sprawie dywidendy za 2019 rok - poinformował PAP Biznes szef działu relacji inwestorskich spółki Michał Malina.

Synektik złożył jedyną ofertę w przetargu prowadzonym przez Wojskowy Instytut Medyczny. Wartość oferty dotyczącej sprzedaży robota chirurgicznego Da Vinci wynosi 16,1 mln zł netto - podała spółka w komunikacie.

Newag podpisał umowę z województwem małopolskim o wartości 154,6 mln zł netto na dostawę 7 elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług utrzymania przez okres 5 lat od odbioru danego EZT oraz świadczeniami dodatkowymi - poinformowała spółka w komunikacie.

Walne zgromadzenie SimFabric, notowanego na NewConnect wydawcy i producenta gier wideo z grupy PlayWay, zdecydowało o przejściu spółki na rynek główny GPW - poinformował SimFabric w komunikacie. Przejście SimFabric na główny parkiet planowane jest w 2021 roku.

Akcjonariusze spółki Acartus zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy ok. 225 tys. zł, co daje 0,03 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Cena w ogłoszonym przez THC SICAV-RAIF wezwaniu do sprzedaży 100 proc. akcji Radpolu została podniesiona do 2,00 zł z 1,32 zł wcześniej - poinformował pośredniczące w wezwaniu Santander BM. Zapisy w wezwaniu trwają od 3 czerwca.

Gremi International wzywa do sprzedaży 25.541.889 akcji KCI, stanowiących 37,24 proc. kapitału spółki - poinformował DM BOŚ, pośredniczący w wezwaniu. Za jedną akcję wzywający oferuje 0,58 zł.

Idea Bank zawarł z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich oraz Idea Getin Leasing niewiążące porozumienie dotyczące sprzedaży 65 proc. akcji Idea Money - poinformował Idea Bank w komunikacie. Bank szacuje pozytywny wpływ transakcji na maksymalnie 300 mln zł.

