Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

PKN Orlen ma być zobowiązany do sprzedaży 376 stacji benzynowych Lotosu oraz 14 umów na budowę stacji benzynowych w miejscach obsługi podróżnych - poinformowała w piątek Gazeta Wyborcza, powołując się na nieoficjalne informacje. Sprzedane mają zostać także spółki Lotos Paliwa, Lotos Biopaliwa, Orlen Koltrans, Lotos Terminale i Lotos Infrastruktura.

PKN Orlen zdementował opublikowane w piątkowej "Gazecie Wyborczej" nieoficjalne informacje dotyczące szeregu warunków, które miałby spełnić PKN Orlen, żeby uzyskać zgodę Komisji Europejskiej na fuzję z Grupą Lotos.

Budimex planuje zakończyć przegląd opcji strategicznych segmentu deweloperskiego do końca 2020 roku - poinformował PAP Biznes prezes Dariusz Blocher. Jego zdaniem, długoterminowe perspektywy rynku mieszkaniowego są dobre, a Budimex Nieruchomości powinien zwiększyć swoją działalność co najmniej dwukrotnie.

Mabion szacuje, że prace związane z uzyskaniem danych niezbędnych do złożenia nowego wniosku o dopuszczenie do obrotu leku MabionCD20, w tym badanie pomostowe, zostaną ukończone przed lub na początku 2022 roku - podała spółka w komunikacie. Zakładane działania wymagają nakładów netto na poziomie ok. 75-85 mln zł.

Steven George Tappan wzywa do sprzedaży około 33 proc. akcji Prochemu po 15,48 zł za sztukę - poinformowało pośredniczące w wezwaniu BM mBanku.

Stanisław Bieńkowski, prezes i dominujący akcjonariusz Stelmetu, zamierza przeprowadzić przymusowy wykup 1.359.377 akcji, stanowiących ok. 4,6 proc. kapitału zakładowego spółki - podał Stelmet w komunikacie.

Atal uruchomił sprzedaż 272 mieszkań w ramach drugiego etapu gliwickiego projektu Apartamenty Karolinki - podał deweloper w komunikacie prasowym.

Celon Pharma podtrzymuje, że nie zamierza zwiększać zaangażowania kapitałowego w Mabion - poinformował PAP Biznes prezes spółki Maciej Wieczorek.

Synektik podpisał umowy z Wojskowym Instytutem Medycznym dotyczące sprzedaży robota chirurgicznego Da Vinci o wartości 16,1 mln zł netto - podała spółka w komunikacie.

Kruk wydał w drugim kwartale na zakup wierzytelności 23 mln zł, czyli o 82 proc. mniej niż rok wcześniej, a wartość spłat od dłużników spadła o 7 proc. do 417 mln zł - podała spółka w komunikacie. Kruk podał, że w pierwszym półroczu każdy z rynków, na którym działa grupa, został dotknięty przez pandemię, co miało wpływ na osiągnięte wartości spłat.

Oferta Ferrum o wartości ok. 16,1 mln euro brutto, tj. ok. 88,6 mln zł netto, okazała się najkorzystniejsza w postępowaniu Gaz-System na dostawy izolowanych rur stalowych dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe LOT D - podało Ferrum w komunikacie.

Mostostal Warszawa i Acciona Construcción zawarły z GDDKiA umowę o wartości 2,23 mld zł brutto. Kontrakt dotyczy zaprojektowania i budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe do węzła Babica - podała spółka w piątkowym komunikacie.

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny sprzedał wszystkie posiadane akcje Elemental Holding - poinformował Elemental w komunikacie.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju udzieli Velvet Care, producentowi wyrobów higienicznych, kredytu w wysokości 24 mln euro - podał bank w komunikacie prasowym.

Medi-Lynx Cardiac Monitoring, amerykańska spółka zależna Medicalgorithmics, złożyła w czerwcu 2020 roku 6.707 wniosków o płatność od ubezpieczycieli z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA wobec 5,9 tys. wniosków w maju - poinformowała spółka w komunikacie.

