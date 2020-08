Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Zarząd GPW będzie rekomendował 2,50 zł dywidendy na akcję za '20, niezależnie od wielkości zysku jaki zostanie w tym roku osiągnięty - zapowiedział prezes GPW Marek Dietl. Przed rokiem GPW wypłaciła 2,40 zł dywidendy na akcję.

GPW ocenia, że w najbliższym czasie rynek ofert pierwotnych (IPO) i wtórnych (SPO) zapowiada się bardzo interesująco. Obok kilku debiutów dużych firm realne jest pojawienie się ponad 20 spółek na NewConnect, przede wszystkim z branży gamingowej - poinformowała członek zarządu GPW Izabela Olszewska.

Pandemia Covid-19 przyhamowała nieco realizację inicjatyw strategicznych GPW, ale następuje już powrót do zaplanowanych prac - poinformował prezes GPW Marek Dietl. Ocenia, że obecnie presje kosztowa i płacowa są niższe niż zakładano na początku 2020 roku.

Według wstępnych danych, grupa Agora miała w drugim kwartale 2020 roku 41,1 mln zł straty netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec konsensusu na poziomie: -46,7 mln zł.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny wniósł do sądu sprzeciw do uchwał zarządu i RN Idea Banku dotyczących sprzedaży akcji Idea Money oraz zmiany warunków emisji posiadanych przez bank obligacji wyemitowanych przez Idea Expert - poinformował Idea Bank w komunikacie.

Nationale Nederlanden OFE, akcjonariusz Grupy Kęty posiadający ok. 19 proc. głosów w spółce, chce by Kęty przeznaczyły na wypłatę dywidendy za 2019 rok łącznie ponad 336,7 mln zł, czyli ok. 35,3 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

