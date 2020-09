Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Getin Noble Bank, którego luka kapitałowa wynosi 1,2 mld zł, pracuje nad nowym planem naprawy dostosowującym go do nowych realiów. Bank planuje dalszą redukcję liczby placówek, będzie chciał poprawić marżę odsetkową netto, duży potencjał widzi w dalszej redukcji kosztów finansowania - poinformowali w piątek przedstawiciele banku.

Getin Noble Bank, którego luka kapitałowa wynosi 1,2 mld zł, pracuje nad nowym planem naprawy dostosowującym go do nowych realiów. Bank planuje dalszą redukcję liczby placówek, będzie chciał poprawić marżę odsetkową netto, duży potencjał widzi w dalszej redukcji kosztów finansowania - poinformowali w piątek przedstawiciele banku.

Pod koniec sierpnia 6,8 proc. umów kredytowych Getin Noble Banku o 10,3 proc. udziale w łącznym saldzie kredytowym banku była objęta wakacjami kredytowymi. Bank obserwuje wysoką dyscyplinę płatniczą klientów po ich zakończeniu - poinformował bank w prezentacji.

Wyniki Getin Noble Bank w I połowie 2020 roku były niższe niż założono w planie naprawy i bank aktualizuje założenia tego planu, by dostosować go do nowych realiów gospodarczych i rynkowych, wynikających ze skutków pandemii COVID-19 - poinformował bank w raporcie półrocznym.

Strata netto grupy Getin Noble Banku w drugim kwartale 2020 roku wyniosła 246,9 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata wynosiła 86,7 mln zł - podał bank w raporcie.

Centrum Badań DNA, spółka zależna Inno-Gene, która prowadzi prace badawczo-rozwojowe dotyczących opracowania szybkiego testu genetycznego identyfikującego wirusa SARS-CoV-2, planuje w najbliższych dniach dokonać zgłoszenia patentowego testu - podała spółka w komunikacie.

Rafako uporało się z problemami technicznymi na budowie bloku energetycznego w Jaworznie, ale kluczowym wyzwaniem dla spółki będzie rozliczenie kontraktu - powiedział PAP Biznes wiceprezes Radosław Domagalski-Łabędzki. Sposób rozliczenia z Tauronem będzie miał decydujące znaczenie dla postępowania układowego, które Rafako rozpoczęło na początku tygodnia.

Prawdopodobnie w poniedziałek rozpoczną się pierwsze spotkania z zarządzającymi funduszami inwestycyjnymi przed ofertą publiczną akcji Allegro. Spotkania poprzedzi publikacja intention to float, czyli deklaracji gotowości spółki do przeprowadzenia IPO - wynika z nieoficjalnych informacji PAP Biznes. Pragnący zachować anonimowość rozmówcy zastrzegają, że ostateczne decyzje w tej sprawie zapadną w piątek.

Grupa Ipopema Securities miała w II kw. 2020 r. 4,9 mln zł zysku netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej, wobec 353 tys. zł zysku netto rok wcześniej - wynika z raportu kwartalnego spółki.

Dadelo, spółka z grupy Oponeo zajmująca się sprzedażą online rowerów i akcesoriów rowerowych, złożyła prospekt w Komisji Nadzoru Finansowego. Rozważa przeprowadzenie oferty publicznej i wejście na GPW - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

BP Polska, które ma blisko 580 stacji paliwowych, ocenia, że polski rynek paliw jest atrakcyjny. Po dużym spadku sprzedaży z powodu pandemii pod koniec I kwartału, obecnie wolumeny są bliskie poziomów zeszłorocznych - poinformował PAP Biznes Bogdan Kucharski, prezes BP w Polsce. Koncern jest zainteresowany budową w Polsce farm fotowoltaicznych.

BP Polska jest zadowolone z warunków zaradczych Komisji Europejskiej dla fuzji PKN Orlen i Lotosu - ocenił w rozmowie z PAP Biznes Bogdan Kucharski, prezes BP w Polsce. Poinformował, że BP jest zainteresowane biznesami, które spółka już prowadzi w Polsce, czyli detalem i paliwem lotniczym.

Związki zawodowe w PKP Cargo powołały 10 września międzyzwiązkowy komitet protestacyjny - podała NSZZ Solidarność na stronie internetowej.

Polwax zdecydował o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość nakładów inwestycyjnych w kwocie ok. 2,4 mln zł - podała spółka w komunikacie. Dokonanie odpisu wpłynie na obniżenie jednostkowego wyniku finansowego spółki za pierwsze półrocze 2020 r.

Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie zakwestionował rozliczenie podatku Action za okres od 1 sierpnia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. - podało Action w komunikacie. Spółka szacuje, że UCS zakwestionował rozliczenie podatku w kwocie 432 tys. zł.

===============================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

===============================

gor/