Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Modelowa marża downstream PKN Orlen we wrześniu 2020 roku spadła do 5,4 USD z 5,7 USD na baryłce w sierpniu - poinformował PKN Orlen na stronie internetowej.

Modelowa marża downstream PKN Orlen we wrześniu 2020 roku spadła do 5,4 USD z 5,7 USD na baryłce w sierpniu - poinformował PKN Orlen na stronie internetowej.

Grupa Dom Development sprzedała w trzecim kwartale 2020 roku 995 lokali netto, co oznacza wzrost kdk o 22 proc. i rdr o 6 proc. - poinformował deweloper w komunikacie. Grupa przekazała w tym czasie klientom 692 lokale, czyli o 18 proc. mniej niż rok wcześniej.

NIK rozpoczął kontrolę w PGNiG i spółce zależnej Exalo Drilling - podała Najwyższa Izba Kontroli na Twitterze. Urząd zbada zagraniczną działalność Exalo Drilling w latach 2015-2020.

Przychody gry "Fishing Clash", której producentem jest Ten Square Games, wyniosły we wrześniu ok. 9 mln USD, tyle samo co miesiąc wcześniej - szacuje portal Sensor Tower. Według szacunków, grę pobrano w ubiegłym miesiącu ze sklepów Google i Apple łącznie ok. 2,4 mln razy wobec 2,5 mln w sierpniu.

TIM, hurtowy dystrybutor artykułów elektrotechnicznych, szacuje przychody ze sprzedaży towarów narastająco po trzech kwartałach 2020 r. na 675,4 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. o 14,8 proc. - podała spółka w komunikacie.

MPL Verbum planuje wypłacić z zysku za rok obrotowy 2019/2020 łącznie 268,9 tys. zł dywidendy, czyli 0,11 zł na akcję - wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 30 października.

Dino Polska otworzyło od początku roku 153 nowe sklepy wobec 138 rok wcześniej - podała spółka na swojej stronie internetowej. W samym trzecim kwartale otwartych zostało 69 placówek.

Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na powołanie Beaty Kozłowskiej-Chyły na stanowisko prezesa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń - podała Komisja w piątkowym komunikacie.

MaForm Holding podniósł cenę w wezwaniu na 8.030.418 akcji Forte, stanowiących 33,6 proc. głosów na WZ spółki z 27,20 zł do 30,10 zł za sztukę - poinformował pośredniczący w wezwaniu BM PKO BP.

Wartość portfela zamówień Aillerona na 2020 rok jest dużo wyższa niż całoroczny backlog w analogicznym okresie ubiegłego roku - poinformowali przedstawiciele spółki. Ailleron z optymizmem patrzy na drugą połowę roku i 2021 rok, m.in. dzięki przyspieszeniu cyfryzacji firm wskutek pandemii.

Ronson Development wyemitował niezabezpieczone obligacje o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Grupa Budimex szacuje, że miała w III kw. 2020 roku 146 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 65 mln zł przed rokiem, co oznacza wzrost rdr o 125 proc. - poinformowała spółka w komunikacie.

Budimex Nieruchomości sprzedał w III kwartale 2020 roku 383 lokale wobec 555 przed rokiem - poinformowała spółka w komunikacie. Łącznie od początku roku deweloper sprzedał 1.199 lokali w porównaniu z 1.286 rok wcześniej.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie stwierdził nieprawidłowości w deklarowanych przez Mennicę Polską kwotach przychodów i kosztów, czego efektem jest określenie zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2014 w wysokości 4,56 mln zł plus odsetki - poinformowała Mennica w komunikacie.

Victoria Dom zakontraktowała w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku 1166 mieszkań, co oznacza 3 proc. wzrost w ujęciu rdr, a w samym trzecim kwartale podpisała 318 umów deweloperskich i płatnych umów rezerwacyjnych - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. W najbliższych tygodniach ma uruchomić kilka nowych projektów.

Inwestorzy objęli łącznie 421 tys. akcji serii O DataWalk emitowanych w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy - poinformowała spółka w komunikacie. Cena emisyjna jednej akcji została ustalona na 154,8 zł.

==============================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

===============================

gor/