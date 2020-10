Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Grupa LPP zakłada, że w 2020/21 roku nakłady inwestycyjne wyniosą 730 mln zł, w 2021/22 roku 1,1 mld zł, a w 2022/23 roku 900 mln zł - podała spółka w prezentacji.

Grupa LPP spodziewa się, że w 2020/21 roku jej przychody, z powodu pandemii, spadną o maksymalnie 15 proc. Spółka zakłada, że marża brutto może się kształtować w przedziale 47-49 proc., a zysk operacyjny powyżej zera - podała grupa w raporcie.

Grupa LPP miała w drugim kwartale 2020/21 roku 30,6 mln zł straty netto i 308,1 mln zł zysku EBITDA - podała spółka w raporcie półrocznym.

Grupa LPP ocenia, że początek października był dla niej dobry sprzedażowo. Spółka nie widzi na razie, by ostatni wzrost zakażeń koronawirusem wpłynął negatywnie na poziomy sprzedaży. Spodziewa się jednak jakichś obostrzeń w handlu - poinformował wiceprezes LPP Przemysław Lutkiewicz.

Inno-Gene zakończył wybór partnerów i podpisywanie umów związanych z procesem przeniesienia notowań na rynek główny GPW - podała spółka w komunikacie. Spółka przewiduje, że przygotowanie dokumentów i złożenie wniosku do KNF nastąpi w czwartym kwartale 2020 roku.

Immofinanz uplasował niezabezpieczone siedmioletnie obligacje uprzywilejowane o wartości 500 milionów euro - podała spółka w komunikacie prasowym.

Zarząd Pharmeny planuje emisję akcji serii F o wartości 1,5 mln zł z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy - podała spółka w komunikacie. Celem emisji jest sfinansowanie badań "Proof of concept" na modelach zwierzęcych, w celu ustalenia efektywnej dawki 1-MNA jako kandydata na lek w infekcji wirusem Sars-Cov-2.

PKN Orlen prowadzi rozmowy z niemieckim wydawnictwem Verlagsgruppe Passau (VGP) na temat zakupu jego polskiego oddziału, Polska Press - podał w czwartek wieczorem brytyjski tygodnik "The Economist".

GTC Holding podniósł cenę w wezwaniu na akcje GTC do 8,76 zł z 6,89 zł za akcję - poinformował pośredniczący w wezwaniu Santander BM.

MaForm Holding kupił w wezwaniu 2.050.218 akcji Forte - poinformował pośredniczący w wezwaniu BM PKO BP.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) docelowo chce produkować wyłącznie węgiel koksowy. Drogę do osiągnięcia tego celu ma wypracować powołany w firmie zespół. Po pierwszym półroczu br. udział węgla koksowego w strukturze produkcji JSW wynosił 79 proc. Pozostałe 21 proc. stanowił węgiel energetyczny.

Giełda Papierów Wartościowych wyznaczyła 12 października jako dzień pierwszego notowania akcji Allegro - poinformowała GPW w uchwale zarządu.

Biedronka podjęła decyzję o wydłużeniu godzin pracy jej sklepów. Od najbliższej soboty blisko 2.600 sklepów Biedronki działać będzie co najmniej do godz. 23.00, w tym ponad 40 sklepów całodobowo, a ok. 650 placówek - do godz. 23.30 - podała Biedronka w komunikacie prasowym.

"The Medium", nowa gra Bloober Team, 10 grudnia trafi do sprzedaży na konsole nowej generacji Xbox oraz komputery PC - podała spółka w komunikacie.

Kruk wydał w trzecim kwartale na zakup wierzytelności 33 mln zł, czyli o 60 proc. mniej niż rok wcześniej, a spłaty z portfeli posiadanych przez grupę wyniosły 452 mln zł, co oznacza wzrost o 4 proc. - podała spółka w komunikacie.

W III kwartale Kruk obserwował trend zmniejszania się odchylenia poziomu spłat z portfeli nabytych od celu operacyjnego przyjętego w budżecie na 2020 rok - poinformował PAP Biznes prezes spółki Piotr Krupa.

Stalprodukt przeprowadzi przegląd opcji strategicznych - poinformowała spółka w komunikacie.

Grupa Azoty Polyolefins, spółka zależna Zakładów Chemicznych Police, podpisała z firmą Hyundai Engineering aneks do umowy o realizację projektu "Polimery Police", który przewiduje zwiększenie wynagrodzenia dla wykonawcy o 33,2 mln euro i wydłużenie realizacji projektu o 3 miesiące - podała spółka w komunikacie.

