Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Inwestycje Allegro wraz z finansowaniem dostaw znacznie przekroczą 1 mld zł w 2020 roku . W 2021 roku zakładany jest ich dalszy wzrost oraz dotowanie dostaw - poinformował w wywiadzie dla PAP Biznes prezes spółki Francois Nuyts.

Allegro spodziewa się zwyżki rynku e-commerce w Polsce przez co najmniej 10 kolejnych lat ze względu na stosunkowo mały udział e-handlu w sprzedaży detalicznej - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki François Nuyts. Dodał, że daje to duży potencjał wzrostu Allegro w kolejnych latach.

Allegro aktywnie przygląda się potencjalnym akwizycjom - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Francois Nuyts. Nie chciał skomentować jednak ewentualnego zainteresowania przejęciem InPostu.

Bank Handlowy ocenia, że utworzone wcześniej rezerwy były na konserwatywnym poziomie, więc nie ma obecnie potrzeby tworzenia dodatkowych rezerw związanych z drugą falą pandemii - poinformował prezes banku Sławomir Sikora.

Zysk netto grupy Banku Handlowego w trzecim kwartale 2020 roku wzrósł do 114,7 mln zł z 113,7 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 14 proc. wyższy od konsensusu na poziomie 100,6 mln zł.

Zysk netto grupy Dino Polska wyniósł w trzecim kwartale 2020 roku 188,5 mln zł wobec 109,4 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał 154,7 mln zł zysku netto.

Dino Polska chce utrzymać tempo otwarć w kolejnych latach - poinformował Szymon Piduch, członek rady nadzorczej.

Dino Polska widzi miejsce do dalszej poprawy marży brutto na sprzedaży, ale skupia się przede wszystkim na poprawie marży EBITDA - poinformował Michał Krauze, członek zarządu i dyrektor finansowy Dino.

Nakłady inwestycyjne grupy Dino w przyszłym roku mogą wzrosnąć do 1,1-1,2 mld zł - poinformował Michał Krauze, członek zarządu i dyrektor finansowy Dino. Spółka chce przeznaczać zyski na dalszy rozwój sieci sprzedaży. W 2021 r. może otworzyć ok. 20 proc. więcej marketów.

BIF IV Europe Holdings i Mansa Investments wezwały do sprzedaży 21,98 mln akcji Polenergii, uprawniających do 48,4 proc. głosów na WZ spółki. Cena akcji w wezwaniu to 47 zł - podało pośredniczące w transakcji Santander Biuro Maklerskie.

Tauron Dystrybucja w trzech kwartałach 2020 roku przyłączył do sieci energetycznej ok. 62 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 422 MW, czyli dwukrotnie więcej niż w całym 2019 roku i blisko 8 razy więcej niż w roku 2018 - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. W samym trzecim kwartale 2020 r. przyłączeń było ponad 27,3 tys.

Portfel zamówień grupy Erbud wyniósł na koniec września 2,44 mld zł, o 6 proc. więcej niż przed rokiem - podała spółka w komunikacie prasowym. Na obecny rok przypadają zlecenia o wartości 669 mln zł, na kolejne lata (2021-2023) łącznie 1,77 mld zł.

OncoArendi Therapeutics podpisał z belgijską firmą Galapagos wieloletnią umowę na rozwój platformy chitynazowej oraz udzielenie globalnej licencji na podwójne inhibitory chitynaz, w tym cząsteczkę OATD-01. Spółka ma otrzymać w ramach płatności wstępnej 25 mln euro w ciągu 30 dni. Umowa zakłada też kolejne płatności w przypadku pomyślnego rozwoju projektu, łącznie do ok. 1,5 mld zł.

Węgierski koncern paliwowo-gazowy MOL wypracował w trzecim kwartale 610 mln USD oczyszczonego wyniku EBITDA, o 12 proc. mniej rok do roku - podała grupa w raporcie kwartalnym. MOL liczy, że w całym roku osiągnie wynik EBITDA w ok. 1,9 mld USD, czyli w górnych granicach prognozy.

Grupa GPW zanotowała w trzecim kwartale 32 mln zł zysku netto, 38,3 mln zł zysku operacyjnego i 47 mln zł wyniku EBITDA - poinformowała giełda w komunikacie. Wyniki są zgodne z konsensusem PAP Biznes, gdyż analitycy spodziewali się 32,3 mln zł zysku netto, 38,4 mln zł zysku operacyjnego i 47,2 mln zł EBITDA.

GPW cały czas szuka okazji do przejęć, a w centrum zainteresowania są spółki technologiczne oraz prowadzące rynki zorganizowane - poinformował prezes GPW Marek Dietl.

Wydatki inwestycyjne grupy GPW na koniec 2020 roku nie powinny przekroczyć kwoty 35 mln zł - poinformował członek zarządu GPW Piotr Borowski. GPW nie podaje planowanych wydatków inwestycyjnych na 2021 rok.

CCC zawarła z bankami umowę dotyczącą udzielenia dwuletnich kredytów odnawialnych do łącznej sumy 250 mln zł - poinformowało CCC w komunikacie. Umowa została zawarta z Bankiem Handlowym, Bankiem Millennium, BNP Paribas Bank Polska, Bankiem Pekao, mBankiem, PKO BP oraz Santander Bank Polska.

W połowie listopada PFR zakończy analizę dotyczącą ewentualnego wsparcia finansowego dla Polskiej Grupy Górniczej - powiedział w piątek w radiu TOK FM prezes PFR Paweł Borys.

Projekt 11 bit studios został wybrany przez NCBR na dofinansowanie w wysokości 1,8 mln zł - poinformował NCBR.

Stalprodukt szacuje, że w trzecim kwartale 2020 r. odnotował 48,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto, 69,8 mln zł zysku na działalności operacyjnej oraz 806,5 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - podała spółka w komunikacie. Konsensus PAP Biznes zakładał przychody na poziomie 863,3 mln zł, 50,3 mln zł EBIT oraz 36,5 mln zł zysku netto j.d.

Kruk planuje na czwarty kwartał wzrost inwestycji w portfele wierzytelności, ale pozostaje ostrożny ze względu na pandemię - poinformowali przedstawiciele spółki. Powrotu wydatków do poziomu sprzed kryzysu spółka spodziewa się najwcześniej w drugim półroczu przyszłego roku.

Netia prowadzi rozmowy w sprawie kilku potencjalnych akwizycji - poinformował podczas telekonferencji z dziennikarzami i analitykami prezes spółki Andrzej Abramczuk.

OncoArendi Therapeutics przeznaczy środki z płatności wstępnej od Galapagos na rozwój aktualnych projektów oraz ewentualne pozyskanie nowych od zewnętrznych podmiotów - poinformował zarząd na piątkowej konferencji. Spółka nie wyklucza SPO. Badania kliniczne w projekcie OATD-02 powinny rozpocząć się na koniec 2021 roku.

Amica uznaje odnotowany w trzecim kwartale 2020 r. poziom przychodów za zadowalający - poinformował członek zarządu Michał Rakowski podczas piątkowej wideokonferencji. Grupa obserwowała w ostatnich miesiącach zwiększone zapotrzebowanie na produkty na rynku rosyjskim i nie przewiduje znaczących spadków zamówień na rynku polskim.

Wpływ na wyniki grupy Amica w kolejnych kwartałach mogą mieć głównie dwa trendy - wzrost cen surowców oraz kosztów transportu - ocenił podczas piątkowej wideokonferencji członek zarządu Michał Rakowski. Grupa zakłada przeprowadzenie w przyszłym roku analiz dotyczących realizowanej strategii, a obecnie koncentruje się na przygotowaniu budżetu na 2021 r.

Apator Powogaz podpisał z generalnym wykonawcą przedwstępną umowę na budowę nowej siedziby w Żernikach pod Poznaniem. Wartość umowy netto wraz z gruntem wynosi 48,9 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Erbud chce rozwijać się w obszarze OZE, usług dla przemysłu i budownictwie drogowym. Rok 2021 zapowiada się pod względem wyników podobnie rdr - poinformował PAP Biznes prezes Dariusz Grzeszczak. Na najbliższej radzie nadzorczej spółka rozważy powrót do polityki dywidendowej - jest szansa na wypłatę dywidendy w przyszłym roku.

Mennica Polska rozpoczęła negocjacje w sprawie dokupienia 50 proc. udziałów w spółce Mennica Towers GGH MT, która jest właścicielem biurowca Mennica Legacy Tower - podała Mennica w komunikacie.

Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała o nałożeniu na mBank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym (OSII) w wysokości równoważnej 0,5 proc. łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko - poinformował bank w komunikacie. Dotychczasowy bufor wynosił 0,75 proc.

Bloober Team przesuwa datę światowej premiery gry The Medium na Xbox Series X, Xbox Series S oraz PC na 28 stycznia 2021 roku z zakładanego wcześniej 10 grudnia 2020 roku - poinformowała spółka w komunikacie.

