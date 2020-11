Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Zysk EBITDA grupy Eurocash w trzecim kwartale 2020 roku wyniósł 225,1 mln zł wobec 219,2 mln zł zysku rok wcześniej - poinformowała spółka. Konsensus PAP zakładał 218,1 mln zł zysku EBITDA.

Strata netto grupy Getin Noble Banku w trzecim kwartale 2020 roku wyniosła 69,8 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata wynosiła 100,6 mln zł - podał bank w raporcie. Wynik okazał się 28 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się straty na poziomie 97,1 mln zł.

PGNiG Upstream Norway uruchomiło kolejne trzy odwierty na złożu Ærfugl, co pozwoli zwiększyć łączny wolumen produkcji gazu ziemnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym do 0,94 mld m sześciennych w 2021 roku - podał PGNiG w komunikacie prasowym.

Firmy kumulują na kontach nadwyżki finansowe, zdecydowana większość środków otrzymanych z PFR nie została wydana, a zainteresowanie wakacjami kredytowymi jest obecnie ograniczone - poinformował PAP Biznes wiceprezes ING Banku Śląskiego Michał Bolesławski.

Getin Noble Bank ocenia, że będzie w stanie osiągnąć rentowność nawet przy obecnych, niskich stopach procentowych. Bank obserwuje obecnie niższą niż w maju i czerwcu skalę przyrostu pozwów wytoczonych przez klientów w związku z kredytami w CHF - poinformowali w piątek przedstawiciele banku.

Energa Operator przyłączyła do swojej sieci w trzecim kwartale 2020 r. blisko 19 tys. mikroinstalacji - podała Energa w komunikacie prasowym. Łączna moc przyłączonych mikroinstalacji to 130 MW.

Photon Energy chce mieć na koniec 2021 r. portfel elektrowni fotowoltaicznych o mocy 115,1 MWp - poinformowali przedstawiciele spółki.

Spółki PGNiG Upstream Norway i Aker BP zakończyły wiercenie odwiertu poszukiwawczego na koncesji PL127C na Morzu Norweskim. W efekcie prac natrafiono na zasoby gazu ziemnego i ropy naftowej - podał PGNiG w komunikacie prasowym.

Grupa Eurocash nie wyklucza, że czwarty kwartał może być podobny rdr pod względem wyników. Październik okazał się dobry sprzedażowo, początek listopada był jednak słabszy - poinformował PAP Biznes Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Eurocashu. Znakiem zapytania jest wpływ lockdownu.

Grupa Eurocash chce, by należący do niej supermarket internetowy Frisco uruchomił swoją działalność w największych miastach w Polsce w ciągu 2-3 lat - poinformował PAP Biznes Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Eurocashu. Jeszcze w tym kwartale Frisco ruszy ze sprzedażą we Wrocławiu, pierwszym mieście poza Warszawą.

Wojas podpisał w piątek umowę dotyczącą wykonania i dostawy butów bojowych dla Agencji Wsparcia i Zamówień NATO. Wartość kontraktu to 6,44 mln USD - podała spółka w komunikacie.

Selvita wypracowała w trzecim kwartale 5,1 mln zł zysku netto, o 50 proc. więcej niż przed rokiem - podała spółka w szacunkowych danych. Portfel zamówień firmy na ten rok ma wartość 134,7 mln zł i jest o 38 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Newag wypracował w ciągu trzech kwartałów 2020 roku 183,6 mln zł skonsolidowanej EBITDA, o 117 proc. więcej niż rok wcześniej - podała spółka w szacunkowych danych. Z wyliczeń PAP Biznes wynika, że wynik w samym trzecim kwartale wyniósł 71,7 mln zł i był o 77 proc. wyższy niż przed rokiem.

