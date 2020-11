Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Grupa CCC pozytywnie patrzy na czwarty kwartał, mimo listopadowego lockdownu w Polsce. Podtrzymuje, że celem jest dodatnia dynamika przychodów w tym okresie, choć decydujący będzie grudzień - poinformował PAP Biznes Marcin Czyczerski, prezes CCC.

Priorytetem dla grupy CCC na przyszły rok będzie dalszy mocny rozwój kanału sprzedaży internetowej i omnichannel - poinformował PAP Biznes Marcin Czyczerski, prezes CCC.

Grupa CCC apeluje o uwzględnienie branży sprzedaży obuwia w nowej tarczy antykryzysowej 6.0. Szacuje, że z powodu listopadowego lockdownu spółka mogła utracić w Polsce 60 mln zł przychodów - poinformował PAP Biznes Marcin Czyczerski, prezes CCC.

Grupa Enea spodziewa się w 2021 roku stabilnej EBITDA w segmencie dystrybucji, poprawy wyniku w wydobyciu i obrocie. EBITDA w wytwarzaniu konwencjonalnym będzie pod dużą presją - poinformował prezes Paweł Szczeszek.

Nakłady inwestycyjne grupy Enea w przyszłym roku mogą być zbliżone lub nieco niższe rdr - poinformował prezes Paweł Szczeszek podczas wideokonferencji.

Enea ocenia, że optymalna byłaby podwyżka taryfy G na przyszły rok o kilkanaście proc. - poinformował prezes Paweł Szczeszek podczas wideokonferencji.

Enea może w najbliższych dniach podać informacje dotyczące udziału w budowie morskich farm wiatrowych - poinformował prezes Paweł Szczeszek.

Sytuacja kopalni Bogdanka jest obecnie stabilna pod względem epidemicznym - poinformował prezes Bogdanki Artur Wasil. Podtrzymał plan produkcji węgla w tym roku na poziomie ok. 7,4 mln ton.

LiveChat Software chce wypłacić z zysku netto za rok obrotowy 2020/21 dywidendę zaliczkową w wysokości 0,89 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Łącznie dywidenda zaliczkowa miałaby wynieść 22,9 mln zł.

PlayWay odnotował w trzecim kwartale 2020 roku 23 mln zł EBITDA i 21,7 mln zł zysku netto jednostki dominującej - poinformowała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że EBITDA wyniesie 34,7 mln zł, a zysk netto 26,8 mln zł.

TIM zawarł warunkową umowę sprzedaży akcji Rotopino .pl, stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego, na rzecz Oponeo .pl za cenę 35 mln zł - podały spółki w komunikatach. Warunkiem zawieszającym jest uzyskanie bezwarunkowej i ostatecznej zgody prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji.

Kernel Holding w pierwszym kwartale roku obrotowego 2020/2021 odnotował 204 mln USD zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 59 mln USD zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Przychody grupy wzrosły w tym czasie o 11 proc. do 940 mln USD.

Pekabex, dostarczający rozwiązania w zakresie projektowania, produkcji i montażu konstrukcji obiektów w oparciu o technologię prefabrykacji elementów żelbetowych, chce znaleźć się w pierwszej piątce w branży na rynku europejskim - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas piątkowej wideokonferencji. Zarząd ocenia, że w najbliższym czasie sfinalizowane zostanie przejęcie w Niemczech i nie wyklucza kolejnych akwizycji za granicą.

Zarząd CDRL wnioskuje o wypłatę dywidendy z kapitału zapasowego spółki utworzonego z zysku za 2019 r., w wysokości 1,05 zł na akcję - podła spółka w komunikacie. Decyzję w sprawie podziału zysku podejmie walne zgromadzenie, które zostało zwołane na 2 grudnia.

Best spodziewa się, że podaż portfeli kredytowych na rynku w IV kwartale będzie zbliżona do poziomu z III kwartału. Spółka planuje wyjść z emisjami obligacji w 2021 roku, by zwiększyć zakupy nowych portfeli - poinformowali w piątek przedstawiciele spółki.

Serinus Energy uzyskał warunkowo z oferty akcji, po przyspieszonym procesie budowania księgi popytu, wpływy brutto w wysokości 21 mln USD - podała spółka w komunikacie.

Grupa CI Games prognozuje, że jej przychody ze sprzedaży w czwartym kwartale 2020 roku wyniosą 11 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Dadelo zamierza przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną akcji i wprowadzić je do obrotu na GPW - podała spółka w komunikacie. Dadelo zaoferuje łącznie nie więcej niż 4,6 mln nowo emitowanych akcji serii C.

DB Energy, notowana na NewConnect spółka z branży usług efektywności energetycznej w przemyśle, planuje nową emisję akcji i przeniesienie notowań na rynek główny GPW w 2021 roku - podała spółka w komunikacie prasowym. Walne DB Energy, które zdecyduje o podwyższeniu kapitału, zaplanowano na 22 grudnia.

GPW przystępuje do prac nad stworzeniem platformy Polski Cyfrowy Operator Logistyczny (PCOL) - poinformował podczas piątkowej telekonferencji prezes warszawskiej giełdy Marek Dietl.

