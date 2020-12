Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

PKN Orlen w dniach 7-8 grudnia przeprowadzi book-building 5-letnich obligacji ESG o wartości do 1 mld zł - poinformował PAP Biznes dyrektor wykonawczy ds. zarządzania finansami PKN Orlen Michał Perlik. Decyzja o emisji zostanie podjęta po procesie budowy księgi popytu.

Cena akcji w ofercie publicznej PCF Group została ustalona na poziomie 50 zł dla inwestorów instytucjonalnych oraz 46 zł dla inwestorów indywidualnych - podała spółka w komunikacie. Oferta obejmie 4,13 mln akcji, a jej wartość ma wynieść około 203 mln zł brutto.

Answear .com, platforma cyfrowej sprzedaży odzieży, chce zadebiutować na rynku głównym do końca 2020 r. Spółka finalizuje postępowanie prospektowe i przygotowuje się do rozpoczęcia pierwszej oferty publicznej - podał Answear w komunikacie prasowym. Fundusz MCI Capital zamierza sprzedać do 50 proc. posiadanego pakietu akcji.

Dadelo planuje w najbliższych latach zwiększać przychody w co najmniej dwucyfrowym tempie - poinformował podczas wideokonferencji dla dziennikarzy prezes spółki Ryszard Zawieruszyński.

Filip Grzegorczyk zostanie z dniem 15 grudnia nowym wiceprezesem Grupy Azoty - poinformowała spółka w komunikacie.

Na platformie Allegro, od 23 do 30 listopada klienci każdego dnia kupowali prawie 3,5 miliona produktów - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Stilo Energy, podmiot działających na polskim rynku fotowoltaiki, opublikował memorandum informacyjne w związku z ofertą publiczną od 1 do 215.000 akcji serii L nowej emisji - podała spółka w komunikacie prasowym. Stilo Energy chce pozyskać maksymalnie 2,5 mln euro.

Codeaddict podpisał list intencyjny o współpracy z PlayWay w zakresie produkcji, dystrybucji i wydawania gier komputerowych. PlayWay ma objąć nową emisję akcji spółki, która stanowić będzie 25 proc. kapitału zakładowego - podał Codeaddict w komunikacie.

Skonsolidowane przychody Wojasa, producenta i dystrybutora obuwia, wyniosły w listopadzie 2020 roku 21,6 mln zł i były niższe rdr o 26,1 proc. - poinformowała spółka w komunikacie.

Rada nadzorcza Develii powołała Andrzeja Oślizło do zarządu spółki i powierzyła mu funkcję prezesa - poinformowała spółka w komunikacie.

Mo-Bruk, po zmianach w strukturze akcjonariatu, zdecydował o zakończeniu procesu przeglądu opcji strategicznych - podała spółka w komunikacie. W ocenie zarządu zwiększenie zaangażowania inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych zapewnia wystarczające wsparcie dalszego rozwoju działalności.

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny ma powyżej 5 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Mo-Bruku - podała spółka w komunikacie.

BoomBit szacuje, że przychody spółki spadły w listopadzie do 8,94 mln zł z 12,6 mln zł w październiku - poinformowała spółka w komunikacie.

