Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

CD Projekt nie prowadzi obecnie z Microsoftem rozmów o wycofaniu "Cyberpunk 2077" z dystrybucji cyfrowej na konsolach Xbox - poinformował PAP Biznes prezes Adam Kiciński.

Wstrzymanie cyfrowej dystrybucji "Cyberpunk 2077" w PlayStation Store ma charakter tymczasowy - poinformował w komentarzu prezes CD Projektu Adam Kiciński.

CD Projekt pracuje nad tym, by gra "Cyberpunk 2077" znów mogła pojawić się w sklepie Sony - podała spółka na Twitterze. Kurs akcji CD Projektu spada o godz. 9.21 o ponad 15 proc. do ok. 260 zł.

Sony Interactive Entertainment (SIE) usunęło do odwołania cyfrową wersję gry "Cyberpunk 2077" ze sprzedaży z PlayStation Store - podał CD Projekt w komunikacie.

Allegro, które do 24 grudnia 2020 roku wprowadziło obniżkę rocznej opłaty za Smart! do 39 zł z 49 zł, nie ma obecnie planów jej przedłużenia do połowy stycznia w związku z narodową kwarantanną. Spółka nie planuje również wprowadzenia darmowego Smarta w okresie kwarantanny narodowej - poinformował PAP Biznes rzecznik prasowy spółki Marcin Gruszka.

Cena akcji w ofercie publicznej Answear. com została ustalona na 25 zł, a dzięki emisji nowych akcji spółka pozyska ok. 45 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

EEF B.V ogłasza przymusowy wykup akcji Elemental Holding po 2,42 zł za walor - podano w ogłoszeniu zamieszczonym w gazecie "Parkiet".

PGNiG Upstream Norway, razem z partnerami koncesyjnymi, zdecydowało o zagospodarowaniu złoża Grasel na Morzu Norweskim - poinformowało w piątek PGNiG. Produkcja ma ruszyć w czwartym kwartale 2021 r.

Lotos chce produkować zielony wodór, decyzje co do dalszych szczegółów realizacji tego programu powinny zapaść w II połowie 2021 r. - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Grupa PGE w ramach porządkowania aktywów ciepłowniczych zakłada, że Elektrociepłownia Szczecin i Pomorzany, a także system ciepłowniczy w Gryfinie, które należą do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, wkrótce znajdą się w strukturach PGE Energia Ciepła. Planowany termin zakończenia tego procesu to połowa 2021 r. - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Sygnity zwiększyło skonsolidowany zysk netto w roku finansowym zakończonym 30 września 2020 roku do 29,2 mln zł z 15,9 mln zł w roku finansowym 2019 - poinformowała informatyczna spółka w komunikacie.

Stalprodukt uruchomił nową halę elektrolizy cynku wybudowaną kosztem ok. 295 mln zł. Inwestycja umożliwia zwiększenie produkcji cynku elektrolitycznego z 80.000 ton/rok do 100 tys. ton/rok - poinformowała spółka w komunikacie.

Polenergia zakontraktowała w aukcji rynku mocy na 2025 r. łącznie 111 MW obowiązku mocowego - podała spółka w komunikacie.

Kursy akcji oraz praw do akcji producenta gier PCF Group rosną w debiucie na GPW o 58 proc. Akcje kosztują o godz. 10.40 około 80 zł, a PDA ok. 79 zł.

KK Herbal Poland zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych - poinformowała spółka w komunikacie.

Getin Holding objął 12,5 mln akcji serii O Idea Banku - podał bank w komunikacie.

BNP Paribas Bank Polska sfinalizował negocjacje ze związkami zawodowymi w sprawie zasad przeprowadzenia zwolnień grupowych. Dojdzie do nich w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku, obejmą nie więcej niż 800 pracowników - poinformował bank w komunikacie.

Spółki zależne Columbus Energy realizujące 21 projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 19,192 MW, wygrały aukcję OZE - podał Columbus Energy w komunikacie.

Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Quercus TFI zwiększyły zaangażowanie w kapitale zakładowym Serinus Energy do 7,12 proc., z 3,08 proc. wcześniej - poinformował Serinus Energy w komunikacie.

Quercus TFI zawarł z Bankiem Pekao przedwstępną, warunkową umowę kupna 100 proc. udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion - poinformował Quercus TFI w komunikacie. Nabycie udziałów nastąpi poprzez spółkę Quercus Agent Transferowy.

Komisja Nadzoru Finansowego obniżyła wysokość dodatkowego wymogu kapitałowego mBanku w celu zabezpieczenia ryzyka kredytów walutowych. Bufor ten na poziomie skonsolidowanym wynosić ma 2,82 pkt. proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego. Wcześniej było to 3,11 pkt. proc. - podał bank w komunikacie.

