Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Bank Pekao zdecydował o zwiększeniu rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi w CHF o 318 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Zwiększenie rezerw obciąży wyniki finansowe banku i grupy za IV kwartał, ale mimo tego spodziewany jest dodatni wynik finansowy netto w tym kwartale.

Celem Immofinanz jest wzrost portfela nieruchomości w Polsce. Spółka spodziewa się, że po ustąpieniu pandemii popyt na powierzchnię biurową wzrośnie - poinformowała PAP Biznes Magdalena Kowalewska, szefowa Immofinanz w Polsce. Jej zdaniem, można spodziewać się stabilizacji cen najmu w sektorach biurowym i handlowym.

Węgierski koncern paliwowo-gazowy MOL wypracował w czwartym kwartale 2020 roku 464 mln USD oczyszczonego wyniku EBITDA, o 23 proc. mniej rok do roku - podała grupa w raporcie kwartalnym. W całym roku oczyszczona EBITDA wyniosła 2,05 mld USD wobec szacowanego w listopadzie poziomu 1,9 mld USD. Prognoza na 2021 rok to ok. 2,3 mld USD.

Vigo System spodziewa się w tym roku wzrostu sprzedaży we wszystkich segmentach działalności. Najmocniej ma zwiększyć się produkcja dla wojska, przemysłu oraz sprzedaż materiałów półprzewodnikowych - poinformował PAP Biznes członek zarządu spółki, Łukasz Piekarski. Firma chce pod koniec marca przedstawić aktualizację strategii wraz z celami finansowymi na kolejne lata.

BIF IV Europe Holdings podjął decyzję o nabyciu akcji Polenergii, objętych zapisami w wezwaniu, pomimo braku ziszczenia się warunku - podało pośredniczące w transakcji Santander Biuro Maklerskie.

Stalprodukt szacuje, że w czwartym kwartale 2020 r. odnotował 43,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto, 47,6 mln zł zysku na działalności operacyjnej - podała spółka w komunikacie.

Firma Maji ogłosiła przymusowy wykup 803.519 akcji spółki PartnerBud, które stanowią 3,2 proc. jej kapitału zakładowego - poinformował pośredniczący w wezwaniu DM BDM. Cena wykupu wynosi 1,08 zł za akcję.

Kurs akcji producenta gier Huuuge nie zmienił się na otwarciu w pierwszym dniu notowań na GPW i wyniósł 50 zł. Na zakończenie sesji kurs spółki stracił 1 proc. do 49,5 zł, przy obrotach blisko 682 mln zł.

Erbud poszerzy zakres działalności o produkcję, sprzedaż i montaż obiektów modułowych kosztem 80-100 mln zł w ciągu 3 lat. Rozważa ofertę publiczną spółki zależnej - Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego PBDI - podała spółka w komunikacie.

Prezes Tauronu Wojciech Ignacok z dniem 28 lutego 2021 roku złożył rezygnację ze stanowiska z powodów zdrowotnych - podała spółka w komunikacie.

Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, akcjonariusz Zakładów Magnezytowych Ropczyce, zrzekł się roszczeń w stosunku do spółki - podały Ropczyce w komunikacie. Agio wniosło o umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności lub uchylenia uchwał NWZ ustanawiających program motywacyjny.

Rafako utworzyło rezerwy związane z identyfikacją ryzyk realizacji kontraktów oraz odpisów aktualizujących wartość aktywów w łącznej wysokości około 108 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Rezerwy i odpisy będą miały ujemny wpływ na wyniki za 2020 rok.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży ZPC Otmuchów w 2020 roku wzrosły do 232 mln zł z 213 mln zł w 2019 roku, a EBITDA grupy wyniosła 12,8 mln zł, podczas gdy rok wcześniej była ujemna i wynosiła 2,4 mln zł - podała spółka we wstępnych wynikach.

W wezwaniu na Larq nie złożono żadnego zapisu na akcje spółki - poinformował w piątek pośredniczący w wezwaniu DM BOŚ.

