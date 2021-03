Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Santander Bank podpisał umowy dotyczące sprzedaży posiadanych przez bank akcji w Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych i Aviva PTE Aviva Santander. Przybliżony pozytywny wpływ transakcji na kapitały własne banku wyniesie ok. 450 mln zł - poinformował Santander w komunikacie.

Santander Bank podpisał umowy dotyczące sprzedaży posiadanych przez bank akcji w Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych i Aviva PTE Aviva Santander. Przybliżony pozytywny wpływ transakcji na kapitały własne banku wyniesie ok. 450 mln zł - poinformował Santander w komunikacie.

Allianz przejmie aktywa grupy Aviva w Polsce. Wartość transakcji, której zamknięcie powinno nastąpić w 12 miesięcy, wynosi 2,5 mld euro - podały firmy w komunikatach.

Komisja Europejska przekazała UOKiK zbadanie koncentracji grup PKN Orlen i PGNiG - podał UOKiK w komunikacie prasowym.

PKN Orlen chce w ciągu kilku tygodni zgłosić do UOKiK transakcję przejęcia PGNiG - poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Zysk netto Kruka w 2020 roku wyniósł 81,4 mln zł i był zbieżny z szacunkami spółki. Wynik spadł o 70,5 proc. rok do roku.

Kruk optymistycznie ocenia perspektywy 2021 roku, obserwuje zwiększoną podaż portfeli właściwie na wszystkich rynkach, na których działa, liczy na wyższe inwestycje. Spodziewa się, że będzie to istotnie lepszy rok, punktem odniesienia powinny być wyniki osiągnięte w 2019 roku - poinformowali w piątek przedstawiciele spółki.

Enea nie planuje wniosku o korektę taryfy dla gospodarstw domowych na 2021 r. w związku z wysokimi cenami CO2 - poinformował prezes Paweł Szczeszek.

Grupa Enea pracuje nad aktualizacją strategii. Zakłada, że tegoroczny CAPEX będzie zbliżony rdr - poinformowali przedstawiciele zarządu.

Serinus Energy szacuje, że znormalizowana EBITDA spółki w 2020 r. wyniosła 6,6 mln USD wobec 7 mln USD w 2019 roku - podała spółka w komunikacie.

Enea nie planuje wniosku o korektę taryfy dla gospodarstw domowych na 2021 r. w związku z wysokimi cenami CO2 - poinformował prezes Paweł Szczeszek.

Sanok Rubber Company planuje wzrost nakładów inwestycyjnych do ok. 60 mln zł w 2021 roku z 50 mln zł w 2020 roku - poinformował podczas telekonferencji prezes spółki Piotr Szamburski. Dodał, że I kw. 2021 roku zapowiada się dla grupy dobrze, choć wzrost popytu w segmencie motoryzacyjnym jest selektywny.

ZUE ocenia, że w najbliższych miesiącach nie będzie brakować zleceń miejskich, ale można spodziewać się mniejszej liczby przetargów kolejowych. Długoterminowe perspektywy obu rynków są dobre - poinformował w piątek prezes Wiesław Nowak. Mniejsza liczba przetargów kolejowych zwiększyła konkurencję wśród oferentów, co skutkuje bardzo niskimi wycenami.

Akcjonariusze Robinson Europe zdecydują w sprawie przeznaczenia na dywidendę 184,8 tys. zł z zysku za 2020 r., czyli 0,1 zł dywidendy na akcję - podała spółka w projektach uchwał na WZ, zwołane na 22 kwietnia.

Zarząd BTC Studios zdecydował o odwołaniu oferty publicznej akcji serii K w związku z otrzymaniem oświadczenia Cyber Group Studios o zainteresowaniu objęciem akcji nowej emisji za łączną kwotę 1,2 mln euro - podała spółka w komunikacie.

CDRL, dystrybutor odzieży dziecięcej w Europie Środkowo-Wschodniej, dokona odpisów aktualizujących wartość udziałów w spółkach zależnych na łączną kwotę 18,90 mln zł - podała spółka w komunikacie. Odpisy obciążą skonsolidowany wynik netto w czwartym kwartale 2020 r.

Zarząd J.W. Construction zdecydował o dokonaniu odpisów aktualizacyjnych na łączną kwotę ok. 12,7 mln zł, co ma pomniejszyć jednostkowy wynik netto o ok. 10,3 mln zł, a wynik skonsolidowany o ok. 2,3 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Develia rozważa przeprowadzenie emisji 4-letnich niezabezpieczonych obligacji w ramach ustanowionego programu emisji, którego łączna wartość to maksymalnie 400 mln zł - poinformował deweloper w komunikacie. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne.

P4, spółka należąca do francuskiej grupy Iliad, podpisała z bankami umowę kredytów terminowych i odnawialnych na łączną kwotę 5,5 mld zł - podało P4 w komunikacie. Środki mogą być wykorzystane na spłatę obecnego zadłużenia oraz na ogólne cele korporacyjne.

Grupa akcjonariuszy, działających na podstawie porozumienia, wezwała do sprzedaży 391 akcji spółki T-Bull po cenie 30,60 zł za sztukę - podał pośredniczący w wezwaniu DM BOŚ.

Grupa Azoty szacuje skonsolidowany zysk netto w czwartym kwartale 2020 roku na 92,3 mln zł, a EBITDA na 318,6 mln zł. Przychody wyniosły 2,736 mld zł - podała spółka w komunikacie.

PGE, Enea, KGHM i Tauron podpisały ze Skarbem Państwa umowę sprzedaży udziałów w spółce PGE EJ 1 za 531,36 mln zł - podały spółki w komunikatach.

===============================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

===============================

gor/

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl