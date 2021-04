Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Unibep z optymizmem patrzy na 2021 rok i spodziewa się poprawy wyników rdr. Spółka liczy na wzrosty we wszystkich segmentach, największy potencjał dostrzega w budownictwie przemysłowym i mieszkaniówce - poinformował PAP Biznes prezes Leszek Gołąbiecki. Sprzedaż mieszkań w tym roku powinna być wyższa rdr, a potencjał przekazań to ok. 900 lokali.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKO BP zdecydowało w piątek o utworzeniu funduszu o wartości 6,7 mld zł na pokrycie strat związanych z ugodami w sprawie kredytów walutowych. Akcjonariusze nie głosowali nad skupem akcji własnych banku.

PKO BP, którego akcjonariusze zgodzili się w piątek na zawieranie ugód z kredytobiorcami walutowymi ocenia, że prace nad warunkami tych ugód są na ukończeniu - poinformował bank w komunikacie.

Cyfrowy Polsat kupił w transakcjach pakietowych łącznie 11.405.739 akcji Netii, reprezentujących ok. 3,40 proc. kapitału zakładowego - podała Netia w komunikacie.

Kernel Holding sprzedał 371,9 tys. ton oleju w trzecim kwartale roku obrotowego 2020/21, co oznacza spadek o 2 proc. rok do roku - podała spółka w komunikacie.

P.A. Nova szacuje, że spadek przychodów z tytułu najmu nieruchomości w 2021 r., wynikający z pandemii, wyniesie ok. 12 mln zł. Skonsolidowany wynik na sprzedaży ulegnie z tego tytułu pogorszeniu o ok. 10,3 mln zł, a saldo przepływów pieniężnych spadnie o ok. 2,7 mln zł - podała spółka w raporcie rocznym.

Grupa Selena, producent i dystrybutor chemii budowlanej, planuje w 2021 r. przeznaczyć na inwestycje 35,8 mln zł - wynika ze sprawozdania zarządu. Selena nie wyklucza akwizycji, jeśli mogłyby one wesprzeć strategię rozwoju grupy.

BoomBit chce dostosować statut tak, by móc wypłacić dywidendę zaliczkową w drugiej połowie roku - poinformował w komunikacie prasowym wiceprezes Hannibal Soares. BoomBit koncentruje się na grach hyper-casual, które w 2020 r. odpowiadały za ok. 70 proc. przychodów grupy, oraz intensywnie rozwija publishing.

Premiera gry "Chernobylite", której producentem jest The Farm 51 a wydawcą All in Games, będzie miała miejsce w lipcu - podały spółki w komunikatach.

Zarząd Ciechu zdecyduje w najbliższych tygodniach o podziale zysku za 2020 rok, biorąc pod uwagę otoczenie makroekonomiczne, w tym stabilizację i powolne odbicie w segmencie sodowym - poinformował prezes Ciechu Dawid Jakubowicz. Inwestycje w 2021 roku powinny być niższe niż planowana na ten rok EBITDA.

CD Projekt poda informacje o sprzedaży "Cyberpunk 2077" w I kw. podczas konferencji po publikacji wyników kwartalnych 31 maja. Prawdopodobnie nie będą to jednak dokładne dane sprzedażowe - poinformował wiceprezes Piotr Nielubowicz. Liczy na powrót gry do sklepu PlayStation, co ma zwiększyć sprzedaż oraz poprawić atmosferę wokół gry.

PGNiG rozszerza działalność w obszarze usług brokerskich na rynku ubezpieczeń i reasekuracji i za pośrednictwem wyspecjalizowanej spółki będzie świadczyć usługi na rzecz innych spółek Skarbu Państwa - podała grupa PGNiG w komunikacie prasowym.

Zarząd Seco/Warwick rekomenduje walnemu zgromadzeniu, aby z zysku netto za 2020 rok przeznaczyć na dywidendę 4,9 mln zł, co dałoby wypłatę w wysokości 0,55 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Robinson Europe zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 184,8 tys. zł z zysku za 2020 r., czyli 0,1 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.

Samito, twórca technologicznych rozwiązań dla e-commerce w modelu SaaS, planuje debiut na NewConnect na przełomie 2021 i 2022 r. - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Oferta konsorcjum Mostostalu Warszawa i Acciona Construcción za 403,66 mln zł brutto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu GDDKiA na budowę obwodnicy Opatowa S74 i DK 9 - podała spółka w komunikacie.

Zysk netto grupy X-Trade Brokers DM w pierwszym kwartale 2021 r. wyniósł 89,1 mln zł wobec 176 mln zł zysku rok wcześniej - wynika ze wstępnych szacunków opublikowanych przez spółkę. Przychody spadły do 186,7 mln zł z 306,7 mln zł przed rokiem.

Bank Millennium ma zapłacić Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu 48,6 mln zł składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnej za 2021 rok - poinformował bank w komunikacie.

Wawel miał w pierwszym kwartale 2021 roku 13,3 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej wobec 13,7 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie.

