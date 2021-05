Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Benefit Systems zakłada, że odbudowa bazy kart sportowych w wakacje będzie przebiegała podobnie jak w 2020 roku. Satysfakcjonujące byłoby 1,1 mln kart w Polsce i za granicą na koniec września - ocenił w rozmowie z PAP Biznes członek zarządu Bartosz Józefiak. Grupa koncentruje się na rozwoju organicznym, ale nie wyklucza akwizycji. Zamierza wejść na nowy rynek zagraniczny w ciągu 12 miesięcy.

Benefit Systems zakłada, że odbudowa bazy kart sportowych w wakacje będzie przebiegała podobnie jak w 2020 roku. Satysfakcjonujące byłoby 1,1 mln kart w Polsce i za granicą na koniec września - ocenił w rozmowie z PAP Biznes członek zarządu Bartosz Józefiak. Grupa koncentruje się na rozwoju organicznym, ale nie wyklucza akwizycji. Zamierza wejść na nowy rynek zagraniczny w ciągu 12 miesięcy.

Zysk netto grupy Develia wyniósł 34,6 mln zł wobec 65,4 mln zł zysku netto w analogicznym okresie poprzedniego roku i 28,4 mln zł konsensusu. Pozytywny wpływ na wynik grupy w pierwszym kwartale 2021 r. miały kursy walutowe, z tego tytułu wynik brutto powiększył się o 5 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

PKN Orlen ustanowił program emisji średnioterminowych euroobligacji EMTN o wartości do 5 mld euro lub równowartości tej kwoty w innych walutach - poinformowała spółka w komunikacie. Pierwsza emisja w ramach programu planowana jest w najbliższym czasie.

Orlen Unipetrol uruchomił w swym zakładzie w Litvinowie instalację pirolizy do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych. Posłuży ona do planowanych na trzy lata testów, które sprawdzą możliwości chemicznego recyklingu tworzyw sztucznych i wprowadzenia tej technologii do produkcji.

PGNiG otrzymało zgodę ukraińskiego urzędu antymonopolowego na objęcie większościowego udziału w spółce KarpatGazVydobuvannya z grupy ERU - poinformował PGNiG na Twitterze.

Archicom chce wypłacić za 2020 rok łącznie 3,71 zł dywidendy na akcję, w tym 2,53 zł na akcję stanowiła zaliczka wypłacona w listopadzie zeszłego roku, a 1,18 zł dywidendy na akcję otrzymają akcjonariusze w 2021 roku - poinformowała spółka w komunikacie.

Strata netto grupy Getin Noble Banku w pierwszym kwartale 2021 roku wyniosła 87,9 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata wynosiła 109,6 mln zł - podał bank w raporcie. Wynik okazał się 6 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się straty na poziomie 93,3 mln zł.

Cena akcji Pepco Group została ustalona na 40 zł za sztukę. Ostateczna liczba akcji oferowanych w ramach IPO wynosi 80.388.350 - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Biorąc pod uwagę cenę akcji oferowanych, szacowana kapitalizacja spółki wyniesie 23 mld zł.

Unimot wstępnie szacuje, że jego skorygowana EBITDA w pierwszym kwartale 2021 roku spadła do 28,3 mln zł wobec 32,9 mln zł rok wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie.

Aplisens na wszystkich rynkach, poza białoruskim, obserwuje wzrost zamówień i spodziewa się w tym roku wzrostu sprzedaży - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas piątkowej wideokonferencji. Zarząd nie wyklucza przeprowadzenia jesienią skupu akcji własnych. Nakłady na inwestycje w 2021 r. mogą być mniejsze od planowanych.

Komisja Nadzoru Finansowego uchyliła w całości swoją wcześniejszą decyzję i zgodziła się na powierzenie Joannie Erdman funkcji członka zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności ING Banku Śląskiego - poinformowała Komisja w piątkowym komunikacie.

Zarząd Mennicy Polskiej rekomenduje, aby spółka wypłaciła w formie dywidendy 25,6 mln zł, czyli 0,50 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

GI International kupi w zakończonym 11 maja wezwaniu 16.164.779 akcji Work Service - poinformowało pośredniczące w wezwaniu BM mBanku.

Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła Copernicus Securities zezwolenie na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia i zbycia instrumentów finansowych oraz oferowanie instrumentów finansowych - poinformowała spółka w komunikacie. Dodatkowo KNF nałożyła na spółkę 3,5 mln zł kary.

