Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Zysk netto grupy PKO BP w pierwszym kwartale 2021 roku wzrósł do 1.177 mln zł z 503 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 5 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 1.123,5 mln zł.

PKO BP chce jak najszybciej wrócić do wypłacania dywidend, widzi przestrzeń do poprawy wyniku odsetkowego w kolejnych kwartałach - poinformowali w piątek przedstawiciele banku.

PKO BP spodziewa się, że II kwartał będzie bardzo dobrym kwartałem pod względem sprzedaży kredytów mieszkaniowych - poinformował dyrektor w banku Szymon Wałach.

PKO BP planuje niebawem określić termin uruchomienia programu zawierania ugód ws. kredytów walutowych oraz szczegóły tego programu - poinformował wiceprezes banku Rafał Kozłowski.

PKO BP liczy na dalszy wzrost wyniku z opłat i prowizji i spodziewa się, że dzięki ożywieniu gospodarczemu kredyty mieszkaniowe wzrosną w 2021 roku w tempie dwucyfrowym, a kredyty konsumpcyjne w wysokim jednocyfrowym tempie - poinformował wiceprezes banku Rafał Kozłowski.

GPW chce wprowadzać nowe kontrakty terminowe, w tym na akcje Pepco, które kilka dni temu zadebiutowało na warszawskiej giełdzie - poinformowała członek zarządu GPW Izabela Olszewska.

Trzymanie dużego zapasu gotówki na koncie Giełdy Papierów Wartościowych ma w dalszym ciągu sens, gdyż stale pojawiają się liczne okazje do rozwoju organicznego i nieorganicznego - uważa prezes GPW Marek Dietl.

Akcjonariusze Suneksu zdjęli z porządku obrad WZ projekt uchwały dotyczący planowanego podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru - podała spółka w komunikacie prasowym.

Blirt pozytywnie ocenia perspektywy rozwoju, ale nie spodziewa się w 2021 roku tak dużej dynamiki wzrostu wyników jak przed rokiem. Spółka chce skupić się m.in. na ustabilizowaniu produkcji - poinformował PAP Biznes wiceprezes Tomasz Wrzesiński. Spadek popytu na testy COVID-19 może obniżyć przychody, ale firma stara się niwelować to ofertą do produkcji diagnostyki.

Wartość portfela zamówień grupy Mirbud wynosi obecnie około 5,5 mld zł, z czego ok. 1,6 mld zł przypada na 2021 rok - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym.

Warimpex liczy na dodatni wynik EBITDA w tym roku - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Nakłady inwestycyjne grupy Enea w 2021 rok zaplanowane zostały na 2.507,9 mln zł - podała spółka w prezentacji wynikowej.

Grupa Enea spodziewa się, że wynik EBITDA w 2021 roku może być nieco niższy rdr - poinformowali przedstawiciele zarządu.

Enea analizuje projekt transformacji sektora energetycznego i przygotowuje się do wydzielenia wytwórczych aktywów węglowych. Na ukończeniu są prace nad nową strategią grupy - poinformowali przedstawiciele zarządu.

Ryvu Therapeutics otrzymał zgodę na przeprowadzenie w Polsce badania fazy I/II, oceniające bezpieczeństwo i skuteczność RVU120 u pacjentów z nawrotowymi, opornymi na leczenie, przerzutowymi lub zaawansowanymi guzami litymi - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Lena Lighting zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 0,3 zł na akcję za 2020 rok - podała spółka w komunikacie.

Ciech podtrzymuje prognozę znormalizowanej EBITDA na 2021 roku w wysokości 700-735 mln zł - poinformował prezes Ciechu Dawid Jakubowicz. Z optymizmem patrzy on na 2022 roku, liczy na utrzymanie pozycji lidera w opakowaniach oraz wzrost rynków agro i krzemianów.

Kernel Holding w roku obrotowym 2021/2022 planuje zwiększyć eksport zbóż z Ukrainy do ponad 10 mln ton z 8,5 mln ton przewidywanych na bieżący rok obrotowy - poinformował podczas telekonferencji z analitykami prezes spółki Andrey Verevskiy.

Strata netto Benefit Systems w pierwszym kwartale wyniosła 48,9 mln zł wobec 2 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Średnia prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes wskazywała na 58,6 mln zł straty.

Zysk netto PlayWaya w pierwszym kwartale sięgnął 25,5 mln zł i był o 8 proc. wyższy od średniej oczekiwań analityków. Wynik EBITDA, czyli 28,8 mln zł, okazał się o 3,6 proc. niższy od konsensusu.

Sprzedaż brutto gry "Green Hell", której producentem i wydawcą jest Creepy Jar, przekroczyła 2 mln kopii na platformie Steam - podała spółka w komunikacie.

Polski Bank Komórek Macierzystych podpisał umowę zakupu ok. 80 proc. udziałów w brytyjskiej spółce Smart Cells za 4 mln funtów, czyli około 21,1 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Sanok Rubber Company chce wypłacić 1 zł dywidendy na akcję - wynika z projektu uchwały na WZ spółki zwołane na 28 czerwca.

Mansa Investments i BIF IV Europe Holdings zażądały umieszczenia w porządku obrad WZ spółki m.in. projektu uchwały w sprawie upoważnienia zarządu do emisji maksymalnie 21,43 mln akcji po cenie 47 zł - podała spółka.

Zysk netto PCF Group w pierwszym kwartale spadł rok do roku o 10 proc. do 7,8 mln zł - podała spółka w raporcie. Przychody zwiększyły się jednocześnie o 19 proc. do 30,9 mln zł.

