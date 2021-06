Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

CPD wzywa do sprzedaży 8.705.110 akcji własnych, stanowiących 33,01 proc. kapitału zakładowego, po cenie 19,71 zł za sztukę - poinformowało pośredniczące w wezwaniu Pekao Investment Banking.

Photon Energy pozyskał 35 mln zł w ramach oferty sprzedaży 5 mln istniejących akcji spółki, po 7 zł za papier - podała spółka w komunikacie.

Columbus Energy zawarł umowy opcji zakupu projektów farm fotowoltaicznych o potencjalnej mocy do 109,265 MW (w tym umowa dotycząca projektów o łącznej mocy ok. 34,265 MW oraz umowa dotycząca projektu o mocy do 75 MW) - poinformowała spółka w komunikacie.

Pekao chce do 2024 r. sfinansować projekty zrównoważone w kwocie ponad 8 mld zł i wesprzeć emisje obligacji ESG klientów w wysokości ponad 22 mld zł. Bank nie będzie finansował nowych projektów węglowych - poinformowali przedstawiciele banku podczas wideokonferencji dot. strategii ESG na lata 2021-24.

CCGT Ostrołęka, spółka celowa Energi, podpisała z GE Power, aneks do umowy na budowę bloku w Ostrołęce, zakładający zmianę technologii z węglowej na gazowo-parową - podała Energa w komunikacie. Koszt budowy elektrowni gazowej szacowany jest na ok. 2,5 mld zł. Z kolei rozliczenie projektu węglowego ma odbyć się do końca 2021 roku i kosztować maksymalnie 1,35 mld zł.

Należąca do grupy PKN Orlen Energa podpisała w piątek z GE aneks do kontraktu na budowę elektrowni Ostrołęka C. Zgodnie z aneksem, zamiast bloku na węgiel powstanie tam blok parowo-gazowy o mocy 745 MW za ok. 2,5 mld zł.

PKN Orlen jest przekonany, że projekt bloku gazowego w Ostrołęce będzie rentowny niezależnie od cen uprawnień do emisji CO2 czy cen energii i gazu w przyszłości - poinformował dziennikarzy dyrektor wykonawczy ds. energetyki w PKN Orlen Jarosław Dybowski.

Zarząd Agory zapowiada rozmowy z redakcją "Gazety Wyborczej" i do czasu ich zakończenia wstrzymuje integrację "Wyborczej" i portalu internetowego Gazeta. pl - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Walne zgromadzenie Analiz Online zdecydowało o wypłacie dywidendy w łącznej kwocie 1,2 mln zł, czyli 1 zł na akcję - wynika z podjętych przez WZ uchwał.

KGHM podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym aneks do umowy pożyczki, zwiększający dostępną kwotę finansowania o 440 mln zł - podał KGHM w komunikacie prasowym. Tym samym potencjalne finansowanie w ramach zawartej umowy wynosi 1,34 mld zł.

Spółki zależne Polenergii rozwijające projekty farm wiatrowych o łącznej mocy ok. 93 MW wzięły udział w aukcji na sprzedaż energii z OZE, ale jej nie wygrały - podała Polenergia w komunikacie.

Develia nabyła prawo własności nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Aroniowej /Ruskowy Bród o łącznej powierzchni odpowiednio 11,3 ha i 2,1 ha - podała spółka w komunikacie. Cena sprzedaży nieruchomości wyniosła łącznie ok. 56,35 mln zł.

Dziewiętnaście projektów fotowoltaicznych PGE wygrało aukcję URE na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach OZE do 1 MW - podała PGE w komunikacie prasowym. Grupa zamierza w ciągu dekady uruchomić ok. 3 GW mocy w instalacjach słonecznych.

