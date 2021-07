Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

PGE, Enea, Tauron, Energa i Skarb Państwa zawarły porozumienie dotyczące współpracy w zakresie wydzielenia aktywów węglowych i ich integracji w ramach Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) - podały spółki w komunikatach.

PGE, Enea, Tauron, Energa i Skarb Państwa zawarły porozumienie dotyczące współpracy w zakresie wydzielenia aktywów węglowych i ich integracji w ramach Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) - podały spółki w komunikatach.

Kurs praw do akcji spółki Cavatina Holding spadł na otwarciu w piątkowym debiucie na GPW o 4,4 proc. do 23,90 zł.

Fidelta, spółka zależna Selvity, otrzymała zlecenie o wartości ok. 18,4 mln zł - poinformowała Selvita w komunikacie.

Rawlplug wybuduje centrum dystrybucji w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na terenie województwa lubuskiego - podała spółka w komunikacie. Planowana wartość inwestycji to ok. 80,3 mln zł, a zakończenie jej realizacji zakładane jest do końca 2025 r.

PKO BP podpisał z miastem Kraków umowę dotyczącą zorganizowania emisji obligacji na kwotę 620 mln zł - poinformował bank w komunikacie prasowym.

Newag podpisał umowę z Łódzką Koleją Aglomeracyjną o wartości 83,55 mln zł netto na dostawę trzech dwunapędowych zespołów trakcyjnych (ZT) wraz ze świadczeniem usług utrzymania - podała spółka w komunikacie.

Spółka Małkowski-Martech zawarła umowę z firmą doradczą FSG Biznes dotyczącą reprezentowania spółki w procesie inwestycyjnym mającym na celu znalezienie inwestora strategicznego - podała spółka w komunikacie.

TenderHut zawiesza ofertę publiczną akcji serii D1 - podała spółka w komunikacie.

Best przydzielił obligacje serii W1 o łącznej wartości nominalnej blisko 10,7 mln zł, trafią do 311 inwestorów - podała spółka w komunikacie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy notowanej na NewConnect spółki Automatyka-Pomiary-Sterowanie zdecydowało o przeznaczeniu 3,97 mln zł na wypłatę dywidendy, co daje 0,75 zł brutto dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Rada Nadzorcza Orange Polska przyjęła program motywacyjny dla zarządu, dyrektorów wykonawczych oraz kluczowych menedżerów grupy, oparty na instrumentach pochodnych (akcjach fantomowych), których instrumentem bazowym jest kurs akcji spółki - podało Orange Polska w komunikacie.

Bio Planet złożyło do KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu w związku z ofertą publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW - podała spółka w komunikacie.

Oferta Torpolu w wysokości ok. 133,6 mln zł brutto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Miasta Łódź - Zarządu Inwestycji Miejskich - podał Torpol w komunikacie.

