Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w drugim kwartale 2021 roku wzrósł do 615,3 mln zł z 316,2 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Wynik okazał się 19 proc. wyższy od oczekiwań rynku na poziomie 517,7 mln zł.

ING Bank Śląski spodziewa się przyspieszenia na rynku kredytów korporacyjnych, pozostaje optymistycznie nastawiony do rozwoju rynku detalicznego. Bank planuje wypłacić dywidendę za 2020 rok i ocenia, że obecny poziom rezerw na walutowe kredyty hipoteczne jest wystarczający - poinformowali w piątek przedstawiciele banku.

Grupa Asseco Poland szacuje zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w pierwszym półroczu 2021 roku na 240,6 mln zł, a w samym drugim kwartale sięgnął on 138,2 mln zł - poinformowała spółka na swojej stronie internetowej. Konsensus PAP Biznes zakładał, że w drugim kwartale Asseco Poland miało 125,9 mln zł zysku netto.

Asseco Poland ocenia, że szacunkowe wyniki nie stanowią informacji poufnej, o ile okazały się zgodne z oczekiwaniami rynku. Dlatego spółka, kierując się dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW, opublikowała w czwartek szacunki za pierwsze półrocze na swojej stronie internetowej - poinformowała PAP Biznes Joanna Paczkowska-Tatomir z działu relacji inwestorskich Asseco Poland.

PKP Intercity uznało za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez nowosądecki Newag w przetargu na dostawę 10 lokomotyw wielosystemowych, które będą mogły rozwijać prędkość nie mniejszą niż 200 km/h - poinformowała PAP rzeczniczka prasowa przewoźnika Katarzyna Grzduk.

Oczyszczony wynik EBITDA grupy MOL w drugim kwartale 2021 r. wzrósł rdr o 153 proc. do 893 mln USD, a po sześciu miesiącach wynosi 1,56 mld USD - podał MOL w raporcie. Grupa podniosła prognozę oczyszczonej EBITDA na cały rok 2021 r. do ok. 3 mld USD z 2,3 mld USD wcześniej.

Tauron Polska Energia ogłosił postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu - podała spółka w komunikacie prasowym. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30 sierpnia. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 2 września.

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej ogłosiła nowy konkurs na stanowisko prezesa tej górniczej firmy. W ub. tygodniu wyłoniono trzech wiceprezesów JSW, nie wybrano jednak ani prezesa, ani jego zastępcy ds. rozwoju. Spółką kieruje czasowo delegowany przez Radę prof. Stanisław Prusek.

Wielton zarejestrował w okresie styczeń-lipiec 2.183 nowych przyczep i naczep, czyli o 92,0 proc. więcej rdr - podał Polski Związek Przemysłu Motorowego, powołując się na dane CEP.

Spółka zależna Centrum Nowoczesnych Technologii zawarła z warszawską spółką przedwstępną umowę sprzedaży działki w Krakowie wraz z będącym w realizacji budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym za łączną kwotę 56,4 mln zł - podało CNT w komunikacie.

Skonsolidowane przychody Inter Cars w lipcu 2021 roku wyniosły 1.040,9 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 21,4 proc. - podała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku grupa wypracowała 6.523,4 mln zł przychodów, czyli o 33,5 proc. więcej niż przed rokiem.

Mostostal Zabrze szacuje, że odnotował w II kw. 2021 roku 5,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 206,4 mln zł - podała spółka w komunikacie. Aktualna wartość backlogu grupy wynosi 879,1 mln zł.

Spółka celowa Marvipol Development zawarła przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości, na których realizowany jest projekt logistyczno-magazynowy - podał Marvipol w komunikacie. Wstępna cena sprzedaży nieruchomości wynosi ok. 49,35 mln euro netto, powiększona o należny podatek od towarów i usług.

PKP Cargo szacuje, że odnotowało w I półroczu 2021 roku 130 mln zł skonsolidowanej straty netto i 2.046 mln zł przychodów z tytułu umów z klientami - podała spółka w komunikacie.

