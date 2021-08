Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 28 sierpnia 2021 r. Tomasza Cudnego na stanowisko prezesa spółki - podało JSW w komunikacie.

Pointpack zakłada utrzymanie dwucyfrowego tempa wzrostu przychodów i wolumenu obsługiwanych przesyłek w całym 2021 r. - poinformował PAP Biznes prezes Marek Piosik. Zarząd spodziewa się, że liczba automatów i punktów nadawczo-odbiorczych dostępnych na rynku w najbliższych latach może ulec podwojeniu, a na znaczeniu zyskają usługi lokalne oraz segment C2C, co może być szansą na rozwój dla spółki.

Metalkas, który pod koniec lipca złożył prospekt do KNF, rozpoczął sprzedaż online za pośrednictwem e-sklepów w Austrii i Niemczech - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Sklepy na nowych rynkach prowadzone są przez LAM, firmę stworzoną wspólnie z Oponeo.

Damian Zapłata zrezygnował ze skutkiem natychmiastowym ze stanowiska członka zarządu Allegro. pl i funkcji Chief Commercial Officer - podało Allegro. eu w komunikacie. Tymczasowo zastąpi go Aleksandra Sroka-Krzyżak, która obecnie pełni rolę Chief of Staff / Head of Strategy.

Astarta Holding rozpoczyna przegląd opcji strategicznych. Rozważy m.in. pozyskanie nowego inwestora - podała spółka w komunikacie.

Polska Grupa Energetyczna oraz Polska Grupa Górnicza zawarły porozumienie, regulujące zasady dalszej współpracy do 2023 roku w ramach obowiązujących wieloletnich umów na dostawy węgla kamiennego - podała PGE w komunikacie prasowym.

Black Swan Capital posiada pozycję krótką netto na 7,49 proc. akcji Play2Chill - podała KNF w rejestrze krótkiej sprzedaży. Pozycja jest związana ze strukturą transakcji podwyższenia kapitału w Play2Chill, w ramach której Black Swan Capital pożyczył akcje od grupy PlayWay, a następnie je sprzedał.

Rada nadzorcza Polskiej Grupy Górniczej powołała dotychczasowych członków zarządu spółki na kolejną kadencję, która trwać będzie jeden rok - podała PGG w komunikacie prasowym.

Ze względu na trwające negocjacje porozumienia dot. spłaty zadłużenia British Automotive Holding (BAH) i British Automotive Polska (BAP) względem Jaguar Land Rover (JLR), strony wydłużyły termin na podpisanie finalnego porozumienia do 10 września 2021 r. - poinformował BAH w komunikacie prasowym.

W odpowiedzi na zaproszenie Master Pharm do sprzedaży akcji tej spółki złożono oferty na 1,15 mln akcji, co stanowi ok. 5,37 proc. wszystkich papierów spółki - podała Master Pharm w komunikacie.

i2 Development planuje przekazać w drugiej połowie 2021 roku 250-300 lokali, przy założeniu, że pandemia nie wpłynie znacząco na realizację planów grupy - podał deweloper w sprawozdaniu zarządu przy okazji publikacji wyników za I połowę roku.

Arteria otrzymała od Narodowego Funduszu Zdrowia wypowiedzenie umowy dotyczącej obsługi Infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 ze skutkiem na dzień 3 września 2021 roku - podała spółka w komunikacie.

