Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Zużycie gazu ziemnego w Polsce może w perspektywie 10 lat wzrosnąć o 50 proc., a PGNiG przygotowuje się, żeby zabezpieczyć zwiększony popyt - poinformował PAP Biznes prezes PGNIG Paweł Majewski.

Wniosek o podwyżkę cen gazu jest nieunikniony, gdyż na europejskich rynkach mocno drożeją wszystkie surowce. Prezes PGNiG Paweł Majewski nie chce przesądzać skali podwyżki i nie wyklucza, że wiosną ceny gazu spadną.

Na przełomie września i października może być opracowana struktura organizacyjna koncernu multienergetycznego po fuzji z Orlenem, wtedy rozpoczną się negocjacje ze stroną społeczną - ocenia prezes PGNiG Paweł Majewski. Spółka nie jest zainteresowana budową małych reaktorów jądrowych, stawia na inwestycje w OZE.

Pepco Group, które otworzyło właśnie setny sklep Dealz w Polsce, szacuje potencjał polskiego rynku na co najmniej 500 sklepów tej marki. Grupa planuje ekspansję formatu do kolejnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, nowy rynek jest możliwy na przełomie 2022 i 2023 roku - poinformował PAP Biznes Sean Cardinaal, szef Poundland, Dealz i PGS.

Grupa Mercator Medical zmieniła szacunki za drugi kwartał 2021 r. i obecnie spodziewa się, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły ok. 535,7 mln zł, EBITDA ok. 118,4 mln zł, a zysk netto ok. 113,8 mln zł - podał Mercator w komunikacie. Zarząd zdecydował o zwiększeniu odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Agencja Fitch potwierdziła długoterminowy rating mBanku na poziomie "BBB-" i rating indywidualny "viability rating" na poziomie "bbb-". Jednocześnie agencja usunęła te ratingi z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym - poinformował mBank w komunikacie. Perspektywa ratingu długoterminowego banku jest negatywna.

Grupa CCC podpisała z funduszem inwestycyjnym z grupy PFR umowę emisyjną dotyczącą objęcia obligacji, w ramach której spółka CCC Shoes&Bags pozyska kwotę 360 mln zł - podało CCC w komunikacie. Umowa ta ma pozwolić na uzupełnienie struktury długoterminowego finansowania rozwoju CCC oraz zakończenie zmian własnościowych w spółce eobuwie. pl.

Zarząd Dino Polska zdecydował o zwiększeniu programu emisji obligacji ustanowionego w 2017 r. do 1 mld zł z 500 mln zł wcześniej - podała spółka w komunikacie.

Pekabex obserwuje duży popyt na swoje produkty i usługi, w związku z czym spodziewa się poprawy wyników w kolejnych kwartałach - poinformował w komunikacie prasowym prezes Robert Jędrzejowski. Portfel zamówień grupy wynosił na koniec czerwca 2021 roku 1,04 mld zł.

W ramach przeglądu opcji strategicznych dla wybranych grup aktywów, spółka Boryszew zdecydowała się na połączenie ze spółkami zależnymi SPV Impexmetal oraz Impex-invest - podał Boryszew w komunikacie

Deli 2, spółka zależna Tower Investments, podpisała list intencyjny z firmą Farmer Direct, właścicielem platformy handlowej Lokalny Rolnik, dotyczący negocjacji na temat potencjalnego modelu współpracy, także z punktu widzenia ewentualnego procesu połączenia stron - podał Tower Investment w komunikacie.

Cherrypick Games rozpoczyna proces przeglądu opcji strategicznych - podała spółka w komunikacie. Spółka rozważy m.in. rozmowy z partnerami na temat połączenia oraz dokapitalizowanie poprzez podwyższenie kapitału zakładowego.

Platforma telemedyczna Holo4Med planuje zadebiutować na NewConnect w 2022 r. - podała spółka w komunikacie prasowym.

Spółka Arena. pl podpisała z Domem Maklerskim INC umowę na sporządzenie prospektu emisyjnego, wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzenie prospektu oraz przygotowywanie odpowiedzi w trakcie postępowania przed Komisją - podała spółka w komunikacie.

Stalexport Autostrada Małopolska od 1 października 2021 r. wprowadza zmiany stawek opłat za przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków oraz stawek preferencyjnych dla płatności automatycznych (A4Go, Telepass i videotollingu) - podał Stalexport Autostrady w komunikacie.

Andrzej Jaworski został odwołany przez radę nadzorczą z funkcji prezesa VRG - poinformowała spółka. W komunikacie nie podano przyczyn odwołania.

Oferty Pamapolu i jego spółki zależnej WZPOW, złożone na zadania częściowe w przetargu zorganizowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na dostawy artykułów spożywczych, okazały się najkorzystniejsze. Łączna wartość złożonych ofert to ok. 47,1 mln zł brutto - poinformował Pamapol w komunikacie.

Konsorcjum z udziałem Pozbudu zawarło z PKP Intercity umowy o łącznej wartości 70,6 mln zł - podała spółka w komunikacie. Pozbud wraz ze spółką Mag-Train zmodernizuje oraz dokona napraw okresowych i przeglądów 14 wagonów.

Unimot wstępnie szacuje, że w sierpniu 2021 roku w ujęciu jednostkowym zwiększył przychody o około 70 proc., do 596,1 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

PKN Orlen objął rolę lidera w tworzeniu Mazowieckiej Doliny Wodorowej, do której będzie należeć 16 podmiotów mających już doświadczenie w rozwijaniu tej technologii. PKN Orlen będzie odpowiedzialny m.in. za powołanie Doliny, określenie jej celów i przygotowanie strategii działania - poinformował płocki koncern w komunikacie prasowym.

Famur zawarł z Santander Bank Polska, Pekao SA oraz DM BOŚ umowę programową, na podstawie której spółka może przeprowadzić wielokrotne emisje obligacji w ramach programu emisji obligacji. Rozważa emisję tzw. "zielonych" obligacji - podała spółka w komunikacie.

Movie Games podpisał z Cherrypick Games list intencyjny w sprawie ustalenia warunków połączenia spółki z grupy kapitałowej Movie Games z Cherrypick Games - poinformowały obie spółki w oddzielnych komunikatach.

