Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Giełda Papierów Wartościowych ma być gotowa na uruchomienie rynku Global Connect w czwartym kwartale 2021 roku - poinformowała członek zarządu GPW Izabela Olszewska. Początkowo handlowane będą prawdopodobnie spółki z Europy Zachodniej, w drugim etapie dojdą do nich firmy amerykańskie.

Giełda Papierów Wartościowych ma być gotowa na uruchomienie rynku Global Connect w czwartym kwartale 2021 roku - poinformowała członek zarządu GPW Izabela Olszewska. Początkowo handlowane będą prawdopodobnie spółki z Europy Zachodniej, w drugim etapie dojdą do nich firmy amerykańskie.

GPW liczy, że w drugiej połowie 2021 roku na warszawskiej giełdzie pojawią się kolejne ETF-y (Exchange Traded Funds), w tym jeden obejmujący rynek obligacji - poinformowała członek zarządu GPW Izabela Olszewska.

GPW widzi duże zainteresowanie emisjami zielonych obligacji - poinformowała członek zarządu warszawskiej giełdy Izabela Olszewska

Grupa Enea podtrzymuje, że jej EBITDA w tym roku może być nieco niższa niż w 2020 roku - poinformowali przedstawiciele spółki.

Enea będzie wnioskować o podwyżkę taryfy na energię dla gospodarstw domowych. Byłaby zainteresowana jej wzrostem o blisko 40 proc. - poinformował prezes Paweł Szczeszek.

Enea rozmawia z bankami w sprawie możliwości sfinansowania budowy bloków gazowo-parowych o łącznej mocy 2,1-2,2 GW w Elektrowni Kozienice - poinformowali przedstawiciele spółki.

Enea może opublikować aktualizację strategii w ciągu najbliższych miesięcy, prace są na ukończeniu - poinformował prezes Enei Paweł Szczeszek. Jak dodał, publikacja dokumentu się nieco opóźnia, bo spółka musiała zmienić podejście w otoczeniu wysokich cen CO2. Chce stworzyć system zeroemisyjny, pracuje nad magazynami energii

Aplisens zaprosił akcjonariuszy do sprzedaży do 817,3 tys. akcji, oferując po 14,4 zł za jeden walor - podała spółka.

Grupa Selena rozważa nowe inwestycje, w tym także poza Europą m.in. w Stanach Zjednoczonych, czy na rynkach wschodzących - poinformowała Selena w komunikacie prasowym. W pierwszym półroczu 2021 r. grupa zwiększyła przychody o 30,8 proc. rdr do 788 mln zł, zysk netto o 24,4 proc. do 39,8 mln zł, a EBIT o 9,4 proc. do 48,2 mln zł.

Akcjonariusze Oponeo zdecydują w sprawie upoważnienia zarządu do skupu maksymalnie 500 tys. akcji własnych, stanowiących do 3,69 proc. kapitału, po cenie nie niższej niż 40 zł i nie wyższej niż 100 zł za akcję - poinformowała spółka w projektach uchwał na NWZ, zwołanego na 14 października.

Amica widzi we wrześniu odbicie popytu na AGD po spadku w lipcu i liczy na jego utrzymanie w kolejnych miesiącach - poinformował podczas telekonferencji członek zarządu ds. finansowych Michał Rakowski. Dodał, grupa pracuje na ograniczeniem kosztów i wprowadza podwyżki cen, aby marża EBITDA nie spadała.

Columbus Energy podpisał przedwstępną umowę zakupu projektu farmy fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej 30 MW - podała spółka w komunikacie.

Jaguar Land Rover Limited (JLR) złożył pozew przeciwko British Automotive Holding (BAH) i British Automotive Polska (BAP) do Wysokiego Trybunału Sądów Anglii i Walii do spraw Działalności Gospodarczej i Własności - poinformowała spółka w komunikacie.

NWAI Dom Maklerski podpisał list intencyjny oraz rozpoczął negocjacje z Copernicus Securities mające na celu doprowadzenie do wstąpienia w prawa i obowiązki Copernicus z umów o świadczenie usług maklerskich - poinformował NWAI Dom Maklerski w komunikacie.

Fitch Ratings przyznał rating "'BBB-" obligacjom mBanku o wartości 500 mln euro - poinformował Fitch w komunikacie.

Akcjonariusze Bloober Team zdecydują w sprawie modyfikacji programu opcji pracowniczych - warunkiem realizacji programu motywacyjnego ma być wejście inwestora na minimum 20 proc. akcji w spółce - poinformował Bloober Team w komunikacie.

===============================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

===============================

mfm/

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl