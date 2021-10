Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Answear. com rozpoczął sprzedaż w Chorwacji. Jest to dziewiąty kraj, w którym będą obecne produkty tego polskiego internetowego sklepu multibrandowego - podała spółka w komunikacie prasowym.

Answear. com rozpoczął sprzedaż w Chorwacji. Jest to dziewiąty kraj, w którym będą obecne produkty tego polskiego internetowego sklepu multibrandowego - podała spółka w komunikacie prasowym.

Enter Air miał w drugim kwartale 2021 roku 19,5 mln zł zysku netto, wobec 56 mln zł straty rok wcześniej - podała spółka w komunikacie. Przychody grupy wzrosły w tym okresie do 222,7 mln zł z 20,6 mln zł przed rokiem.

Spółka zależna z grupy Enter Air zawarła z Polskim Funduszem Rozwoju umowę pożyczki preferencyjnej w ramach rządowego programu Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - poinformował PFR w komunikacie. Wartość pożyczki wyniesie 78,1 mln zł.

Mediacap zakłada, że w II połowie roku nie będzie możliwe utrzymanie dynamiki wzrostu wyników z I półrocza, na które pozytywnie wpłynęły zdarzenia jednorazowe. Jednak w całym roku liczy na poprawę wyników rdr - podała spółka w komunikacie prasowym.

Izoblok planuje zmienić rok obrotowy i podatkowy - wynika z projektów uchwał ZWZ zwołanego na 28 października. Rok rozpoczynający się 1 maja 2022 r. ma zakończyć się 31 grudnia 2023 r.

TenderHut wznawia ofertę publiczną akcji serii D1 zawieszoną w lipcu - podała technologiczna spółka w komunikacie. W ofercie publicznej inwestorzy mogą kupić do 180 tys. akcji nowej emisji po cenie 50 zł za sztukę. Notowana na NewConnect spółka podtrzymuje plany przeniesienia notowań na główny parkiet.

PSE we wrześniu zawarły aneks do umowy o przyłączenie bloku gazowo-parowego o mocy 782 MW w Ostrołęce - podały Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) na Twitterze.

PKP Cargo podpisało z firmą Wagony Świdnica, która należy do amerykańskiej grupy Greenbrier, list intencyjny w sprawie współpracy przy produkcji wagonów towarowych w fabryce w Gniewczynie.

Według wstępnych danych przychody AC wzrosły w trzecim kwartale 2021 roku o 3,4 proc. do 53,7 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos we wrześniu 2021 roku spadła do 2,32 USD na baryłce z 2,99 USD/bbl w sierpniu - poinformowała spółka na swojej stronie internetowej.

Pozbud, który niedawno zawarł porozumienie w sprawie uruchomienia w Polsce produkcji baterii litowo-jonowych, jeszcze w tym roku chce wybrać lokalizację dla tego zakładu - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas piątkowej wideokonferencji.

Kluczowe dla Pozbudu mają być w przyszłości segmenty OZE oraz kolejowy, ale w 2021 r. największy udział w przychodach powinien utrzymać segment usług budowlanych - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas piątkowej wideokonferencji. Przychodów z nowych segmentów zarząd spodziewa się w przyszłym roku.

Elektrotim zakłada, że przychody w drugim półroczu 2021 r. będą wyższe niż w pierwszej połowie roku - poinformował prezes Ariusz Bober podczas piątkowej wideokonferencji. Prezes ocenił, że obiecujący jest m.in. segment wojskowy, w którym działa spółka z grupy - Zeus. Jak powiedział, może ona zakończyć ten rok stratą, ale w 2022 r. powinna pokazać dodatni wynik.

Helio zwiększyło przychody w pierwszym kwartale roku obrotowego 2021/2022 (czyli od lipca do września) do około 58 mln zł wobec 46 mln zł rok wcześniej - poinformował dystrybutor bakalii i mas do ciast w komunikacie. Spółka liczy w związku z tym na istotną poprawę wyniku netto, nawet kilkukrotnie wyższą rok do roku.

Grupa Kęty otrzyma wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego w powiecie oświęcimskim, gminie i miejscowości Kęty - poinformowała spółka w komunikacie.

Monnari Trade wystąpił z wnioskiem o kolejną pożyczkę z Polskiego Funduszu Rozwoju. Rozpoczął także negocjacje z bankami odnośnie przedłużenia obecnych linii kredytowych - poinformowali podczas wideokonferencji przedstawiciele producenta odzieży.

