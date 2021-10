Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Ronson Development spodziewa się utrzymania silnego popytu na mieszkania w IV kwartale. Spółka nie widzi stabilizacji w zakresie kosztów inwestycji i odczuwa presję na marże. Priorytetem jest optymalny mix między wolumenem sprzedaży a marżą - poinformował PAP Biznes prezes Boaz Haim. Do oferty w najbliższych dwóch kwartałach może trafić ponad 700 lokali.

CD Projekt zawarł umowę inwestycyjną dotyczącą kupna 60 proc. amerykańskiej spółki deweloperskiej The Molasses Flood, znanej z gier survivalowych "The Flame in the Flood" oraz "Drake Hollow" - poinformował CD Projekt w komunikacie.

Sprzedaż miedzi przez KGHM we wrześniu 2021 roku wyniosła 66,2 tys. ton, co oznacza wzrost rdr o 24 proc. Produkcja miedzi płatnej wyniosła w tym czasie 63,7 tys. ton, czyli wzrosła o 16 proc. rdr - poinformował KGHM w komunikacie dotyczącym wstępnych wyników produkcyjnych i sprzedażowych.

Rada nadzorcza Alior Banku powierzyła kierowanie pracami zarządu wiceprezesowi Maciejowi Brzozowskiemu w okresie od 23 października 2021 r. do momentu powołania osoby wskazanej przez radę na stanowisko prezesa - poinformował bank w komunikacie.

Portfel zamówień grupy ZUE ma obecnie wartość ok. 1,18 mld zł - podała spółka w komunikacie. ZUE poinformowało również o podpisaniu umowy z PKP PLK o łącznej wartości 84,9 mln zł brutto (69 mln zł netto) na rewitalizację infrastruktury kolejowej.

Mabion otrzymał od Federalnej Agencji ds. Leków i Produktów Leczniczych w Belgii zgodę na przeprowadzenie badania klinicznego leku MabionCD20 u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów na terenie Belgii - podała spółka w komunikacie.

Arctic Paper i Rottneros podpisały list intencyjny w sprawie budowy fabryki opakowań z formowanego włókna celulozowego w Kostrzynie nad Odrą. Szacunkowa wartość inwestycji to 12-15 mln euro (ok. 55-70 mln zł), z czego udział Arctic Paper wyniesie 50 proc. - podał producent papieru w komunikatach.

Stalexport Autostrady szacuje, że narastająco w okresie trzech kwartałów 2021 roku odnotował 94,5 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 84,8 mln zł zysku przed rokiem - poinformowała grupa w komunikacie.

Lena Lighting szacuje, że jej zysk netto narastająco po trzech kwartałach 2021 roku spadł rdr o 10,5 proc., do 5,5 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Przychody zwiększyły się w tym okresie o 18,2 proc. i wyniosły 100,8 mln zł.

Wycena PolTregu na poziomie ceny maksymalnej jest dość wysoka. Innowacyjność technologii i zaawansowanie kliniczne projektów może wspierać taki poziom wyceny, ale brak komercyjnych umów współpracy i niewielka liczba pozyskanych grantów zwiększają poziom ryzyka - oceniła Katarzyna Kosiorek, analityczka Trigon DM.

Kernel Holding sprzedał 220,7 tys. ton oleju słonecznikowego w pierwszym kwartale roku obrotowego 2020/21, co oznacza spadek o 25 proc. rok do roku - podała spółka w komunikacie.

Zarząd spółki Suwary podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem działalności - poinformowała spółka w komunikacie.

Newag podpisał umowę z PKP Intercity na dostawę 10 lokomotyw elektrycznych wielosystemowych wraz ze świadczeniami dodatkowymi - poinformował Newag w komunikacie. Umowa przewiduje dla zamawiającego prawo opcji zamówienia kolejnych 5 lokomotyw wraz z usługą utrzymania.

Grupa Trakcja miała w III kwartale 2021 r. blisko 7,3 mln zł zysku netto, 28 mln zł zysku EBITDA oraz 37 mln zł zysku brutto ze sprzedaży, przy przychodach na poziomie 436,5 mln zł - podała spółka we wstępnych szacunkach.

British Automotive Holding (BAH) podpisał porozumienie, na mocy którego zobowiązał się do spłaty w ratach do 30 czerwca 2026 roku solidarnie z British Automotive Polska (BAP) 33,6 mln euro zadłużenia względem Jaguar Land Rover Limited - poinformowała British Automotive Holding w komunikacie.

Konsorcjum na czele z ZUE złożyło najkorzystniejszą umowę w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i budowę zajezdni tramwajowej Annopol w Warszawie - poinformowało ZUE w komunikacie. Wartość netto złożonej oferty wynosi 532,6 mln zł (z czego około 50 proc. przypada na ZUE).

