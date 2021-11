Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Zysk netto grupy PKO BP w trzecim kwartale 2021 roku wzrósł do 1.258 mln zł z 712 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk netto bank okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 1.226 mln zł.

Zysk netto grupy PKO BP w trzecim kwartale 2021 roku wzrósł do 1.258 mln zł z 712 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk netto bank okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 1.226 mln zł.

PKO BP ocenia, że sytuacja makroekonomiczna będzie w 2022 roku wspierać wyniki banku, podtrzymuje plan istotnej poprawy wyników i liczy, że zysk netto przekroczy 5 mld zł - poinformował wiceprezes banku Bartosz Drabikowski.

PKO BP jest zadowolony z efektów rozpoczętego programu ugód w sprawie walutowych kredytów hipotecznych, ale ocenia, że po podwyżce stóp procentowych skłonność klientów do zawierania tych ugód może być niższa niż wynikało to z przeprowadzonej wcześniej ankiety - poinformował wiceprezes banku Piotr Mazur.

Liczba wniosków o mediację umów kredytów frankowych złożonych przez klientów PKO BP przekroczyła 12 tys., a ponad 500 mediacji zostało zakończone pozytywnie w Sądzie Arbitrażowym - poinformował bank w prezentacji.

Zysk netto grupy Dino Polska wyniósł w trzecim kwartale 2021 roku 228,8 mln zł wobec 188,5 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP Biznes zakładał 240 mln zł zysku netto.

Dino ocenia, że presja na marże ma charakter krótkoterminowy. W dłuższym terminie możliwa jest dalsza poprawa marży EBITDA - poinformował Michał Krauze, członek zarządu i dyrektor finansowy Dino, podczas telekonferencji dla inwestorów. Dino Polska podtrzymuje cel niskiego dwucyfrowego wzrostu sprzedaży LFL w 2021 r.

Dino Polska planuje w przyszłym roku wzrost nakładów inwestycyjnych. W tym roku CAPEX ma wynieść ok. 1,3 mld zł - podała spółka w komunikacie prasowym.

Grupa Tauron szacuje, że miała w III kwartale 2021 roku 102 mln zł zysku netto, 279 mln zł zysku operacyjnego, 787 mln zł zysku EBITDA oraz 5,99 mld zł przychodów ze sprzedaży - podała spółka w komunikacie.

Grupa PGNiG szacuje, że odnotowała w trzecim kwartale 2021 roku 0,67 mld zł zysku netto wobec 0,12 mld zł zysku przed rokiem - podała spółka w komunikacie. Skonsolidowane przychody wyniosły w tym czasie 12,51 mld zł wobec.

Kogeneracja szacuje, że jej skonsolidowany zysk netto po trzech kwartałach 2021 roku wyniósł ok. 69 mln zł, a zysk netto jednostki dominującej ok. 68 mln zł - podała spółka.

Oczyszczony wynik EBITDA grupy MOL w trzecim kwartale 2021 r. wzrósł o 68 proc. rdr do 1,025 mld USD, a po dziewięciu miesiącach wynosi 2,583 mld USD, co oznacza wzrost o 63 proc. rdr - podał MOL w raporcie. Grupa podniosła prognozę oczyszczonej EBITDA na cały rok 2021 r. do co najmniej 3,2 mld USD z ok. 3 mld USD wcześniej.

Grupa Kino Polska TV szacuje, że w III kwartale 2021 roku zwiększyła przychody o 19 proc. do 63,5 mln zł, zysk operacyjny wzrósł o 68 proc. do 12,8 mln zł, a zysk netto wzrósł o 81 proc. do ok. 11 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Allegro ma umowę przejęcia 100 proc. udziałów w Mall Group a.s. oraz WE|DO Cz s.r.o. od PPF, EC Investments i Rockaway Capital, za łączną kwotę 881 mln euro, opartą na wycenie firmy na poziomie 925 mln euro skorygowaną w wysokości 44 mln euro - podała spółka w komunikacie. Cena może zostać podniesiona o nie więcej niż 50 mln euro na podstawie realizacji określonych celów krótkoterminowych. GMV Mall Group ma rosnąć w latach w latach 2022-25 o ok. 30 proc. średniorocznie, a przychody w tempie jednocyfrowym - podało Allegro w prezentacji.

Połączenie Allegro i Mall Group ma wzmocnić pozycję grupy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej - poinformował podczas wideokonferencji z dziennikarzami prezes Allegro François Nuyts.

Allegro, które 53,7 proc. środków na zakup Mall Group oraz WE|DO Cz, chce sfinansować środkami pieniężnymi i nowym długiem, planuje w najbliższej przyszłości pozyskać około 200 mln euro z rynku finansowego, prawdopodobnie z emisji obligacji nominowanych w złotych - wynika z wypowiedzi dyrektora finansowego Allegro Jona Easticka podczas telekonferencji dla analityków.

Santander Bank Polska szacuje, że decyzja RPP o podwyżce stóp proc. zwiększy wynik z tytułu odsetek grupy w okresie kolejnych 12 miesięcy w przedziale od 825 mln zł do 935 mln zł - podał bank w komunikacie.

Solenerga zakłada przeprowadzenie emisji akcji w pierwszym kwartale 2022 roku, a debiut na rynku NewConnect planuje na połowę roku - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Famur podpisał z kontrahentem z Chin umowę na dostawę zestawu urządzeń do podziemnej eksploatacji niskich pokładów węgla kamiennego. Wartość umowy wynosi ok. 15 mln euro, czyli ok. 68 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Wojas miał w październiku 2021 roku 28,4 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza spadek rdr o 2,5 proc. - podała spółka w komunikacie. Łącznie w okresie styczeń-październik przychody wyniosły 215,9 mln zł i były wyższe rdr o 8,6 proc.

Zarząd Copernicus Securities złożył do Sądu Rejonowego w Warszawie wniosek o upadłość, co wiąże się z ochroną zarządu na okoliczność oddalenia przez Sąd Gospodarczy wniosku restrukturyzacyjnego lub odmowy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego - podała spółka w komunikacie.

===============================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

===============================

ana/

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl