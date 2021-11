Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

W wyniku wezwania na akcje Cyfrowego Polsatu zawarto transakcje na 11.768.260 akcji spółki - podał pośredniczący w wezwaniu Trigon DM. Cyfrowy Polsat, Reddev Investments oraz Zygmunt Solorz ogłosili wezwanie do sprzedaży 263.807.651 akcji Cyfrowego Polsatu, stanowiących 41,24 proc. kapitału zakładowego i 34 proc. głosów na WZ, po cenie 35 zł za sztukę.

Agora miała w trzecim kwartale 1,2 mln zł straty netto wobec 7,1 mln zł straty rok wcześniej. Wynik okazał się być zbliżony do oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP Biznes (0,2 mln zł straty). Przychody wzrosły rok do roku o 38 proc. do 266,4 mln zł i były o 4 proc. wyższe od konsensusu.

Agora bardzo optymistycznie ocenia perspektywy frekwencji kinowej w czwartym kwartale - poinformowali przedstawiciele spółki podczas konferencji po wynikach III kw. Grupa pracuje nad przeglądem opcji strategicznych oraz aktualizacją strategii. Decyzje w obu sprawach zapadną w przyszłym roku.

Agora podwyższyła prognozę wzrostu wydatków reklamowych w 2021 roku do 13-16 proc. - podała spółka w raporcie.

Grupa CDRL w III kwartale 2021 roku osiągnęła 13 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 4,42 mln zł straty rok wcześniej - podał dystrybutor odzieży dziecięcej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Jastrzębska Spółka Węglowa planuje ogłosić aktualizację strategii na początku przyszłego roku - poinformowali przedstawiciele zarządu grupy.

Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na powołanie Jakuba Słupińskiego na stanowisko prezesa Banku Pocztowego - poinformowała Komisja w piątkowym komunikacie.

Elektrotim spodziewa się, że 2021 r. na poziomie jednostkowym będzie lepszy od 2020 r. Wynikowi skonsolidowanemu ciążą spółki zależne - ocenił prezes Ariusz Bober podczas piątkowej wideokonferencji.

Najbardziej pozytywne perspektywy wzrostu ma przed sobą segment Woda i Ciepło - ocenili przedstawiciele zarządu spółki Apator podczas piątkowej wideokonferencji. Grupa negocjuje nabycie udziałów w spółce z branży OZE, ale rozgląda się także za akwizycjami podmiotów z innych segmentów.

Apator wstrzymuje publikację zaktualizowanej strategii do czasu ustabilizowania sytuacji rynkowej - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas piątkowej wideokonferencji.

Cena w ofercie publicznej Bio Planet została ustalona na 28 zł za akcję - podała spółka w komunikacie. To poniżej wcześniej wyznaczonej ceny maksymalnej, która wynosiła 30 zł za akcję. Inwestorzy zgłosili popyt na wszystkie oferowane akcje (902.000 sztuk).

Zarząd Groclin zdecydował o połączeniu transakcji przejęcia spółek CountMe i eGroclin przy wykorzystaniu jednej nowej emisji akcji. Szacunkowa wartość rekomendowanego podwyższenia kapitału zakładowego to 107,1 mln zł - podała spółka w komunikacie.

W I fazie wezwania na Mediacap, ogłoszonego przez porozumienie akcjonariuszy, zapisami objęto 2.257.663 akcji, uprawniających do 12 proc. głosów na walnym tej spółki - podał Mediacap w komunikacie.

Termin przyjmowania zapisów w wezwaniu na Plast-Box został przedłużony do 16 grudnia - podała spółka w komunikacie. Pierwotnie zapisy miały trwać do 26 listopada.

Famur i Trina Solar Schweiz osiągnęły porozumienie w kwestii dostaw niezrealizowanej części dostaw paneli fotowoltaicznych w ramach umowy zawartej w marcu 2021 r. - podał Famur w komunikacie.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki deweloperskiej Murapol - podał KNF na swojej stronie internetowej.

Ipopema 112 FIZAN, zarządzany przez Ipopema TFI, sprzedał wszystkie posiadane przez siebie akcje OncoArendi Therapeutics w liczbie 4.135.000 szt., dające 29,49 proc. akcji i głosów na WZ spółki - podało OncoArendi w komunikacie.

