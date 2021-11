Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Fabryki Mebli Forte pomimo, że zamówienia w IV kw. nie wskazują na duże wzrosty sprzedaży, nadal celują w osiągnięcie około 200 mln zł EBITDA w 2021 roku - poinformował PAP Biznes członek zarządu spółki Mariusz Gazda. Dodał, że w związku z czwartą falą pandemii nie spodziewa "powrotu do normalności" na rynku meblowym w pierwszym półroczu 2022 roku.

Opublikowana w czwartek strategia grupy CCC do 2025 roku ma bardzo ambitne cele, dużo wyższe od oczekiwań rynkowych - oceniają analitycy. Wskazują, że w przeszłości spółka często zbyt optymistycznie podchodziła od swoich planów, więc rynek podchodzi do nowych założeń z dystansem i czeka na ich potwierdzenie w bieżącej działalności.

Nakłady inwestycyjne Amiki w 2021 roku wyniosą 100 mln zł, w 2022 roku mają przekroczyć 100 mln zł - poinformował podczas wideokonferencji członek zarządu ds. finansowych Michał Rakowski.

Amica liczy w IV kw. przynajmniej na powtórzenie wyników z III kw. 2021 roku - poinformował podczas telekonferencji członek zarządu ds. finansowych Michał Rakowski.

KCI podpisało z holenderskim Pluralis niewiążące porozumienie dotyczące ustalenia warunków sprzedaży ok. 40 proc. akcji Gremi Media - podało KCI.

Ciech po wynikach osiągniętych po trzech kwartałach podtrzymuje prognozę znormalizowanej EBITDA i przychodów grupy na cały 2021 r. W ocenie zarządu, jeśli w IV kwartale miałoby dojść do jej rewizji, to poprzez podniesienie oczekiwań, co do otrzymanych wyników.

Zarząd Ciechu przygotowuje strategię grupy na lata 2022-2024, która obejmie także cele finansowe. Jednym z jej głównych elementów ma być poprawa wydajności w segmencie sodowym. Publikacja dokumentu powinna mieć miejsce w I kwartale 2022 r. - poinformował prezes Dawid Jakubowicz.

Bogdanka podtrzymuje plan produkcji 9,6 mln ton węgla w tym roku, na przyszły rok planuje produkcję węgla na poziomie określonym w strategii - poinformował prezes Artur Wasil.

Cherrypick Games odstąpił od negocjacji w sprawie połączenia z jedną ze spółek z grupy kapitałowej Movie Games - podało Cherrypick Games w komunikacie.

Oferta Unibepu o wartości ok. 392,8 mln zł brutto na realizację kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy została wybrana jako najkorzystniejsza - poinformowała spółka w komunikacie.

Boryszew, którego nakłady inwestycyjne po trzech kwartałach 2021 roku wyniosły 89 mln zł, szacuje, że w całym 2021 roku wyniosą one ok. 120 mln zł - podał Boryszew w komunikacie.

Wittchen chce w 2022 roku kontynuować osiąganie dwucyfrowych dynamik sprzedaży, liczy na stabilizację marży brutto na sprzedaży i kontynuację poprawy marży operacyjnej - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym.

Marvipol Development przygotowuje do uruchomienia 16 projektów z blisko 3 tys. lokali - podała spółka w komunikacie prasowym.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Best zdecydowało o skupie nie więcej niż 857.000 akcji własnych w celu ich umorzenia - poinformował Baes w komunikacie.

Cannabis Poland aktualizuje strategię i rozważa nową emisję akcji, z którą związane są plany rozwojowe dotyczące między innymi umacniania pozycji na rynku biofarmaceutycznym - poinformowała spółka w komunikacie.

Oferta spółki zależnej Apator Metrix za 74,9 mln zł została wybrana jako najkorzystniejsza w sześciu zadaniach będących częścią przetargu na dostawę gazomierzy miechowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa - podał Apator w komunikacie.

KNF zaleciła Santanderowi Bank Polska utrzymywanie na poziomie grupy funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych w wysokości 0,029 pkt. proc., dla łącznego współczynnika kapitałowego - podał bank w komunikacie.

W opinii Komitetu Stabilności Finansowej (KSF), nie ma potrzeby wnoszenia wpłaty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców przez kredytodawców za drugi kwartał 2021 r. - podał KSF w komunikacie.

