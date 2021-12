Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Bank Handlowy planuje ROE powyżej 12 proc. w 2024 r., a wskaźnik C/I na poziomie 50 proc. Bank chce przeznaczać na dywidendę minimum 75 proc. zysku netto - poinformował bank w strategii na lata 2022-2024.

Bank Handlowy planuje ROE powyżej 12 proc. w 2024 r., a wskaźnik C/I na poziomie 50 proc. Bank chce przeznaczać na dywidendę minimum 75 proc. zysku netto - poinformował bank w strategii na lata 2022-2024.

Skonsolidowane przychody VRG w listopadzie 2021 roku wyniosły 91,9 mln zł, co oznacza wzrost o 92,6 proc. rdr - poinformowała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku przychody VRG wyniosły 896,6 mln zł i były wyższe rdr o 24,1 proc.

Cena sprzedaży 46.874.998 akcji firmy bukmacherskiej STS Holding została ustalona na 23 zł za sztukę - poinformowała spółka w komunikacie. Wcześniej podana cena maksymalna akcji STS Holding wynosiła 26 zł.

Zysk netto grupy Mercor w drugim kwartale roku obrotowego 2021/22 wyniósł 9,4 mln zł, w porównaniu do 9,8 mln zł zysku przed rokiem - poinformowała w raporcie działająca w branży zabezpieczeń przeciwpożarowych spółka. Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 11,9 mln zł, w porównaniu do 13 mln zł rok wcześniej, a przychody wzrosły o 20 proc. rdr do 125,7 mln zł.

Akcjonariusze Prairie Mining złożyli wnioski o objęcie 4.496.375 akcji nowej emisji z prawem poboru - podała spółka w komunikacie.

PCC Rokita planuje inwestycje w odnawialne źródła energii w celu obniżenia śladu węglowego - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. PCC Rokita rozważa m.in. możliwość odejścia od paliwa węglowego poprzez przebudowę posiadanych kotłów rusztowych na gazowe czy też zamianę na kotły gazowe niskoparametrowe.

PCC Rokita i PCC Exol zdecydowały o rozpoczęciu budowy zakładu produkcji alkoksylatów oraz innych związków chemicznych w Brzegu Dolnym - poinformowały spółki w komunikatach. Wartość inwestycji szacowana jest na 351 mln zł.

Spółki z Grupy R.Power podpisały umowy z Nomad Electric na realizację 72 farm fotowoltaicznych o wartości blisko 170 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Docelowy wymóg MREL dla mBanku został określony na poziomie skonsolidowanym, z wyłączeniem z konsolidacji mBanku Hipotecznego, w wysokości 20,47 proc. sumy kwoty ekspozycji na ryzyko (TREA), w tym dla funduszy własnych i zobowiązań podporządkowanych w wysokości 19,96 proc. TREA oraz w wysokości 5,91 proc. miary ekspozycji całkowitej (TEM), w tym dla funduszy własnych i zobowiązań podporządkowanych w wysokości 5,74 proc. TEM.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny określił dla Banku Pekao docelowy minimalny poziom MREL odpowiadający 15,37 proc. wartości całkowitej ekspozycji na ryzyko (TREA) oraz 5,91 proc. miary ekspozycji całkowitej (TEM) - poinformował bank w komunikacie. Wymogi te powinny zostać spełnione do 31 grudnia 2023 roku.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny określił docelowy wymóg MREL łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko TREA dla Banku Handlowego w oparciu o dane skonsolidowane na poziomie 15,36 proc. TREA - poinformował bank w komunikacie. Wymóg powinien być spełniony do 31 grudnia 2023 r.

Celon Pharma uzyskał europejski patent obejmujący zastosowania formulacji inhalacyjnej esketaminy w leczeniu depresji lekoopornej - poinformowała spółka w komunikacie. Patent został udzielony przez Europejski Urząd Patentowy.

Synektik jako jedyny złożył ofertę na dostawę, montaż i uruchomienie urządzenia do radiochirurgii stereotaktycznej mózgu oraz głowy i szyi, na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie - poinformowała spółka w komunikacie. Wartość złożonej w przetargu oferty Synektika opiewa na 17,56 mln zł netto.

Onde, notowana na giełdzie spółka z grupy Erbudu, podpisała umowę ze spółkami z grupy R.Power na wykonanie kompleksowych robót budowlanych obejmujących dostawę, instalację, budowę oraz rozruch dla sześćdziesięciu trzech elektrowni fotowoltaicznych - poinformowało Onde w komunikacie.

W drugiej fazie wezwania na Mediacap zapisami zostało objętych 3.809.040 akcji, stanowiących 20,24 proc. kapitału zakładowego - poinformowała spółka w komunikacie.

OFE PZU "Złota Jesień" i Aviva OFE Aviva Santander przesłali pismo do zarządu Enel-Medu, w którym wnioskują o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki w celu wyboru członków rady nadzorczej w drodze głosowania grupami - poinformował Enel-Med w komunikacie.

===============================

****** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

===============================

ana/

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl