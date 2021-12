Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Decora szacuje, że jej skonsolidowany zysk netto w 2021 roku wzrósł do 66,5 mln zł z 56,6 mln zł w 2020 r. - podała spółka w komunikacie. Zgodnie z szacunkami, skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 28,1 proc. rdr do 475 mln zł, a EBITDA o 17,5 proc. rdr do 94,5 mln zł.

Decora szacuje, że jej skonsolidowany zysk netto w 2021 roku wzrósł do 66,5 mln zł z 56,6 mln zł w 2020 r. - podała spółka w komunikacie. Zgodnie z szacunkami, skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 28,1 proc. rdr do 475 mln zł, a EBITDA o 17,5 proc. rdr do 94,5 mln zł.

Atal rozpoczął sprzedaż 199 lokali w ramach piątego etapu inwestycji Nowe Miasto Jagodno we Wrocławiu - podała spółka w komunikacie.

Rada nadzorcza Seco/Warwick ustaliła cele programu motywacyjnego na 2022 rok. Grupa ma wypracować 16,2 mln zł zysku netto - podało Seco/Warwick.

W związku z realizacją skupu akcji własnych, Erbud nabędzie 142.857 akcji po 350 zł za papier, co daje łączną cenę na poziomie ok. 50 mln zł - podała spółka w komunikacie. Średnia stopa redukcji złożonych ofert wyniosła 98,8 proc.

Grupa Enea zakontraktowała w aukcji rynku mocy na 2026 r. łącznie nie mniej niż 1.028 MW obowiązku mocowego dla jednostek należących do grupy - podała Enea w komunikacie.

Creotech Instruments, producent systemów i podzespołów satelitarnych, złożył do KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym - podała spółka w komunikacie. W październiku Creotech Instruments zadebiutował na NewConnect, a debiut na głównym parkiecie zakłada na pierwszą połowę 2022 r. Z nowej emisji planuje pozyskać ok. 40-50 mln zł.

Wielton zamierza kupić udziały w spółce produkującej przyczepy i naczepy z Półwyspu Iberyjskiego. Wartość potencjalnej transakcji ma być niewielka - podała spółka.

Oferta Unibepu jako lidera konsorcjum i jego spółki zależnej Budrex została wybrana w postępowaniu na realizację 3 i 4 części budowy zabezpieczenia granicy państwowej pomiędzy Polską a Białorusią. Wartość złożonej przez konsorcjum oferty wynosi łącznie około 197,5 mln zł netto.

Oferta Budimeksu została wybrana w postępowaniu przetargowym na odcinek 1 i 2 budowy zabezpieczenia granicy państwowej z Białorusią na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej - poinformował Budimex w komunikacie.

